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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKanya Weekly Rashifal 26 Jul-1 Aug: मेहनत दिलाएगी सफलता, करियर में मिलेगा सम्मान

Kanya Weekly Rashifal 26 Jul-1 Aug: मेहनत दिलाएगी सफलता, करियर में मिलेगा सम्मान

Virgo Weekly Horoscope: क्या कन्या राशि वालों को इस सप्ताह नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलेगी? व्यापार में कौन-से अवसर मिलेंगे, विवाह की बात कितनी आगे बढ़ेगी और स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 26 Jul 2026 06:25 AM (IST)
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Kanya Weekly Rashifal 26 July-1 August 2026: करियर, व्यापार और परिवार में मिलेगा संतुलित सफलता का साथ

कन्या राशि के जातकों के लिए 26 जुलाई से 1 अगस्त 2026 का सप्ताह योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने और मेहनत का फल पाने का संकेत दे रहा है. सप्ताह की शुरुआत व्यापार और आर्थिक मामलों की समीक्षा के साथ होगी. नौकरीपेशा लोगों की कार्यकुशलता उन्हें नई पहचान दिला सकती है, वहीं विदेश से जुड़े कार्यों में भी सकारात्मक प्रगति के योग बन रहे हैं.

पारिवारिक जीवन में शांति और सामंजस्य बना रहेगा. विद्यार्थियों और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, हालांकि मानसिक तनाव से बचने के लिए दिनचर्या संतुलित रखना जरूरी होगा.

व्यापार और नौकरी राशिफल (Business & Job Rashifal)

व्यापार के क्षेत्र में यह सप्ताह सोच-समझकर निर्णय लेने का रहेगा. यदि आप किसी नई साझेदारी या वित्तीय योजना पर काम कर रहे हैं, तो सभी दस्तावेजों और शर्तों की अच्छी तरह जांच करना आपके लिए लाभदायक रहेगा. विदेश से जुड़े कारोबार करने वालों को नए नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ सकता है, जिससे भविष्य में काम अधिक सुचारु रूप से आगे बढ़ेगा.

नौकरीपेशा लोगों की कार्यशैली और सटीकता वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी. आपके द्वारा समय पर और बेहतर गुणवत्ता के साथ पूरे किए गए कार्य आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे. विदेश में कार्यरत लोगों को रिमोट वर्क या क्लाइंट साइट पर काम करने का अवसर मिल सकता है. कामकाजी महिलाओं को वित्तीय और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में सफलता मिलेगी. नई नौकरी शुरू करने वाले लोग अपनी तकनीकी दक्षता से वरिष्ठों का विश्वास जीत सकते हैं.

आर्थिक राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में यह सप्ताह संतुलित रहने वाला है. आय के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना भी जरूरी होगा. यदि किसी बड़े निवेश की योजना है, तो जल्दबाजी करने के बजाय सभी पहलुओं का मूल्यांकन करें. सही वित्तीय योजना और बचत पर ध्यान देने से भविष्य में आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. परिवार के सदस्य एक-दूसरे का सहयोग करेंगे और घर का माहौल सकारात्मक रहेगा. किसी रिश्तेदार की वर्षगांठ, जन्मदिन या पारिवारिक मिलन समारोह में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. विवाहित लोगों के बीच आपसी समझ और एक-दूसरे के लक्ष्यों के प्रति सहयोग बढ़ेगा. अविवाहित लोगों के विवाह संबंधी प्रयासों में तेजी आ सकती है और उपयुक्त रिश्ता मिलने की संभावना बनेगी. प्रेम संबंधों में भी विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत रहेगा.

करियर राशिफल (Career Rashifal)

करियर के लिहाज से यह सप्ताह निरंतर प्रगति का संकेत दे रहा है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने का लाभ मिलेगा. कलाकारों को अपनी रचनात्मक प्रतिभा के लिए सम्मान या पुरस्कार मिलने के योग हैं. खेल जगत से जुड़े लोग अपनी फिटनेस और प्रदर्शन को बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे. सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों की व्यस्तता बढ़ेगी और जनसंपर्क के माध्यम से उनकी पहचान मजबूत होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह सामान्य रहेगा. काम का दबाव मानसिक तनाव बढ़ा सकता है, इसलिए पर्याप्त आराम, योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. संतुलित आहार और नियमित व्यायाम से ऊर्जा बनी रहेगी. छोटी दूरी की यात्रा या आधिकारिक दौरा सफल रह सकता है. सप्ताह के अंत तक मानसिक संतुलन बनाए रखने से आप स्वयं को पहले से अधिक सक्रिय और सकारात्मक महसूस करेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Jul 2026 06:25 AM (IST)
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