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Vamana Jayanti 2026: 23 सितंबर को वामन जयंती, दिल्ली-NCR में जानें पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और दही-चावल का नियम

Vamana Jayanti 2026: वामन जयंती 23 सितंबर को मनाई जाएगी. जानें दिल्ली-NCR में पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, दही-चावल के भोग, दान और व्रत पारण का सही नियम.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 22 Sep 2026 07:34 PM (IST)
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Vamana Jayanti 2026 Puja Muhurat: भगवान विष्णु के पांचवें अवतार भगवान वामन की जयंती 23 सितंबर 2026, बुधवार को मनाई जाएगी. धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने राजा बलि के अभिमान को दूर करने और देवराज इंद्र को स्वर्ग का अधिकार वापस दिलाने के लिए बटुक ब्रह्मचारी वामन का स्वरूप धारण किया था. चूंकि भगवान वामन का प्राकट्य मध्याह्न के अभिजीत मुहूर्त में माना जाता है, इसलिए इस दिन दोपहर की पूजा का विशेष महत्व है.

हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि सुबह भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जा सकती. श्रद्धालु सुबह स्नान और संकल्प के बाद सामान्य पूजन कर सकते हैं तथा मध्याह्न में वामन देव की मुख्य पूजा, मंत्र-जप और कथा-पाठ कर सकते हैं.

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23 सितंबर को क्यों मनाई जाएगी वामन जयंती?

पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 22 सितंबर 2026 की रात 9 बजकर 43 मिनट से शुरू होगी. द्वादशी तिथि का समापन 23 सितंबर की रात 10 बजकर 50 मिनट पर होगा.

चूंकि 23 सितंबर को सूर्योदय और मध्याह्न दोनों समय द्वादशी तिथि रहेगी, इसलिए वामन जयंती इसी दिन मनाई जाएगी.

मान्यता है कि भगवान वामन का प्राकट्य द्वादशी तिथि, श्रवण नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त में हुआ था. इस वर्ष श्रवण नक्षत्र 23 सितंबर को सुबह लगभग 9 बजकर 9 मिनट तक रहेगा. इसके बाद भी द्वादशी तिथि रात तक बनी रहेगी, इसलिए उदयातिथि के अनुसार 23 सितंबर को व्रत और पूजन करना शास्त्रसम्मत माना जाएगा.

यह भी पढ़ें- Vamana Jayanti 2026: वामन जयंती पर छाता दान क्यों किया जाता है, नया देना जरूरी या घर का साफ पुराना भी चलेगा?

वामन जयंती 2026 पूजा मुहूर्त

पंचांग (दिल्ली-एनसीआर) के अनुसार 23 सितंबर को अभिजीत मुहूर्त लगभग सुबह 11 बजकर 49 मिनट से दोपहर 12 बजकर 37 मिनट तक रहेगा. मध्याह्न में भगवान वामन की मुख्य पूजा करने वाले श्रद्धालु इस अवधि में पूजन, मंत्र-जप और कथा-पाठ कर सकते हैं.

अभिजीत मुहूर्त सूर्योदय और सूर्यास्त के आधार पर निकाला जाता है, इसलिए अलग-अलग शहरों में इसके समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है. स्थानीय पंचांग के अनुसार समय की पुष्टि करना बेहतर रहेगा.

घर पर वामन जयंती की पूजा कैसे करें?

सुबह स्नान करने के बाद साफ पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहनें. घर के पूजा स्थान को साफ करके पूर्व अथवा उत्तर-पूर्व दिशा में चौकी रखें और उस पर पीला वस्त्र बिछाएं.

भगवान वामन की प्रतिमा उपलब्ध हो तो उसे चौकी पर स्थापित करें. प्रतिमा नहीं होने पर भगवान विष्णु की तस्वीर अथवा शालिग्राम का पूजन किया जा सकता है.

इसके बाद इस विधि से पूजा करें-

1. हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर वामन जयंती व्रत एवं पूजन का संकल्प करें.

