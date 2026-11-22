Kanya Saptahik Rashifal 22 to 28 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 22 नवंबर से 28 नवंबर 2026 का यह सप्ताह कन्या राशि के लोगों के लिए कार्यकुशलता, व्यावसायिक विस्तार और पारिवारिक सामंजस्य लेकर आ रहा है.

सप्ताह की शुरुआत ट्रैवलिंग से जुड़ी योजनाओं या कामकाजी दौरों के साथ हो सकती है, जो आपके पेशेवर अनुभव और नेटवर्क के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होगी.

1. बिजनेस, पार्टनरशिप और विदेश से लाभ (Business, Partnership & Foreign Gains)बारीकियों पर नजर से बचेगा नुकसान, पार्टनरशिप में लिखित नियमों से बढ़ेगी पारदर्शिता: कारोबार के लिहाज से काम की बारीकियों पर आपकी पैनी नज़र बड़े आर्थिक नुकसान से बचा सकती है और मुनाफा बढ़ा सकती है. पार्टनरशिप बिजनेस (Partnership Business) में लिखित नियमों और स्पष्ट बातचीत को अपनाने से कामकाज बेहद आसान और पारदर्शी हो जाएगा.

पुश्तैनी व्यापार में रिकॉर्ड व्यवस्थित करने से लाभ व विदेशी कार्यों में नियमों का रखें ध्यान: पुश्तैनी व्यापार (Ancestral Business) में पुराने सिस्टम और रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने से सीधा लाभ मिलेगा. जो कारोबारी विदेशी व्यापार (Foreign Business) से जुड़े हैं, उन्हें हर छोटी-बड़ी डिटेल्स चेक करने और अंतरराष्ट्रीय नियमों का पूरा ध्यान रखने से अच्छा फायदा होगा.

2. करियर, एमएनसी जॉब और मार्केटिंग (Career, MNC Jobs & Marketing)MNC में प्रोसेस सुधारने पर मिलेगी सराहना, मार्केटिंग में सही प्लानिंग देगी बेहतर नतीजे: मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत नौकरीपेशा जातकों (MNC Employed Persons) को सिस्टम या प्रोसेस सुधारने के काम में वरिष्ठों से भरपूर सराहना मिलेगी. मार्केटिंग फील्ड से जुड़े लोगों (Marketing Employed Persons) को सही डेटा और सटीक प्लानिंग के साथ काम करने पर बेहद सकारात्मक नतीजे प्राप्त होंगे.

सटीकता और ईमानदारी की होगी तारीफ़, वर्किंग वुमन का टाइम मैनेजमेंट चमकेगा: आम नौकरीपेशा लोगों (Employed Persons) की सटीकता और ईमानदारी की कार्यस्थल पर जमकर तारीफ़ होगी. कामकाजी महिलाएं (Working Women) अपने अनुशासन और बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट के दम पर हर टास्क समय पर पूरा करने में सफल रहेंगी.

3. शिक्षा, कला और खेल जगत (Education, Arts & Sports)प्रतियोगी छात्रों के लिए टाइम-टेबल बनेगा हथियार, आर्ट्स छात्रों का रिसर्च रहेगा शानदार: प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सख्त टाइम-टेबल फॉलो करना इस हफ़्ते सफलता का सबसे बड़ा हथियार साबित होगा. आर्ट्स स्ट्रीम के विद्यार्थियों (Arts Students) के लिए रिसर्च, एनालिसिस और प्रेजेंटेशन के लिहाज से समय बेहद अनुकूल है.

खिलाड़ियों और कलाकारों को तकनीक सुधारने से मिलेगा लाभ: खिलाड़ियों (Sports Persons) और कला जगत से जुड़े कलाकारों (Artists) को इस सप्ताह अपनी तकनीक और कौशल को निखारने पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे भविष्य में बड़ा लाभ मिलेगा.

4. पारिवारिक, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य (Family, Love Life & Health)घर में मांगलिक कार्य की बात बढ़ेगी आगे, लव लाइफ में छोटी-छोटी खुशियों से निखरेगा रिश्ता: पारिवारिक जीवन में शांत और सहयोगपूर्ण माहौल बना रहेगा तथा घर में किसी मांगलिक कार्य की बात आगे बढ़ सकती है. प्रेम जीवन (Love Life) में पार्टनर की छोटी-छोटी बातों और भावनाओं का ख़्याल रखने से आपका रिश्ता और भी निखर जाएगा.

सेहत में डाइजेशन का रखें खास ख़्याल: स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सतर्क रहें; पेट या डाइजेशन से जुड़ी हल्की असुविधा हो सकती है, इसलिए सादा, सुपाच्य और हल्का भोजन ही ग्रहण करें.

साप्ताहिक अचूक उपाय: इस सप्ताह ग्रहों की शुभता बढ़ाने, कार्यबाधा दूर करने और उत्तम स्वास्थ्य के लिए बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें.

'ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें तथा पक्षियों को हरी मूंग की दाल डालें. किसी जरूरतमंद को हरे वस्त्र या फल का दान करने से व्यापार और करियर में आ रही अड़चनें दूर होंगी तथा घर में सुख-शांति बनी रहेगी.

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