हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVijaya Ekadashi 2026: श्रीराम ने क्यों रखा था विजया एकादशी व्रत, फरवरी में ये कब है, कथा, पूजा विधि जानें

Vijaya Ekadashi 2026: श्रीराम ने क्यों रखा था विजया एकादशी व्रत, फरवरी में ये कब है, कथा, पूजा विधि जानें

Vijaya Ekadashi 2026: विजया एकादशी 13 फरवरी 2026 को है. ये व्रत विजय दिलाने के लिए कारगर माना जाता है. श्रीराम ने भी विजया एकादशी व्रत किया था. विजया एकादशी की कथा और इसकी पूजा की सही विधि जान लें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 06 Feb 2026 08:28 AM (IST)
Preferred Sources

Vijaya Ekadashi 2026: विजया एकादशी का व्रत विजय पाने के लिए बहुत लाभदायी माना जाता है. इस साल विजया एकादशी 13 फरवरी 2026 को है. विजया एकादशी के ​दिन कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं और इन संयोगों में भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो शुभ फल की प्राप्ति होती है. इस दिन सिद्ध योग बन रहा है. विजया एकादशी का व्रत श्रीराम ने भी किया था. इस व्रत में कथा का पाठ करना आवश्यक होता है मान्यता है इसे श्रीहरि पूजन जल्द स्वीकार करते हैं.

श्रीराम ने क्यों रखा था विजया एकादशी व्रत

यह एकादशी जीत, सफलता और आत्मबल का प्रतीक मानी जाती है. यह व्रत आत्मशुद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करता है और पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है. धार्मिक शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि भगवान राम ने भी लंका विजय से पहले इस पावन एकादशी का व्रत किया था, जिसके बाद उन्हें विजय प्राप्त हुई. यही कारण है कि

विजया एकादशी पूजा मुहूर्त

फाल्गुन माह के कृष्ण पत्र की एकादशी 12 फरवरी 2026 को दोपहर 12.22 पर शुरू हो जाएगी और 13 फरवरी 2026 को दोपहर 2.25 पर इसका समापन होगा.

पूजा मुहूर्त - सुबह 06:48 - सुबह 9.41

विजया एकादशी कथा

पौराणिक कथा के अनुसार जब रावण सीता जी का हरण कर लंका ले गया था. तब श्रीराम ने हनुमान जी, सुग्रीव और वानर सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान किया लेकिन उनके रास्ते का रोडा था विशाल समुद्र. इसे पार करना आसान नहीं था. ऐसे में श्रीराम ने वकदाल्भ्य मुनि से इसका उपाय जाना. तब मुनि श्री ने श्रीराम से कहा फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में भी आपकी विजय होगी.

श्रीराम ने कैसे किया व्रत

  • हे मर्यादा पुरुषोत्तम! इस उपवास के लिये दशमी के दिन स्वर्ण, चाँदी, ताम्बे या मिट्टी का एक कलश बनायें. उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पञ्च पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें.
  • उस कलश के नीचे सतनजा अर्थात मिले हुये सात अनाज और ऊपर जौ रखें. उस पर भगवान विष्णु की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें.
  • एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्रीहरि का पूजन करें. वह सारा दिन भक्तिपूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करें.
  • द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर वह कलश ब्राह्मण को दे दें. हे दशरथनन्दन! यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजयश्री आपका वरण करेगी.
  • मुनि के वचन सुन तब श्रीरामचन्द्रजी ने विधिपूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की.

