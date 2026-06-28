Virgo July horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, जुलाई (July 2026) का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा. मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि जुलाई का महीना आपके करियर, व्यापार, धन, सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

कन्या राशि के जातकों के लिए जुलाई 2026 का यह महीना थोड़े उतार-चढ़ाव और बदलावों के साथ बीतने वाला है. इस माह आपको जीवन के कुछ मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, तो वहीं कुछ क्षेत्रों में अपनी सूझबूझ से आप स्थितियों को अपने पक्ष में करने में सफल रहेंगे. इस महीने जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना ही आपके लिए हितकर रहेगा.

करियर और बिजनेस राशिफल (Career & Business Horoscope)

कन्या राशि के जातकों के लिए जुलाई महीने की शुरुआत करियर और कारोबार के लिहाज से थोड़ी सतर्कता बरतने की ओर इशारा कर रही है. महीने की शुरुआत में कार्यस्थल पर सहकर्मियों या टीम के सदस्यों के साथ किसी बात को लेकर टकराव या वैचारिक मतभेद हो सकता है. इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि ऑफिस में बहुत सोच-समझकर और मर्यादित होकर सबसे व्यवहार करें. कार्यक्षेत्र में किसी भी विपरीत स्थिति में अपना संयम बनाए रखें और अपनी कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें. इस दौरान दूसरों के प्रभाव या बहकावे में आकर करियर से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला न लें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है.

कला, मीडिया, लेखन और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए यह महीना अपनी प्रतिभा दिखाने का है. आपको समय की कद्र करते हुए सामने आने वाले अवसरों का तुरंत लाभ उठाना चाहिए, वरना हाथ आया मौका निकल सकता है और बाद में पछताना पड़ सकता है. व्यापारियों को महीने के बीच तक अपने बिजनेस डील्स और कागजी कामकाज में चीजों को पूरी तरह स्पष्ट रखना होगा और किसी भी तरह के भ्रम या शंका में पड़ने से बचना होगा.

आर्थिक स्थिति और धन राशिफल (Finance & Money Horoscope)

आर्थिक दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपके लिए मिलाजुला रहने वाला है. महीने के पूर्वार्ध में कार्यस्थल पर उतार-चढ़ाव का असर आपके धन के प्रवाह पर भी दिख सकता है, इसलिए खर्चों को लेकर थोड़ा संभलकर चलें. किसी नई योजना में पूंजी निवेश करने से पहले बाजार की स्थिति का सही आकलन करना जरूरी होगा.

महीने के उत्तरार्ध में स्थितियां धीरे-धीरे सुधरने लगेंगी और अटका हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक राहत महसूस होगी. क्रिएटिव काम से जुड़े लोगों को अपनी कला के जरिए अच्छे क्लाइंट्स और नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, जिससे धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे. फिजूलखर्ची से दूर रहें और बचत पर ध्यान दें.

लव लाइफ और पारिवारिक राशिफल (Love Life & Family Horoscope)

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से यह महीना शुरुआत में थोड़ा धीमा लेकिन अंत में सुखद रहेगा. महीने के शुरुआती दिनों में वैवाहिक जीवन में आ रहीं पुरानी समस्याओं या अनबन को गुस्से के बजाय शांति और बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें. जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, स्थितियां सुधरने लगेंगी और पति-पत्नी के बीच सामंजस्य पहले से काफी बेहतर हो जाएगा.

प्रेम संबंधों की बात करें, तो लव लाइफ में काफी समय से बनी हुई उलझनें और गलतफहमियां धीरे-धीरे खत्म होने लगेंगी. आप दोनों के बीच संवाद बढ़ेगा, जिससे आपसी विश्वास में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी तरह की बहसबाजी से बचें और घर के माहौल को सौहार्दपूर्ण बनाए रखने में अपना सहयोग दें.

स्वास्थ्य और जीवनशैली राशिफल (Health & Lifestyle Horoscope)

स्वास्थ्य के मोर्चे पर इस महीने आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए. काम के दबाव और मानसिक तनाव के कारण शरीर में थकान हावी हो सकती है. इस दौरान किसी भी तरह के नशे या अत्यधिक थकावट वाले कामों से पूरी तरह बचें, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी कार्यक्षमता पर पड़ सकता है.

शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए रोजाना थोड़ा समय निकालकर योग या ध्यान (Meditation) जरूर करें, इससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. मन को शांत रखने और मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए धार्मिक व सामाजिक कामों में बढ़-चढ़कर भाग लें.

उपाय: बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा (घास) अर्पित करें.

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