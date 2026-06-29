हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKanya Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: कन्या राशि वालों का होगा मनचाहा ट्रांसफर और प्रमोशन, लेकिन सगाई टूटने या बाधा आने से बढ़ सकता है तनाव

Kanya Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: कन्या राशि वालों का होगा मनचाहा ट्रांसफर और प्रमोशन, लेकिन सगाई टूटने या बाधा आने से बढ़ सकता है तनाव

Kanya Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: कन्या राशि वालों के लिए यह हफ्ता नई नौकरी, मनपसंद ट्रांसफर, बिजनेस निवेश, मांगलिक कार्य और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा? जानिए साप्ताहिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 29 Jun 2026 05:55 AM (IST)
Preferred Sources

Kanya Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह नौकरीपेशा लोगों के लिए शानदार सफलताएं और बिजनेस के क्षेत्र में थोड़ा सतर्क रहने के संकेत लेकर आ रहा है. यहाँ देखें क्या कहते हैं आपके सितारे:

    • सप्ताह की शुरुआत में ही नौकरीपेशा लोगों को अपने करियर में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. यदि आप नई जॉब में आ रही शुरुआती प्रॉब्लम्स से परेशान थे, तो इस हफ्ते आपको उसका सटीक समाधान मिल जाएगा.
    • ऑफिस में सीनियर, जूनियर, बॉस और को-वर्कर्स के साथ आपके रिलेशन बहुत ही सहयोगात्मक रहेंगे. उनकी टाइमली हेल्प से आप अपने कठिन प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा कर पाने में कामयाब होंगे.

