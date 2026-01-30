हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
February Ekadashi 2026: फरवरी में विजया और आमलकी एकादशी कब-कब, नोट करें डेट, मुहूर्त

February Ekadashi 2026: फरवरी में विजया और आमलकी एकादशी कब-कब, नोट करें डेट, मुहूर्त

February Ekadashi 2026: फरवरी में फाल्गुन माह की विजया और आमलकी एकादशी व्रत हैं. इस व्रत के फल से व्यक्ति को विष्णुधाम की प्राप्ति होती है. व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं. नोट करें दोनों एकादशी की डेट.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 30 Jan 2026 07:14 AM (IST)
Preferred Sources

February Ekadashi 2026: फरवरी माह में विजया एकादशी और आमलकी एकादशी व्रत किया जाएगा. ये दोनों ही व्रत अश्वमेध यज्ञ करने के समान पुण्य प्रदान करते हैं. एकादशी व्रत के दिन की गई विष्णु पूजा, दान, हवन कई जन्मों तक शुभ फल देते हैं.

एकादशी व्रत को हरितोष व्रत कहते हैं यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए रखा जाने वाला व्रत. भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है. विजया एकादसी और आमलकी एकादशी का व्रत फरवरी में कब है डेट, मुहूर्त सब जान लें.

विजया एकादशी - 13 फरवरी 2026

तिथि - फाल्गुन माह के कृष्ण पत्र की एकादशी 12 फरवरी 2026 को दोपहर 12.22 पर शुरू हो जाएगी और 13 फरवरी 2026 को दोपहर 2.25 पर इसका समापन होगा.

मुहूर्त - चर - सुबह 06:48 - सुबह 08:15

  • लाभ - सुबह 08:15 - सुबह 09:41
  • अमृत - सुबह 09:41 - सुबह 11:08

व्रत पारण मय - 14 फरवरी 2026 को सुबह 07:00 से सुबह 09:14 के बीच व्रत का पारण किया जाएगा. पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय - शाम 04:01 है.

महत्व- इस दिन व्रत रखने और विष्णु जी की पूजा करने से शत्रुओं पर विजय, कठिन परिस्थितियों से मुक्ति, और सभी पापों का नाश होता है.

आमलकी एकादशी - 27 फरवरी 2026

तिथि - फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 27 फरवरी 2026 को सुबह 12.33 पर शुरू होगी और इसी दिन रात को 10.32 मिनट पर इसका समापन होगा.

  • मुहूर्त - चर - सुबह 7.01 - सुबह 8.25
  • लाभ - सुबह 8.25 - सुबह 9.48
  • अमृत - सुबह 9.48 - सुबह 11.12

व्रत पारण समय -  28 फरवरी 2026 को सुबह 06:47 से सुबह 09:06 के बीच पारण किया जाएगा. पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय - रात 08:43 है.

महत्व - आमलकी एकादशी का व्रत करने से 100 गायों के दान जितना पुण्य मिलता है, और यह पितृ दोष निवारण के लिए भी शुभ है. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 30 Jan 2026 07:14 AM (IST)
