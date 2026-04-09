Varuthini Ekadashi 2026: वरुथिनी एकादशी 13 या 14 अप्रैल कब, भूलकर भी न करें ये 4 काम, चौखट से लौट जाएंगी खुशियां
Varuthini Ekadashi 2026: वरुथिनी एकादशी का व्रत व्यक्ति को आर्थिक, मानसिक और शाीरिक परेशानियों से राहत दिलाता है. इस दिन व्रत धारी को कुछ खास नियमों का पालन जरुर करना चाहिए. जान लें कब है वरुथिनी एकादशी.
Varuthini Ekadashi 2026: पुराणों के अनुसार वैशाख माह में आने वाली वरुथिनी एकादशी नकारात्मकता, पापों और बाधाओं से सुरक्षा प्रदान करने वाली मानी जाती है क्योंकि वरुथिनी शब्द संस्कृत मूल से आया है जिसका अर्थ है 'कवचधारी' या 'सुरक्षित'.
वरुथिनी एकादशी व्यक्ति को उन तमाम कष्टों, शत्रु, अनजान भय, पापों से सुरक्षा करती है जो आज के जीवन में मानसिक, शारीरिक या आर्थिक तौर पर परेशान कर रहे हैं. इस साल वरुथिनी एकादशी 13 या 14 अप्रैल किस दिन रखा जाएगा, तारीख में कंफ्यूजन है तो यहां जान लें सही डेट,मुहूर्त.
वरुथिनी एकादशी 13 या 14 अप्रैल कब
वैशाख माह के कृष्ण पक्षी की वरुथिनी एकादशी 13 अप्रैल 2026 को सुबह 1.16 पर शुरू होगी और अगले दिन 14 अप्रैल 2026 को सुबह 1.08 पर समाप्त होगी.
वरुथिनी एकादशी तारीख - 13 अप्रैल 2026
- पूजा का मुहूर्त - सुबह 5.58 - सुबह 7.34
- राहुकाल - सुबह 7.34 - सुबह 9.10
- शुभ का चौघड़िया - सुबह 9.10 - सुबह 10.46
वरुथिनी एकादशी व्रत पारण समय
14 अप्रैल को सुबह 06:54 से सुबह 08:31 के बीच पारण किया जाएगा. पारण तिथि के दिन हरि वासर समाप्त होने का समय - सुबह 06:54 तक है.
वरुथिनी एकादशी व्रत की सही विधि
- दशमी की रात से ही ब्रह्मचर्य का पालन करें.
- भोग-विलास और नकारात्मक गतिविधियों से दूरी बनाएं.
- सुबह उठकर दातुन (लकड़ी) या केमिकल वाले टूथपेस्ट का उपयोग न करें.
- नींबू, जामुन या आम के गिरे हुए पत्तों को चबाकर मुंह शुद्ध करें.
- स्नान के बाद मंदिर जाकर भगवद गीता का पाठ करें या सुनें. श्रीहरि की पूजा करें.
- दिनभर गैजेट्स ये सोशल मीडिया से दूर बनाएं.
- रात में जागरण (भजन-कीर्तन) करें.
- “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें.
वरुथिनी एकादशी पर न करें ये 4 काम
- अनाज, शहद, प्याज और लहसुन का सेवन वर्जित है लेकिन खाने-पीने की चीजों से परे, कुछ व्यवहारिक नियम और भी महत्वपूर्ण हैं. क्योंकि भले ही आप भूखे रहें लेकिन व्रत में मुंह या मन से निकला एक भी शब्द, विचार आपकी तपस्या, साधना को भंग कर सकता है, फिर इसका फल नहीं मिलता.
- पेट के उपवास के साथ ज़ुबान का उपवास भी जरुरी है. दूसरों की बुराई करने से बचें, क्रोध से दूर रहें और झूठ बोलने से बचें.
- एकादशी भगवान की सेवा और स्वंय के आत्म चिंतन का दिन है. इसलिए सोशल मीडिया, फोन या ऐसी चीजों से दूरी बनाए जिसकी आपको लत है.
- एकादशी के दिन घर में झाडू नहीं लगायें, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है. इस दिन बाल नहीं कटायें.
क्या खाएं, क्या नहीं
- कोल्ड ड्रिंक, पैकेज्ड जूस या केमिकल युक्त पेय न लें.
- दिन में एक या दो बार भोजन से बचें (हल्का फलाहार बेहतर है).
- तली-भुनी चीजें और आइसक्रीम न खाएं.
- फल, दूध या घर का बना जूस लेना श्रेष्ठ है.
एकादशी के दिन किसी की मृत्यु होने पर क्या करें
एकादशी के दिन किसी सम्बन्धी की मृत्यु हो जाय तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को देना चाहिए और श्री गंगाजी में पुष्प (अस्थि) प्रवाहित करने पर भी एकादशी व्रत रखकर व्रत-फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए. मान्यता है एकादशी व्रत के प्रभाव से मृतक की आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है.
Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है ?
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL