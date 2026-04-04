Vikat Sankashti Chaturthi 2026 Date: भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य देवता माना जाता है. हर माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है, जोकि भगवान गणेश को समर्पित विशेष व्रत है. इस दिन श्रद्धालु व्रत रखकर भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करते हैं. वहीं रात में चंद्रोदय को अर्घ्य देने के बाद व्रत पूरा होता है.

वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को विकट संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाता है. यह व्रत रखने से जीवन की बाधाएं और कष्ट दूर होते हैं. लेकिन तिथि को लेकर लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है. दरअसल पंचांग में 5 और 6 अप्रैल दोनों ही दिन चतुर्थी तिथि पड़ रही है, इसलिए लोग कंफ्यूज हैं कि, विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत 5 अप्रैल को रखें या 6 अप्रैल को. अगर तिथि को लेकर आप भी कंफ्यूज हैं तो यहां जानें सही तिथि, पूजा का मुहूत, पूजा की विधि और चंद्रोदय का समय.

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5 या 6 अप्रैल विकट संकष्टी चतुर्थी कब (Vikat Sankashti Chaturthi 2026 Kab Hai)

पंचांग के अनुसार, वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रविवार, 5 अप्रैल 2026 को शुरू होकर 6 अप्रैल 2026 तक रहेगी. 5 अप्रैल को सुबह 11:59 पर चतुर्थी लग जाएगी और सोमवार, 6 अप्रैल को दोपहर 02:10 पर समाप्त होगा. वैसे तो आमतौर पर कई व्रत त्योहार उदयातिथि के आधार पर रखें जाते हैं, लेकिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्र दर्शन के बाद खोला जाता है और इस दिन चंद्र पूजन का विशेष महत्व है, इसलिए विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत 5 अप्रैल 2026 को रखा जाएगा और इसी दिन भगवान गणेश की पूजा की जाएगी. इस दिन विशाखा नक्षत्र रहेगा. साथ ही वज्र योग और सिद्धि योग भी बन रहा है.

विकट संकष्टी चतुर्थी पूजा और चंद्रदोय का समय (Vikat Sankashti Chaturthi 2026 Puja and Moon Rise Time)

विकट संकष्टी पर 5 अप्रैल 2026 को पूजा के लिए सुबह 07:41 बजे से दोपहर 12:49 बजे तक का मुहूर्त रहेगा. इसके बाद शाम में 06:20 से 8:06 का मुहूर्त भी शुभ है. विकट संकष्टी व्रत के दिन भद्रा भी लग रही है, लेकिन भद्रा का वास पाताल लोक में रहने से इसका प्रभाव पूजा-पाठ पर नहीं पड़ेगा. भद्रा सुबह 06 बजकर 07 मिनट से शुरू 11 बजकर 59 मिनट तक रहेगी.

वहीं 5 अप्रैल 2026 को चंद्रोदय का समय (Vikata Sankashti Chaturthi 2026 Moon Rise Time) रात 09:58 पर रहेगा. इस समय आप चंद्रमा की पूजा करें और अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल सकते हैं.

संकष्टी चतुर्थी पूजा के नियम

संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें. इसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं. भगवान को दूर्वा, मोदक, लड्डू और लाल-पीले फूल अर्पित करें. इसके बाद “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जाप करें और आरती करें. फिर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें.

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