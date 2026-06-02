हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मIPL ट्रॉफी जीतने के बाद पत्नी अनुष्का संग प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे विराट कोहली

IPL ट्रॉफी जीतने के बाद पत्नी अनुष्का संग प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे विराट कोहली

IPL 2026 का खिताब जीतने के बाद विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेने वृंदावन आश्रम पहुंचे. माथे पर चंदन, हाथ में गीता और तुलसी माला पहने विराट भक्ति में डूबे दिखे.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 02 Jun 2026 05:46 PM (IST)
Preferred Sources

Virat Kohli: देशभर में इस समय विराट कोहली और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जीत की चर्चा हो रही है. इस बीच मंगलवार 2 जून को विराट कोहली और अनुष्का शर्मा प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेने वृंदावन स्थित राधा केलि कुंज आश्रम पहुंचे. दोनों ने संत प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लिया. सोशल मीडिया पर विराट और अनुष्का की तस्वीर और वीडियो काफी वायरल हो रही है.

बता दें कि 31 मई को आईपीएल के फाइनल मुबाकले में RCB (राजस्थान रॉयल बेंगलुरु) ने गुजरात टाइटंस को हराहकर दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की. जीत के बाद अब अनुष्का शर्मा संग विराट कोहली प्रेमानंद महाराज के आश्रम में पहुंचे. इस दौरान क्रिकेट किंग भक्ति में डूबे नजर आएं.

भक्तिरस में डूबे क्रिकेट चैम्पियन ‘विराट’

क्रिकेट किंग विराट कोहली वैसे तो हमेशा हैंडसम लुक के लिए जाने जाते हैं. वहीं अभिनेत्री अनुष्का शर्मा भी स्टाइलिश लुक को फॉलो करती हैं. लेकिन वृंदावन पहुंचकर कपल बेहद सादगी रूप में दिखे, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं.

विराट कोहली पारंपरिक कुर्ता पहने हुए नजर आए. माथे पर चंदन का टीका, हाथ मे गीता और गले में तुलसी की माला ने सभी का ध्यान खींचा. वहीं अनुष्का शर्मा भी साधारण सलवार सूट में दिखीं.

ये भी पढ़ें: Virat Kohli और Anushka Sharma फिर पहुंचे वृंदावन! 3 साल में चौथी बार प्रेमानंद महाराज से की मुलाकात

बता दें कि, विराट और अनुष्का पहले भी कई बार वृंदावन आश्रम आकर प्रेमानद महाराज का आशीर्वाद ले चुके हैं. दोनों भले ही क्रिकेट और फिल्म जगत से जुड़े हैं, लेकिन आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति अनुष्का और विराट की गहरी रुचि है. विशेष अवसरों पर वे अक्सर धार्मिक स्थलों पर नजर आते हैं.

गुरु के आशीर्वाद से व्यक्त की जीत की कृतज्ञता

IPL खिताब जीतने के बाद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का वृंदावन दौरा लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है. प्रेमानंद महाराज से मुलाकात कर दोनों ने आध्यात्मिक मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त किया, जोकि यह दर्शाता है कि जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के बावजूद उनकी आस्था और आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़ाव कायम है.

जीत के जश्न के बीच उनका यह धार्मिक सफर सफलता के प्रति विनम्रता और ईश्वर के प्रति श्रद्धा का संदेश देता नजर आ रहा है, जिसकी सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है.

ये भी पढ़ें: Premanand Maharaj: मैं मिलूं या न मिलूं..नाम जप करते रहिए, प्रेमानंद महाराज की भक्तों से भावुक अपील

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
  • SEO ऑप्टिमाइज्ड: डिजिटल पाठकों की पसंद और सर्च इंजन की आवश्यकताओं के अनुसार लेखन.
  • पाठक-केंद्रित: जानकारी को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बनाना.

मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
Read More
Published at : 02 Jun 2026 05:28 PM (IST)
Tags :
Anushka Sharma Vrindavan RCB VIRAT KOHLI Premanand Maharaj IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
IPL ट्रॉफी जीतने के बाद पत्नी अनुष्का संग प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे विराट कोहली
IPL ट्रॉफी जीतने के बाद पत्नी अनुष्का संग प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे विराट कोहली
धर्म
Nautapa: नौतपा का आखिरी दिन कब? 9 दिनों के तप के बाद मौसम का अगला संकेत क्या
Nautapa: नौतपा का आखिरी दिन कब? 9 दिनों के तप के बाद मौसम का अगला संकेत क्या
धर्म
योगी सरकार का ऐतिहासिक फैसला: फाजिलनगर अब बना 'पावागढ़', क्या आप जानते हैं इस नाम में छिपे 2500 साल पुराने दो बड़े राज?
योगी सरकार का ऐतिहासिक फैसला: फाजिलनगर अब बना 'पावागढ़', क्या आप जानते हैं इस नाम में छिपे 2500 साल पुराने दो बड़े राज?
धर्म
Tula Weekly Rashifal 31 May to 6 June 2026: तुला वाले लव लाइफ में जल्दबाजी से बाज आएं, देखें साप्ताहिक राशिफल
तुला वाले लव लाइफ में जल्दबाजी से बाज आएं, देखें साप्ताहिक राशिफल
Advertisement

वीडियोज

बॉलीवुड न्यूज़: 😯'कॉकटेल 2' का ट्रेलर आउट, दिखेगा प्यार, दोस्ती और हार्टब्रेक का तड़का!
Mumbai में ताबड़तोड़ Bulldozer Action, दरगाह बना निशाना | Goregaon Bulldozer Action | Mumbai Police
Signature Case: Bengal चुनाव हार के बाद बिखर रही है TMC? | Abhisekh Banerjee | Breaking | Mamata
Signature Case: Mamata Banerjee के लिए 13 विधायक बने मुसिबत? | TMC | Abhisekh Banerjee | Breaking
Breaking | Attack on Lebanon: Trump की Netanyahu से नाराजगी खुलकर आई सामने | Hormuz | Latest Update
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान वॉर के बीच इस महीने से लगने जा रही तेल में भीषण आग, होर्मुज खुला तो जानें क्या होंगे आगे हालात
ईरान वॉर के बीच इस महीने से लगने जा रही तेल में भीषण आग, होर्मुज खुला तो जानें क्या होंगे आगे हालात
बिहार
राबड़ी आवास खाली करने के लिए RJD तैयार, पार्टी ने रख दी ये बड़ी शर्त, मानेगी सम्राट सरकार?
राबड़ी आवास खाली करने के लिए RJD तैयार, पार्टी ने रख दी ये बड़ी शर्त, मानेगी सम्राट सरकार?
विश्व
US Ro Khanna: अमेरिका में हिंदुओं पर हमले, नफरत बर्दाश्त नहीं! US संसद में लाया गया प्रस्ताव, इकट्ठे हो गए 32 MP
अमेरिका में हिंदुओं पर हमले, नफरत बर्दाश्त नहीं! US संसद में लाया गया प्रस्ताव, इकट्ठे हो गए 32 MP
क्रिकेट
IPL 2026 में फ्लॉप खिलाड़ियों की प्लेइंग इलेवन, हार्दिक पांड्या कप्तान तो ऋषभ पंत विकेटकीपर
IPL 2026 में फ्लॉप खिलाड़ियों की प्लेइंग इलेवन, हार्दिक पांड्या कप्तान तो ऋषभ पंत विकेटकीपर
बॉलीवुड
Cocktail 2 Trailer Out: रोमांस और कॉमेडी से भरपूर है 'कॉकटेल 2' का ट्रेलर, छा गया शाहिद-कृति और रश्मिका का लव ट्रायंगल
रोमांस और कॉमेडी से भरपूर है 'कॉकटेल 2' का ट्रेलर, छा गई शाहिद-कृति और रश्मिका की तिकड़ी
स्पोर्ट्स
Explained: FIFA वर्ल्ड कप का दुनियाभर में शोर लेकिन में भारत में सन्नाटा! भारतीयों के खून में क्यों दौड़ता क्रिकेट?
FIFA का दुनियाभर में शोर लेकिन में भारत में सन्नाटा! भारतीयों के खून में क्यों दौड़ता क्रिकेट?
न्यूज़
इमारतें धराशायी, जिंदगी का नामोनिशां नहीं...इजरायल के हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान में तबाही, सहमे लोग बोले- हमारा कोई ठिकाना नहीं
इमारतें धराशायी, जिंदगी का नामोनिशां नहीं...इजरायल के हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान में तबाही, सहमे लोग बोले- हमारा कोई ठिकाना नहीं
जनरल नॉलेज
Snake Myths: जमीन में छिपे खजानों के पास अक्सर क्यों मिलते हैं सांप, क्या सच में करते हैं रखवाली?
जमीन में छिपे खजानों के पास अक्सर क्यों मिलते हैं सांप, क्या सच में करते हैं रखवाली?
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
Embed widget