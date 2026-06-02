IPL ट्रॉफी जीतने के बाद पत्नी अनुष्का संग प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे विराट कोहली

Virat Kohli: देशभर में इस समय विराट कोहली और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जीत की चर्चा हो रही है. इस बीच मंगलवार 2 जून को विराट कोहली और अनुष्का शर्मा प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेने वृंदावन स्थित राधा केलि कुंज आश्रम पहुंचे. दोनों ने संत प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लिया. सोशल मीडिया पर विराट और अनुष्का की तस्वीर और वीडियो काफी वायरल हो रही है.

बता दें कि 31 मई को आईपीएल के फाइनल मुबाकले में RCB (राजस्थान रॉयल बेंगलुरु) ने गुजरात टाइटंस को हराहकर दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की. जीत के बाद अब अनुष्का शर्मा संग विराट कोहली प्रेमानंद महाराज के आश्रम में पहुंचे. इस दौरान क्रिकेट किंग भक्ति में डूबे नजर आएं.

Virat Kohli and Anushka Sharma at the Premanand Ji Maharaj’s Ashram. 🙏



- Virat chanting ‘Radhe, Radhe’. ❤️ pic.twitter.com/e35WJ9Ze5F — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 2, 2026

भक्तिरस में डूबे क्रिकेट चैम्पियन ‘विराट’

क्रिकेट किंग विराट कोहली वैसे तो हमेशा हैंडसम लुक के लिए जाने जाते हैं. वहीं अभिनेत्री अनुष्का शर्मा भी स्टाइलिश लुक को फॉलो करती हैं. लेकिन वृंदावन पहुंचकर कपल बेहद सादगी रूप में दिखे, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं.

विराट कोहली पारंपरिक कुर्ता पहने हुए नजर आए. माथे पर चंदन का टीका, हाथ मे गीता और गले में तुलसी की माला ने सभी का ध्यान खींचा. वहीं अनुष्का शर्मा भी साधारण सलवार सूट में दिखीं.

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बता दें कि, विराट और अनुष्का पहले भी कई बार वृंदावन आश्रम आकर प्रेमानद महाराज का आशीर्वाद ले चुके हैं. दोनों भले ही क्रिकेट और फिल्म जगत से जुड़े हैं, लेकिन आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति अनुष्का और विराट की गहरी रुचि है. विशेष अवसरों पर वे अक्सर धार्मिक स्थलों पर नजर आते हैं.

गुरु के आशीर्वाद से व्यक्त की जीत की कृतज्ञता

IPL खिताब जीतने के बाद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का वृंदावन दौरा लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है. प्रेमानंद महाराज से मुलाकात कर दोनों ने आध्यात्मिक मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त किया, जोकि यह दर्शाता है कि जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के बावजूद उनकी आस्था और आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़ाव कायम है.

जीत के जश्न के बीच उनका यह धार्मिक सफर सफलता के प्रति विनम्रता और ईश्वर के प्रति श्रद्धा का संदेश देता नजर आ रहा है, जिसकी सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है.

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