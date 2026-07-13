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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKanya Weekly Rashifal 12- 18 July 2026: बिजनेस में मिलेगी बड़ी सफलता, नौकरी बदलने का सुनहरा मौका, क्या चमकेगी किस्मत?

Kanya Weekly Rashifal 12- 18 July 2026: बिजनेस में मिलेगी बड़ी सफलता, नौकरी बदलने का सुनहरा मौका, क्या चमकेगी किस्मत?

Virgo Weekly Horoscope 12- 18 July 2026: क्या इस सप्ताह कन्या राशि वालों को नई नौकरी का ऑफर मिलेगा? बिजनेस, करियर, परिवार और सेहत में क्या रहेगा खास? जानें साप्ताहिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 13 Jul 2026 07:25 AM (IST)
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Kanya Weekly Rashifal 12- 18 July 2026: कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रगति, नए अवसरों और महत्वपूर्ण निर्णयों का संकेत दे रहा है. व्यापार में रुके हुए काम गति पकड़ सकते हैं और करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलने की संभावना है. विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है. 

पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन रिश्तों में छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है. स्वास्थ्य के मामले में शुरुआत में सतर्क रहना आवश्यक होगा.

व्यापार और नौकरी राशिफल(Business & Job Rashifal)
व्यापारियों के लिए यह सप्ताह काफी सकारात्मक रहने वाला है. पार्टनरशिप बिजनेस में आपसी विश्वास और बेहतर तालमेल के कारण लंबे समय से रुके हुए प्रोजेक्ट्स दोबारा शुरू हो सकते हैं. पैतृक संपत्ति या जमीन-जायदाद से जुड़े कारोबार करने वालों को बड़ी सफलता मिलने की संभावना है. अगर आप बिजनेस वुमन हैं तो अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए नई रणनीति बनाने में सफल हो सकती हैं. सही योजना और समय पर लिए गए निर्णय भविष्य में अच्छे लाभ का आधार बनेंगे.

नौकरीपेशा लोगों के लिए भी यह सप्ताह नए अवसर लेकर आ सकता है. अगर आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो किसी दूसरी कंपनी से बेहतर वेतन और सुविधाओं वाला प्रस्ताव मिल सकता है. यह अवसर आपके करियर को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है. लेकिन हाल ही में दिए गए इंटरव्यू के परिणाम में थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. 

प्रतियोगी परीक्षाओं या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में आपका नाम चयन सूची में आने की संभावना है, जिससे आपकी पहचान और विश्वसनीयता बढ़ेगी. लेकिन कॉलेज, संस्थान या कार्यालय की आंतरिक राजनीति के कारण कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं. कलाकारों, खिलाड़ियों और संगीत से जुड़े लोगों को अपने प्रदर्शन पर पूरा ध्यान देना चाहिए.

आर्थिक राशिफल(Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह लाभदायक रहने की संभावना है. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. व्यापार विस्तार की योजनाएं भविष्य में अच्छा लाभ दे सकती हैं, लेकिन किसी भी बड़े निवेश से पहले पूरी योजना बनाना जरूरी होगा. आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखने से आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी. सोच-समझकर किए गए वित्तीय निर्णय लंबे समय में फायदेमंद साबित होंगे.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल(Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन सामान्य और संतुलित रहने के संकेत हैं. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है, लेकिन आपसी समझ और प्रेम के कारण रिश्ते में मिठास बनी रहेगी. संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर या उपलब्धि पूरे परिवार को खुशी दे सकती है. परिवार के साथ समय बिताने और एक-दूसरे की भावनाओं को समझने से रिश्ते और मजबूत होंगे. प्रेम संबंधों में भी विश्वास और संवाद बनाए रखना आवश्यक रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल(Health Rashifal)
स्वास्थ्य के मामले में सप्ताह की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है. अचानक कोई स्वास्थ्य समस्या सामने आने से डॉक्टर से परामर्श लेने या इलाज के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है. समय पर जांच और सही उपचार लेने से स्थिति जल्दी नियंत्रण में आ जाएगी. संतुलित भोजन, पर्याप्त आराम और नियमित दिनचर्या अपनाना इस समय बेहद जरूरी होगा. सप्ताह के अंत तक स्वास्थ्य में धीरे-धीरे सुधार महसूस होगा और आप पहले की तुलना में अधिक ऊर्जावान और सक्रिय नजर आएंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Jul 2026 07:25 AM (IST)
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Kanya Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026 Virgo Horoscope 2026
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