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर 19 साल बाद लक्ष्मीनारायण योग, इन 4 राशियों की कंगाली होगी खत्म!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 06 Feb 2026 08:28 AM (IST)
Tags :
Ekadashi 2026 Vijaya Ekadashi 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
पंजाब
Punjab News: तो फिर होगा आंदोलन! भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर चेतावनी जारी, जानें क्यों नाराज हैं किसान
पंजाब: तो फिर होगा आंदोलन! भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर चेतावनी जारी, जानें क्यों नाराज हैं किसान
इंडिया
'मोदी जी अपने सैनिक को वापस लाएं...', प्रधानमंत्री से गुहार लगाते हुए फूटकर रो पड़ीं पूर्व मिस इंडिया, जानें पूरा मामला
'मोदी जी अपने सैनिक को वापस लाएं...', प्रधानमंत्री से गुहार लगाते हुए फूटकर रो पड़ीं पूर्व मिस इंडिया, जानें पूरा मामला
क्रिकेट
WPL 2026 Prize Money: RCB ने जीता WPL 2026 का खिताब,जानिए विजेता, उपविजेता, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, सभी को कितने पैसे मिले
RCB ने जीता WPL 2026 का खिताब,जानिए विजेता, उपविजेता, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, सभी को कितने पैसे मिले
Advertisement

वीडियोज

Manipur में सरकार बनते ही हिंसा भड़की | Breaking News
Sansani: दिल्ली में मासूमों के सीक्रेट लुटेरे का कहर | Crime News
Janhit with Chitra Tripathi: PM modi ने गांधी परिवार की नीतियों पर उठाए सवाल | OM Birla | Congress
Parliament Session: संसद संग्राम की पूरी 'पिक्चर' देखिये | ABP News | Bharat Ki Baat
Sandeep Chaudhary: PM की जान का डर...विपक्ष कहे सरेंडर! | Rahul Gandhi | OM Birla | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
पंजाब
Punjab News: तो फिर होगा आंदोलन! भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर चेतावनी जारी, जानें क्यों नाराज हैं किसान
पंजाब: तो फिर होगा आंदोलन! भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर चेतावनी जारी, जानें क्यों नाराज हैं किसान
इंडिया
'मोदी जी अपने सैनिक को वापस लाएं...', प्रधानमंत्री से गुहार लगाते हुए फूटकर रो पड़ीं पूर्व मिस इंडिया, जानें पूरा मामला
'मोदी जी अपने सैनिक को वापस लाएं...', प्रधानमंत्री से गुहार लगाते हुए फूटकर रो पड़ीं पूर्व मिस इंडिया, जानें पूरा मामला
क्रिकेट
WPL 2026 Prize Money: RCB ने जीता WPL 2026 का खिताब,जानिए विजेता, उपविजेता, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, सभी को कितने पैसे मिले
RCB ने जीता WPL 2026 का खिताब,जानिए विजेता, उपविजेता, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, सभी को कितने पैसे मिले
ओटीटी
The Raja Saab OTT Release: प्रभास की 'द राजा साब' एक्सटेंडेड कट के साथ ओटीटी पर हुई रिलीज, जाने- कहां देखें
प्रभास की 'द राजा साब' एक्सटेंडेड कट के साथ ओटीटी पर हुई रिलीज, जाने- कहां देखें
यूटिलिटी
सिर्फ सस्ती कैब बुक नहीं करेगा Bharat Taxi App, मेट्रो टिकट भी होंगे बुक, जानें इसके सभी फीचर्स
सिर्फ सस्ती कैब बुक नहीं करेगा Bharat Taxi App, मेट्रो टिकट भी होंगे बुक, जानें इसके सभी फीचर्स
लाइफस्टाइल
Anaya Bangar Gender Change: संजय बांगर के बेटे की तरह कैसे चेंज करा सकते हैं जेंडर, कितना पैसा होता है खर्च?
संजय बांगर के बेटे की तरह कैसे चेंज करा सकते हैं जेंडर, कितना पैसा होता है खर्च?
जनरल नॉलेज
एशिया के किस देश में सबसे ज्यादा बिकते हैं कंडोम, वहां कितना बड़ा है इसका कारोबार?
एशिया के किस देश में सबसे ज्यादा बिकते हैं कंडोम, वहां कितना बड़ा है इसका कारोबार?
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
ENT LIVE
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
Embed widget