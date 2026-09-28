Sankashti Chaturthi 2026: विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी पर कल सुबह ही कर लें गणपति पूजा, शाम को नहीं है मुहूर्त, देखें समय
Vighnaraja Sankashti Chaturthi 2026: अश्विन माह की विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी पूजा मुहूर्त 29 सितंबर 2026 को है. इस दिन व्रती सुबह ही पूजा कर लें, क्योंकि शाम को शुभ मुहूर्त नहीं हैं देखें मुहूर्त.
Vighnaraja Sankashti Chaturthi 2026: अश्विन माह की विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी 29 सितंबर 2026 को है. भगवान गणेश का ये स्वरूप जीवन के बड़े से बड़े विघ्न और बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत और पूजा करने से कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है.
पंचांग के अनुसार 29 सितंबर शाम 5:09 बजे से शुरू होकर 30 सितंबर दोपहर 2:55 बजे तक रहेगी. संकष्टी व्रत में चंद्रोदय के बाद गणेश पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा है. दिल्ली में इस दिन चंद्रोदय शाम 7:44 बजे होगा. स्थान के अनुसार चंद्रोदय का समय अलग हो सकता है.
विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी पूजा मुहूर्त
गणपति पूजा का समय - सुबह 9.12 - दोहर 1.41 तक (वैसे तो संकष्टी चतुर्थी की पूजा शाम को होती है लेकिन दोपहर 3 बजे से रात 7.40 तक अशुभ मुहूर्त हैं इसलिए पूजन सुबह ही कर लें.)
विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का महत्व
धार्मिक मान्यता और पौराणिक कथाओं में विघ्नराज स्वरूप का संबंध बाधाओं के निवारण से बताया गया है. मान्यता है कि भगवान गणेश ने विघ्नासुर का दमन कर देवताओं और मनुष्यों के कार्यों से विघ्न दूर किए, जिसके बाद उन्हें विघ्नराज नाम मिला. यही कारण है कि इस संकष्टी पर गणपति की पूजा में विघ्नों से मुक्ति की कामना विशेष रूप से की जाती है. ये व्रत सूर्योदय से शुरू होकर चंद्रोदय तक रहता है.
पूजा विधि
- व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए.
- सके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करके पूजा का संकल्प लें. गणेश जी को जल, दूर्वा, सिंदूर, अक्षत और लाल फूल अर्पित करें.
- मोदक या लड्डू का भोग लगाएं और धूप-दीप जलाकर गणेश मंत्र का जाप करें.
- संकष्टी चतुर्थी की कथा पढ़ें या सुनें और गणेश आरती करें. दिनभर व्रत रखने के बाद रात में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को जल अर्पित करें.
- इसके बाद भगवान गणेश की पूजा करके व्रत का पारण किया जाता है.
व्रत में किन बातों का रखें ध्यान?
- व्रत के दिन सात्विक आहार लें और अपनी क्षमता के अनुसार निर्जल या फलाहार व्रत रखें. स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर जबरन निर्जला व्रत न करें.
- पूजा में भगवान गणेश को दूर्वा, लाल फूल, सिंदूर और मोदक/लड्डू अर्पित करें.
- इस दिन क्रोध, झूठ, विवाद और नकारात्मक विचारों से बचना शुभ माना जाता है.
- संकष्टी चतुर्थी का व्रत सामान्यतः चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही खोला जाता है. अपने शहर के अनुसार चंद्रोदय का समय देखें.
- चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद भगवान गणेश की आरती और प्रार्थना करके ही पारण करें.
- पूजा सामग्री में तुलसी दल का प्रयोग न करने की परंपरा भी प्रचलित है; इसकी जगह दूर्वा अर्पित करें.
नवरात्रि में कार-बाइक खरीदने वालों को करना होगा इंतजार! जानें क्या है वजह
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.