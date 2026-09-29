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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मसंकष्टी का चांद हर शहर में अलग समय पर क्यों निकलता है ? दिल्ली में 7:44 तो दूसरे शहर में समय अलग

संकष्टी का चांद हर शहर में अलग समय पर क्यों निकलता है ? दिल्ली में 7:44 तो दूसरे शहर में समय अलग

Vighnaraja Sankashti Chaturthi 2026: आज विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी है. बप्पा की पूजा के बाद इस दिन चंद्र अर्घ्य देना महत्वपूर्ण है लेकिन हर शहर में चांद निकलने का समय अलग होता है देखें चंद्रोदय समय.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 29 Sep 2026 06:19 PM (IST)
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Vighnaraja Sankashti Chaturthi 2026: संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने वाले लोगों के लिए चंद्रोदय समय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है. दिनभर व्रत रखने के बाद व्रती रात में चंद्रदर्शन करते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देकर गणपति की पूजा पूरी करते हैं लेकिन एक ही संकष्टी चतुर्थी पर दिल्ली में चंद्रोदय का समय अलग होता है.

जबकि मुंबई, जयपुर, भोपाल, लखनऊ या किसी दूसरे शहर में चंद्रमा कुछ मिनट पहले या बाद में दिखाई देता है. आखिर ऐसा क्यों होता है?

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चंद्रमा हर जगह एक ही समय पर क्यों नहीं दिखता?

चंद्रोदय का समय हर शहर में अलग होने की सबसे बड़ी वजह उस शहर की भौगोलिक स्थिति है. धरती लगातार घूमती रहती है और चंद्रमा भी अपनी कक्षा में आगे बढ़ता रहता है. ऐसे में अलग अलग शहरों से चंद्रमा के दिखाई देने की स्थिति एक जैसी नहीं होती.

यही वजह है कि दिल्ली में चांद जिस समय दिखाई देता है जरूरी नहीं कि उसी समय मुंबई, जयपुर या भोपाल में भी चंद्रमा नजर आए. यही कारण है कि संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रोदय का समय शहर के हिसाब से कुछ मिनट आगे-पीछे होता है.

इसी वजह से पंचांग में चंद्रोदय का समय हमेशा स्थान विशेष के आधार पर दिया जाता है.  शहर बदलने के साथ चंद्रोदय का समय कुछ मिनट आगे-पीछे हो सकता है. इसलिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने वालों को अपने शहर के अनुसार चंद्रोदय का समय देखना चाहिए.

संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रमा को अर्घ्य क्यों देते हैं?

  • संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित व्रत है. इस दिन सूर्योदय से व्रत रखकर चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत खोलने की परंपरा है.
  • मान्यता है कि गणेश जी की पूजा के साथ चंद्रमा की पूजा करने से व्रत का विधान पूरा होता है.
  • रात में चंद्रोदय होने पर सबसे पहले चंद्रमा के दर्शन किए जाते हैं.
  • इसके बाद जल, अक्षत और पुष्प आदि से चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है. कई परिवारों में अर्घ्य के लिए तांबे या चांदी के पात्र का इस्तेमाल किया जाता है.
  • अर्घ्य देते समय चंद्र देव का ध्यान किया जाता है और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की जाती है.

द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी 2026 चंद्रोदय समय

दिल्ली रात 7:44 बजे
मुंबई रात 8:20 बजे
लखनऊ रात 7:32 बजे
पटना रात 7:17 बजे
नोएडा रात 7:44 बजे
हैदराबाद रात 8:00 बजे
गोरखपुर रात 7:23 बजे
भोपाल रात 7:54 बजे
इंदौर रात 8:01 बजे
जयपुर रात 7:53 बजे
आगरा रात 7:44 बजे
चंडीगढ़ रात 7:42 बजे
अहमदाबाद रात 8:14 बजे

चंद्रमा पूजा विधि

अश्विन माह की विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का चंद्रमा जब आसमान में दिख जाए तब लौटे में जल भरकर थोड़ा कच्चा दूध लें और थोड़ी सी चीनी भी मिला लें. फिर भगवान गणेश का ध्यान करते हुए चंद्र देवका का ध्यान करते हुए अर्घ्य दें.

चंद्र दर्शन के समय संतान का स्मरण कर अर्घ्य देने से संतान पर आने वाले संकट टलते हैं. ऐसी मान्यता है. अकाल भय, रोग और मानसिक कष्ट दूर होते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 29 Sep 2026 05:37 PM (IST)
Tags :
Sankashti Chaturthi 2026 Vighnaraja Sankashti Chaturthi
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