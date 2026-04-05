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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVikat Chaturthi 2026 Wishes: वैशाख विकट संकष्टी चतुर्थी की शुभकामनाएं, साल की बड़ी चतुर्थी पर अपनों को भेजें ये संदेश

Vikat Chaturthi 2026 Wishes: वैशाख विकट संकष्टी चतुर्थी की शुभकामनाएं, साल की बड़ी चतुर्थी पर अपनों को भेजें ये संदेश

Vikat Chaturthi 2026 Wishes: विकट संकष्टी चतुर्थी 5 अप्रैल 2026 को है. ये व्रत गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. साल की बड़ी चतुर्थी है ऐसे में अपनों को ये खास संदेश भेजकर शुभकामनाएं दें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 05 Apr 2026 10:20 AM (IST)
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Vikat Chaturthi 2026 Wishes: 5 अप्रैल 2026 को हिंदू कैलेंडर की पहली बड़ी चतुर्थी है, इसे वैशाख विकट संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है. हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश को समर्पित एक अत्यंत पावन दिन माना जाता है. इस दिन भक्त सच्चे मन से व्रत, पूजा और चंद्र दर्शन कर विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा प्राप्त करने की कामना करते हैं.

मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन किए गए पूजन और जप से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और सुख-समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है. ऐसे शुभ अवसर पर अपने प्रियजनों को धार्मिक भावनाओं से भरी शुभकामनाएं भेजकर इस पावन दिन की महिमा और आशीर्वाद को साझा करना विशेष फलदायी माना जाता है. 

वैशाख संकष्टी चतुर्थी पर
वक्रतुंड महाकाय
आपको धैर्य, बुद्धि और बल दें,
और हर संकट से रक्षा करें.
Vikat Chaturthi 2026 Wishes: वैशाख विकट संकष्टी चतुर्थी की शुभकामनाएं, साल की बड़ी चतुर्थी पर अपनों को भेजें ये संदेश

गणपति बप्पा का आशीर्वाद
आपके जीवन को आलोकित करे,
हर अंधकार मिटे,
और खुशियों का उजाला भरे.
बड़ी चतुर्थी की शुभकामनाएं
Vikat Chaturthi 2026 Wishes: वैशाख विकट संकष्टी चतुर्थी की शुभकामनाएं, साल की बड़ी चतुर्थी पर अपनों को भेजें ये संदेश

विघ्नहर्ता भगवान गणपति सबके जीवन में सुख, 
स्वास्थ शांति व समृद्धि लायें| गणपति बप्पा मोरया
शुभ वैशाख संकष्टी चतुर्थी 
Vikat Chaturthi 2026 Wishes: वैशाख विकट संकष्टी चतुर्थी की शुभकामनाएं, साल की बड़ी चतुर्थी पर अपनों को भेजें ये संदेश

नमामि देवं सकलार्थदं तं सुवर्णवर्णं भुजगोपवीतम्ं।
गजाननं भास्करमेकदन्तं लम्बोदरं वारिभावसनं च॥
वैशाख विकट चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं!
Vikat Chaturthi 2026 Wishes: वैशाख विकट संकष्टी चतुर्थी की शुभकामनाएं, साल की बड़ी चतुर्थी पर अपनों को भेजें ये संदेश

गणेश जी की कृपा से 
हर बाधा दूर हो जाए,
जीवन में शांति और संतुलन आए,
और हर कार्य सफल हो जाए।
वैशाख विकट संकष्टी चतुर्थी की शुभकामनाएं
Vikat Chaturthi 2026 Wishes: वैशाख विकट संकष्टी चतुर्थी की शुभकामनाएं, साल की बड़ी चतुर्थी पर अपनों को भेजें ये संदेश

गणपति बप्पा का आशीर्वाद
आपके जीवन को आलोकित करे,
हर अंधकार मिटे,
और खुशियों का उजाला भरे.
बड़ी चतुर्थी की शुभकामनाएं
Vikat Chaturthi 2026 Wishes: वैशाख विकट संकष्टी चतुर्थी की शुभकामनाएं, साल की बड़ी चतुर्थी पर अपनों को भेजें ये संदेशगणेश जी की कृपा से 
हर बाधा दूर हो जाए,
जीवन में शांति और संतुलन आए,
और हर कार्य सफल हो जाए।
वैशाख विकट संकष्टी चतुर्थी की शुभकामनाएं

गणपति आएं आपके द्वार, दें खुशियों की भरमार, 
हर दिन हो खास, हर पल हो त्यौहार.
गणेश चतुर्थी की मंगलमय शुभकामनाएं.

बप्पा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, 
जीवन में कभी कोई विघ्न न आए.
 गणेश चतुर्थी की मंगलकामनाएं!

गणेश जी की कृपा से आपके जीवन में खुशियों की वर्षा हो और हर दिन एक नई शुरुआत बने.
 शुभ गणेश चतुर्थी!

गणपति बप्पा के चरणों में समर्पित हो 
हर भावना, हर कामना.
आपका जीवन हो मंगलमय
गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं!

Vikat Sankashti Chaturthi 2026: अप्रैल में विकट संकष्टी चतुर्थी कब ? नोट करें डेट, मुहूर्त, चंद्रोदय समय

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 05 Apr 2026 07:30 AM (IST)
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Vikat Chaturthi 2026 Wishes Vaishakh Chaturthi 2026
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