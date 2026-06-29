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Kanya Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: कन्या राशि वालों का होगा मनचाहा ट्रांसफर और प्रमोशन, लेकिन सगाई टूटने या बाधा आने से बढ़ सकता है तनाव
Kanya Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: कन्या राशि वालों के लिए यह हफ्ता नई नौकरी, मनपसंद ट्रांसफर, बिजनेस निवेश, मांगलिक कार्य और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा? जानिए साप्ताहिक राशिफल.
Kanya Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह नौकरीपेशा लोगों के लिए शानदार सफलताएं और बिजनेस के क्षेत्र में थोड़ा सतर्क रहने के संकेत लेकर आ रहा है. यहाँ देखें क्या कहते हैं आपके सितारे:
- सप्ताह की शुरुआत में ही नौकरीपेशा लोगों को अपने करियर में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. यदि आप नई जॉब में आ रही शुरुआती प्रॉब्लम्स से परेशान थे, तो इस हफ्ते आपको उसका सटीक समाधान मिल जाएगा.
- ऑफिस में सीनियर, जूनियर, बॉस और को-वर्कर्स के साथ आपके रिलेशन बहुत ही सहयोगात्मक रहेंगे. उनकी टाइमली हेल्प से आप अपने कठिन प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा कर पाने में कामयाब होंगे.
- नौकरी में इस हफ्ते आपकी पसंदीदा जगह पर ट्रांसफर होना पूरी तरह तय है. इसके साथ ही सैलरी में बढ़ोतरी के साथ आपका प्रमोशन होना भी सुनिश्चित होगा. विदेश में नौकरी करने वालों के वीजा और ट्रैवलिंग से जुड़ी रुकावटें पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी.
- बिजनेस के मामले में देश-विदेश से जुड़े व्यापार में लगे लोगों को इस सप्ताह बड़ा मुनाफा हाथ लगेगा. हालांकि, नए बिजनेस को स्टार्ट करने और न्यू वेंचर में निवेश करते समय विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि किसी तरह का धोखा होने की आशंका बनी हुई है.
- पैतृक (एन्सेस्ट्रल) बिजनेस में स्थिति बिल्कुल सामान्य रहेगी, लेकिन पार्टनरशिप के काम में पार्टनर्स के बीच कुछ वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं.
- बिजनेस के लिए बैंक लोन से जुड़े मामलों में थोड़ी देरी हो सकती है. इसके साथ ही किसी सरकारी नोटिस के मामले की वजह से आपको कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें.
- फैमिली लाइफ की बात करें तो इस हफ्ते कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स का असर आपके वर्कप्लेस पर पड़ सकता है, जिससे आपकी कार्यक्षमता प्रभावित होगी. मैरिड लाइफ में जीवनसाथी का हर मोड़ पर पूरा सहयोग मिलेगा.
- अनमैरिड लोगों की सगाई की बातें बनते-बनते अचानक बिगड़ सकती हैं. सगाई टूटने या उसमें बड़ी बाधा आने जैसी स्थिति आपको मानसिक तनाव दे सकती है, इसलिए बातचीत में संयम रखें.
- इन सब के बीच घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम का सुंदर आयोजन होगा. परिवार के साथ धार्मिक यात्रा (पिल्ग्रिमेज टूर) सुखद रहेगी और दोस्तों व करीबियों के साथ ट्रैवलिंग का प्लान बेहद रोमांचक साबित होगा.
- स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और खिलाड़ियों को इस हफ्ते मनचाहा अचीवमेंट हासिल करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी. परीक्षा या प्रतियोगिता में एकाग्रता (फोकस) की कमी उनकी मुख्य प्रॉब्लम बनी रहेगी.
- राजनीति और समाज सेवा से जुड़े लोगों को इस सप्ताह विरोधियों के किसी बड़े षड्यंत्र का शिकार होना पड़ सकता है, इसलिए बहुत संभलकर रहने की जरूरत है.
- सेहत के लिहाज से यह सप्ताह थोड़ा कमजोर रह सकता है. आपको त्वचा (स्किन) से जुड़ी एलर्जी या पेट में इन्फेक्शन (संक्रमण) होने की समस्या परेशान कर सकती है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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