हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मकन्या साप्ताहिक राशिफल 14-20 दिसंबर 2025: करियर, यात्रा, रिश्ते और धन में मिलेगी मजबूती! ओवरथिंक करने से बचें!

कन्या साप्ताहिक राशिफल 14-20 दिसंबर 2025: करियर, यात्रा, रिश्ते और धन में मिलेगी मजबूती! ओवरथिंक करने से बचें!

Virgo Weekly Horoscope: कन्या राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का यह हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 12 Dec 2025 01:50 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kanya Saptahik Rashifal 14 to 20 December 2025: इस हफ्ते किस्मत तुम्हारे साथ खड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम आराम से बैठ जाओ. मौके मिलेंगे, लेकिन उन्हें कैश करना तुम्हें ही होगा.

करियर, यात्रा, रिश्ते और आर्थिक मामलों में स्थिति मजबूत है बस ओवरथिंकिंग और अनावश्यक परफेक्शन की आदत तुम्हारा टाइम खराब न करे. कुल मिलाकर यह सप्ताह प्रगति से भरा है, बशर्ते तुम काम में निरंतरता रखो.

कन्या साप्ताहिक परिवार राशिफल

घर का माहौल सपोर्टिव रहेगा. पारिवारिक दायित्व बढ़ेंगे, लेकिन तुम उन्हें आसानी से हैंडल कर लोगे. किसी धार्मिक या पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के योग हैं. परिवार के लोग तुम्हारी मेहनत और सफलता से खुश रहेंगे. बस एक चीज़ ध्यान रखना अपनी राय को दूसरों पर थोपा नहीं, वरना अनावश्यक बहस खड़ी होगी.

कन्या साप्ताहिक लव राशिफल

लव लाइफ इस हफ्ते मजबूत दिखाई दे रही है. रिश्ते में स्थिरता आएगी और पार्टनर तुम्हें इमोशनल सपोर्ट देगा. कोई सरप्राइज या गिफ्ट मिल सकता है. अविवाहित लोग रिलेशनशिप को ऑफिशियल करने का मन बना सकते हैं. शादीशुदा लोगों के लिए यह हफ्ता शांत और पॉजिटिव है कम्युनिकेशन खुला रखो.

कन्या साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

यह सप्ताह कारोबार के लिए बेहद फायदेमंद है. नई योजनाएँ बनेंगी और उनमें प्रगति भी दिखेगी. अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, तो इस हफ्ते बड़ा लाभ मिल सकता है. धन संबंधी समस्याएँ कम होंगी और कोई बड़ा अवसर हाथ लग सकता है. लापरवाही मत करना हर कागज़, हर डील को ध्यान से देखो.

कन्या साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरी में रफ्तार अच्छी रहेगी. काम समय पर पूरा होगा और तुम्हारा प्रदर्शन नोटिस भी होगा. किसी नई जिम्मेदारी की संभावना है, जो आगे चलकर फायदा दिलाएगी. यात्रा से जुड़े काम करने वाले लोगों को बड़ा लाभ मिल सकता है. सिर्फ एक गलती से बचना ओवरलोड लेकर खुद को थकाओ मत, वरना आउटपुट गिर जाएगा.

कन्या साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता उत्कृष्ट है. पढ़ाई में फोकस मजबूत रहेगा और परिश्रम का फल भी मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षा वाले विद्यार्थी तेज रफ्तार पकड़ेंगे. अगर किसी नई कोर्स या स्किल में दाखिला लेने का सोच रहे थे तो समय अनुकूल है. एक ही चेतावनी डिस्ट्रैक्शन से दूरी रखो, तभी रिज़ल्ट मजबूत आएगा.

कन्या साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. नए स्रोतों से पैसे की संभावना है और रुका हुआ धन भी मिल सकता है. यात्रा और मनोरंजन पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन यह बोझ नहीं बनेगा. जमीन-जायदाद से जुड़े फैसले इस समय तुम्हारे पक्ष में जा सकते हैं. बस गैर-ज़रूरी खर्चों को लिमिट में रखो.

कन्या साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन यात्रा के दौरान थकावट बढ़ सकती है. स्क्रीन टाइम कम करो, वरना सिरदर्द और नींद की समस्या हो सकती है. खान-पान में थोड़ी लापरवाही नुकसान कर सकती है. योग और मेडिटेशन इस हफ्ते तुम्हें बैलेंस में रखेंगे.

  • शुभ अंक. 6
  • शुभ रंग. हरा
  • उपाय. श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 12 Dec 2025 01:50 PM (IST)
Virgo Weekly Horoscope Virgo Weekly Horoscope Virgo Horoscope

Frequently Asked Questions

छात्रों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है?

छात्रों के लिए यह सप्ताह उत्कृष्ट है। पढ़ाई पर फोकस मजबूत रहेगा और मेहनत का फल मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल है।

Embed widget