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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKanya Weekly Rashifal 19-25 July 2026: क्या इस सप्ताह पुराने निवेश से होगा बड़ा लाभ और बिजनेस की बाधाएं होंगी दूर?

Kanya Weekly Rashifal 19-25 July 2026: क्या इस सप्ताह पुराने निवेश से होगा बड़ा लाभ और बिजनेस की बाधाएं होंगी दूर?

Virgo Weekly Horoscope: क्या कन्या राशि वालों का रुका हुआ काम पूरा होगा? बिजनेस में किन बातों का रखें ध्यान, पुराने निवेश से कितना लाभ मिलेगा और परिवार में क्या बदलाव आएंगे?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 19 Jul 2026 05:50 AM (IST)
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Kanya Weekly Rashifal 19-25 July 2026: कन्या राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह धैर्य, सतर्कता और सही निर्णय लेने का संदेश लेकर आया है. सप्ताह की शुरुआत कुछ सरकारी कार्यों और दस्तावेजों से जुड़ी परेशानियों के साथ हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आती नजर आएंगी. 

व्यापार में चुनौतियों के बावजूद नए अवसर मिलेंगे, जबकि परिवार में पुराने विवाद समाप्त होने से राहत मिलेगी. आर्थिक मामलों में पुराने निवेश अच्छा लाभ दे सकते हैं. आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर बढ़ता झुकाव आपको मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्रदान करेगा.

व्यापार और नौकरी राशिफल(Business & Job Rashifal)

यदि आप नया कारोबार शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो इस सप्ताह कागजी कार्यवाही में विशेष सावधानी बरतें. किसी दस्तावेज में छोटी-सी गलती भी आपके काम में देरी या कानूनी परेशानी का कारण बन सकती है. बैंक लोन या सरकारी मंजूरी मिलने में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें. व्यापारियों को अपने प्रतिस्पर्धियों से सतर्क रहना होगा, क्योंकि कुछ लोग आपकी बाजार में छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसे में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से अपने व्यवसाय का प्रचार मजबूत करना लाभदायक रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को भी अपने व्यवहार और कार्यशैली में संयम बनाए रखने की सलाह है, क्योंकि जल्दबाजी या गुस्सा नुकसान पहुंचा सकता है.

आर्थिक राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह धीरे-धीरे राहत देने वाला रहेगा. पहले किए गए निवेश से उम्मीद से बेहतर लाभ मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. हालांकि नए निवेश या बड़े खर्च से पहले पूरी योजना बनाकर ही आगे बढ़ें. यदि किसी वित्तीय निर्णय को लेकर असमंजस हो तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना लाभदायक रहेगा. खर्चों पर नियंत्रण रखने और बचत बढ़ाने से भविष्य में आर्थिक स्थिरता मिलेगी. धन से जुड़े मामलों में धैर्य और समझदारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल(Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. रिश्तेदारों के साथ लंबे समय से चला आ रहा कोई विवाद आपसी समझ से समाप्त हो सकता है, जिससे परिवार में सुख और शांति का वातावरण बनेगा. संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको खुशी और गर्व का अनुभव कराएगी. जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. हालांकि क्रोध पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि छोटी-सी बात भी बड़े विवाद का रूप ले सकती है. धैर्य और मधुर व्यवहार रिश्तों को मजबूत बनाए रखेगा.

करियर राशिफल(Career Rashifal)

करियर के लिहाज से यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों को मेहनत के अनुसार परिणाम मिलने में थोड़ा समय लग सकता है. आर्थिक दबाव के कारण कुछ योजनाओं में रुकावट महसूस हो सकती है, लेकिन निरंतर प्रयास आपको आगे बढ़ाएंगे. राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है, जिससे करियर में नई दिशा और नए अवसर प्राप्त होंगे. अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और किसी भी निर्णय में जल्दबाजी से बचें.

स्वास्थ्य राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य के मामले में इस सप्ताह विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. इलाज या किसी धार्मिक यात्रा के कारण लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है. यात्रा थोड़ी थकाने वाली रहेगी, लेकिन उसके बाद स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा. वाहन चलाते समय पूरी सतर्कता रखें और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें. अजनबियों पर जल्द विश्वास न करें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें. नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और आध्यात्मिक अभ्यास आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Jul 2026 05:50 AM (IST)
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