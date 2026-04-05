Vikat Chaturthi 2026 Wishes: 5 अप्रैल 2026 को हिंदू कैलेंडर की पहली बड़ी चतुर्थी है, इसे वैशाख विकट संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है. हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश को समर्पित एक अत्यंत पावन दिन माना जाता है. इस दिन भक्त सच्चे मन से व्रत, पूजा और चंद्र दर्शन कर विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा प्राप्त करने की कामना करते हैं.

मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन किए गए पूजन और जप से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और सुख-समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है. ऐसे शुभ अवसर पर अपने प्रियजनों को धार्मिक भावनाओं से भरी शुभकामनाएं भेजकर इस पावन दिन की महिमा और आशीर्वाद को साझा करना विशेष फलदायी माना जाता है.

वैशाख संकष्टी चतुर्थी पर

वक्रतुंड महाकाय

आपको धैर्य, बुद्धि और बल दें,

और हर संकट से रक्षा करें.



गणपति बप्पा का आशीर्वाद

आपके जीवन को आलोकित करे,

हर अंधकार मिटे,

और खुशियों का उजाला भरे.

बड़ी चतुर्थी की शुभकामनाएं



विघ्नहर्ता भगवान गणपति सबके जीवन में सुख,

स्वास्थ शांति व समृद्धि लायें| गणपति बप्पा मोरया

शुभ वैशाख संकष्टी चतुर्थी



नमामि देवं सकलार्थदं तं सुवर्णवर्णं भुजगोपवीतम्ं।

गजाननं भास्करमेकदन्तं लम्बोदरं वारिभावसनं च॥

वैशाख विकट चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं!



गणेश जी की कृपा से

हर बाधा दूर हो जाए,

जीवन में शांति और संतुलन आए,

और हर कार्य सफल हो जाए।

वैशाख विकट संकष्टी चतुर्थी की शुभकामनाएं



गणपति बप्पा का आशीर्वाद

आपके जीवन को आलोकित करे,

हर अंधकार मिटे,

और खुशियों का उजाला भरे.

बड़ी चतुर्थी की शुभकामनाएं

गणेश जी की कृपा से

हर बाधा दूर हो जाए,

जीवन में शांति और संतुलन आए,

और हर कार्य सफल हो जाए।

वैशाख विकट संकष्टी चतुर्थी की शुभकामनाएं

गणपति आएं आपके द्वार, दें खुशियों की भरमार,

हर दिन हो खास, हर पल हो त्यौहार.

गणेश चतुर्थी की मंगलमय शुभकामनाएं.

बप्पा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे,

जीवन में कभी कोई विघ्न न आए.

गणेश चतुर्थी की मंगलकामनाएं!

गणेश जी की कृपा से आपके जीवन में खुशियों की वर्षा हो और हर दिन एक नई शुरुआत बने.

शुभ गणेश चतुर्थी!

गणपति बप्पा के चरणों में समर्पित हो

हर भावना, हर कामना.

आपका जीवन हो मंगलमय

गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं!

Vikat Sankashti Chaturthi 2026: अप्रैल में विकट संकष्टी चतुर्थी कब ? नोट करें डेट, मुहूर्त, चंद्रोदय समय

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