  • नौकरी में इस हफ्ते आपकी पसंदीदा जगह पर ट्रांसफर होना पूरी तरह तय है. इसके साथ ही सैलरी में बढ़ोतरी के साथ आपका प्रमोशन होना भी सुनिश्चित होगा. विदेश में नौकरी करने वालों के वीजा और ट्रैवलिंग से जुड़ी रुकावटें पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी.
  • बिजनेस के मामले में देश-विदेश से जुड़े व्यापार में लगे लोगों को इस सप्ताह बड़ा मुनाफा हाथ लगेगा. हालांकि, नए बिजनेस को स्टार्ट करने और न्यू वेंचर में निवेश करते समय विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि किसी तरह का धोखा होने की आशंका बनी हुई है.
  • पैतृक (एन्सेस्ट्रल) बिजनेस में स्थिति बिल्कुल सामान्य रहेगी, लेकिन पार्टनरशिप के काम में पार्टनर्स के बीच कुछ वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं.
  • बिजनेस के लिए बैंक लोन से जुड़े मामलों में थोड़ी देरी हो सकती है. इसके साथ ही किसी सरकारी नोटिस के मामले की वजह से आपको कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें.
  • फैमिली लाइफ की बात करें तो इस हफ्ते कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स का असर आपके वर्कप्लेस पर पड़ सकता है, जिससे आपकी कार्यक्षमता प्रभावित होगी. मैरिड लाइफ में जीवनसाथी का हर मोड़ पर पूरा सहयोग मिलेगा.
  • अनमैरिड लोगों की सगाई की बातें बनते-बनते अचानक बिगड़ सकती हैं. सगाई टूटने या उसमें बड़ी बाधा आने जैसी स्थिति आपको मानसिक तनाव दे सकती है, इसलिए बातचीत में संयम रखें.
  • इन सब के बीच घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम का सुंदर आयोजन होगा. परिवार के साथ धार्मिक यात्रा (पिल्ग्रिमेज टूर) सुखद रहेगी और दोस्तों व करीबियों के साथ ट्रैवलिंग का प्लान बेहद रोमांचक साबित होगा.
  • स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और खिलाड़ियों को इस हफ्ते मनचाहा अचीवमेंट हासिल करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी. परीक्षा या प्रतियोगिता में एकाग्रता (फोकस) की कमी उनकी मुख्य प्रॉब्लम बनी रहेगी.
  • राजनीति और समाज सेवा से जुड़े लोगों को इस सप्ताह विरोधियों के किसी बड़े षड्यंत्र का शिकार होना पड़ सकता है, इसलिए बहुत संभलकर रहने की जरूरत है.
  • सेहत के लिहाज से यह सप्ताह थोड़ा कमजोर रह सकता है. आपको त्वचा (स्किन) से जुड़ी एलर्जी या पेट में इन्फेक्शन (संक्रमण) होने की समस्या परेशान कर सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 29 Jun 2026 05:55 AM (IST)
Tags :
Kanya Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026 Virgo Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Kanya Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: कन्या राशि वालों का होगा मनचाहा ट्रांसफर और प्रमोशन, लेकिन सगाई टूटने या बाधा आने से बढ़ सकता है तनाव
कन्या राशि वालों का होगा मनचाहा ट्रांसफर और प्रमोशन, लेकिन सगाई टूटने या बाधा आने से बढ़ सकता है तनाव
धर्म
Singh Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: सिंह राशि वालों को नए वेंचर से होगा बड़ा धन लाभ, लेकिन सगाई की बातों में धैर्य रखना होगा बेहद जरूरी
सिंह राशि वालों को नए वेंचर से होगा बड़ा धन लाभ, लेकिन सगाई की बातों में धैर्य रखना होगा बेहद जरूरी
धर्म
Kark Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: कर्क राशि वालों को बिजनेस में मिलेगी बड़ी सफलता, लेकिन सगाई की बात में तीसरा व्यक्ति डाल सकता है अड़चन जान लें
कर्क राशि वालों को बिजनेस में मिलेगी बड़ी सफलता, लेकिन सगाई की बात में तीसरा व्यक्ति डाल सकता है अड़चन जान लें
धर्म
Mithun Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: मिथुन राशि वालों को विदेशी व्यापार से होगा भारी मुनाफा, लेकिन सगाई में आ सकती है रुकावट जान लें
मिथुन राशि वालों को विदेशी व्यापार से होगा भारी मुनाफा, लेकिन सगाई में आ सकती है रुकावट जान लें
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:सिया ने अकेले मारा केतन को?
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:जन्मदिन के बहाने ले गई मौत के मुंह में, देखें क्राइम सीन की इनसाइड स्टोरी!
Ketan Agarwal Murder Case | Siya Goyal | Pune: मंगेतर की हत्या का खौफनाक सच!
Ketan Agarwal Murder Case | Abp Report: पुलिस की छापेमारी में आरोपियों के घर से मिले अहम सुराग!
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai | Mahadangal: मंदिर का पैसा और 'चोरी' का खेल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मुश्किल दौर से गुजर रहा रूस', राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
'मुश्किल दौर से गुजर रहा रूस', राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे का निशाना, 'BJP मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा देती थी, अब समझ आया क्यों...'
उद्धव ठाकरे का निशाना, 'BJP मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा देती थी, अब समझ आया क्यों...'
बॉलीवुड
Sunday BO Collection: 'वेलकम टू द जंगल' 63 करोड़ के हुई पार, 'कॉकटेल 2' कर रही धांसू कमाई, जानें संडे कलेक्शन
'वेलकम टू द जंगल' 63 करोड़ के हुई पार, 'कॉकटेल 2' कर रही धांसू कमाई, जानें संडे कलेक्शन
क्रिकेट
एक दिन में 2 हार, 'ब्लैक डे' से कम नहीं रहा संडे, पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर आयरलैंड से हारी टीम इंडिया
एक दिन में 2 हार, 'ब्लैक डे' से कम नहीं रहा संडे, पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर आयरलैंड से हारी टीम इंडिया
विश्व
France Plane Crash: फ्रांस में बड़ा विमान हादसा, पैराशूटिंग स्कूल का प्लेन क्रैश, 5 छात्रों समेत 11 की मौत
फ्रांस में बड़ा विमान हादसा, पैराशूटिंग स्कूल का प्लेन क्रैश, 5 छात्रों समेत 11 की मौत
इंडिया
बीजेपी कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी के बाद हुमायूं कबीर पर कार्रवाई, पश्चिम बंगाल पुलिस ने किया अरेस्ट
हुमायूं कबीर को पुलिस ने किया अरेस्ट, BJP कार्यकर्ताओं को जान से मारने की दी थी धमकी
जनरल नॉलेज
Dead Body Sweating: क्या गर्मी में लाश को भी आ सकता है पसीना, जानें क्या कहता है विज्ञान?
क्या गर्मी में लाश को भी आ सकता है पसीना, जानें क्या कहता है विज्ञान?
शिक्षा
UP Home Guard Result 2026: यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी, ऐसे चेक करें अपना परिणाम 
यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी, ऐसे चेक करें अपना परिणाम 
ENT LIVE
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
ENT LIVE
Huma Qureshi ने इंडस्ट्री सपोर्ट पर तोड़ी चुप्पी, कही बड़ी बात
Huma Qureshi ने इंडस्ट्री सपोर्ट पर तोड़ी चुप्पी, कही बड़ी बात
ABP NEWS
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
ABP NEWS
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
ABP NEWS
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
Embed widget