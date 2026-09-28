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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSankashti Chaturthi 2026: विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी पर कल सुबह ही कर लें गणपति पूजा, शाम को नहीं है मुहूर्त, देखें समय

Sankashti Chaturthi 2026: विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी पर कल सुबह ही कर लें गणपति पूजा, शाम को नहीं है मुहूर्त, देखें समय

Vighnaraja Sankashti Chaturthi 2026: अश्विन माह की विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी पूजा मुहूर्त 29 सितंबर 2026 को है. इस दिन व्रती सुबह ही पूजा कर लें, क्योंकि शाम को शुभ मुहूर्त नहीं हैं देखें मुहूर्त.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 28 Sep 2026 08:56 AM (IST)
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Vighnaraja Sankashti Chaturthi 2026: अश्विन माह की विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी 29 सितंबर 2026 को है. भगवान गणेश का ये स्वरूप जीवन के बड़े से बड़े विघ्न और बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत और पूजा करने से कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

पंचांग के अनुसार 29 सितंबर शाम 5:09 बजे से शुरू होकर 30 सितंबर दोपहर 2:55 बजे तक रहेगी. संकष्टी व्रत में चंद्रोदय के बाद गणेश पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा है. दिल्ली में इस दिन चंद्रोदय शाम 7:44 बजे होगा. स्थान के अनुसार चंद्रोदय का समय अलग हो सकता है.

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विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी पूजा मुहूर्त

गणपति पूजा का समय - सुबह 9.12 - दोहर 1.41 तक (वैसे तो संकष्टी चतुर्थी की पूजा शाम को होती है लेकिन दोपहर 3 बजे से रात 7.40 तक अशुभ मुहूर्त हैं इसलिए पूजन सुबह ही कर लें.)

विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का महत्व

धार्मिक मान्यता और पौराणिक कथाओं में विघ्नराज स्वरूप का संबंध बाधाओं के निवारण से बताया गया है. मान्यता है कि भगवान गणेश ने विघ्नासुर का दमन कर देवताओं और मनुष्यों के कार्यों से विघ्न दूर किए, जिसके बाद उन्हें विघ्नराज नाम मिला. यही कारण है कि इस संकष्टी पर गणपति की पूजा में विघ्नों से मुक्ति की कामना विशेष रूप से की जाती है. ये व्रत सूर्योदय से शुरू होकर चंद्रोदय तक रहता है. 

पूजा विधि

  • व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए. 
  • सके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करके पूजा का संकल्प लें. गणेश जी को जल, दूर्वा, सिंदूर, अक्षत और लाल फूल अर्पित करें.
  • मोदक या लड्डू का भोग लगाएं और धूप-दीप जलाकर गणेश मंत्र का जाप करें.
  • संकष्टी चतुर्थी की कथा पढ़ें या सुनें और गणेश आरती करें. दिनभर व्रत रखने के बाद रात में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को जल अर्पित करें.
  • इसके बाद भगवान गणेश की पूजा करके व्रत का पारण किया जाता है.

व्रत में किन बातों का रखें ध्यान?

  • व्रत के दिन सात्विक आहार लें और अपनी क्षमता के अनुसार निर्जल या फलाहार व्रत रखें. स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर जबरन निर्जला व्रत न करें.
  • पूजा में भगवान गणेश को दूर्वा, लाल फूल, सिंदूर और मोदक/लड्डू अर्पित करें.
  • इस दिन क्रोध, झूठ, विवाद और नकारात्मक विचारों से बचना शुभ माना जाता है.
  • संकष्टी चतुर्थी का व्रत सामान्यतः चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही खोला जाता है. अपने शहर के अनुसार चंद्रोदय का समय देखें.
  • चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद भगवान गणेश की आरती और प्रार्थना करके ही पारण करें.
  • पूजा सामग्री में तुलसी दल का प्रयोग न करने की परंपरा भी प्रचलित है; इसकी जगह दूर्वा अर्पित करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 28 Sep 2026 08:56 AM (IST)
Tags :
Sankashti Chaturthi 2026 Vighnaraja Sankashti Chaturthi
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