2. भगवान का गंगाजल अथवा पंचामृत से अभिषेक करें. तस्वीर होने पर केवल गंगाजल का छिड़काव करें.

3. पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल, धूप और दीप अर्पित करें.

4. वामन देव के ब्रह्मचारी स्वरूप को ध्यान में रखते हुए नया यज्ञोपवीत अर्पित किया जा सकता है.

5. भगवान को फल, मिष्ठान्न, तुलसी दल और घर में बना सात्विक प्रसाद अर्पित करें.

6. ॐ वामनाय नमः या ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें.

7. वामन अवतार और राजा बलि की कथा पढ़ने के बाद भगवान विष्णु की आरती करें.

दही-चावल का भोग लगाएं या दान करें?

वामन जयंती पर दही-चावल और मिश्री अर्पित करने की परंपरा कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है. स्थानीय या पारिवारिक परंपरा के अनुसार बिना नमक के उबले चावल में दही और थोड़ी मिश्री मिलाकर भोग लगाया जा सकता है. भोग में तुलसी दल अवश्य रखें.

कुछ परंपराओं में दही-चावल को भोग लगाने के बजाय किसी ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को दान करने का विधान बताया गया है. इसलिए इसे सभी के लिए अनिवार्य भोग नहीं माना जाना चाहिए. श्रद्धालु अपनी कुल-परंपरा के अनुसार दही-चावल का भोग लगा सकते हैं या चावल, दही, मिश्री और दक्षिणा का दान कर सकते हैं.

वामन जयंती पर क्या दान करें?

भगवान वामन बटुक ब्रह्मचारी के रूप में राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे थे. उनके हाथ में छत्र और कमंडल था. इसी स्वरूप को ध्यान में रखते हुए कुछ स्थानों पर छाता, वस्त्र और जलपात्र दान करने की परंपरा है.

इस दिन सामर्थ्य के अनुसार इन वस्तुओं का दान किया जा सकता है:

  • पीले वस्त्र
  • चावल, दाल, गुड़ या अन्य कच्चा अन्न
  • छाता अथवा चप्पल
  • जलपात्र या लोटा
  • किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को कॉपी-किताबें
  • भोजन और दक्षिणा

दान को शास्त्रीय अनिवार्यता के बजाय श्रद्धा और जरूरत के अनुसार करना चाहिए. राजा बलि की कथा का मूल संदेश भी यही है कि दान के साथ अहंकार नहीं होना चाहिए.

वामन जयंती व्रत में क्या खा सकते हैं?

व्रत रखने वाले श्रद्धालु अपनी क्षमता और पारिवारिक परंपरा के अनुसार निर्जल, फलाहार अथवा एक समय का सात्विक भोजन कर सकते हैं. फलाहार में फल, दूध, मखाना और व्रत में मान्य खाद्य पदार्थ लिए जा सकते हैं. सेंधा नमक लेना है या बिना नमक का व्रत रखना है, यह व्रती के संकल्प पर निर्भर करता है.

बीमार, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और नियमित दवा लेने वाले लोगों को कठोर उपवास नहीं करना चाहिए. वे सामान्य सात्विक भोजन करते हुए भगवान वामन की पूजा कर सकते हैं.

वामन जयंती व्रत का पारण कब करें?

वामन जयंती व्रत के पारण को लेकर अलग-अलग पारिवारिक परंपराएं मिलती हैं. सामान्य पूजा और फलाहार व्रत करने वाले श्रद्धालु 23 सितंबर को शाम की आरती और कथा-पाठ के बाद प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं.

जो श्रद्धालु पूर्ण द्वादशी उपवास का संकल्प लेते हैं, वे अपनी कुल-परंपरा अथवा आचार्य के निर्देशानुसार 24 सितंबर को सूर्योदय के बाद स्नान, पूजा और दान करके अन्न ग्रहण कर सकते हैं. इसलिए 24 सितंबर का पारण सभी श्रद्धालुओं के लिए अनिवार्य नियम नहीं माना जाना चाहिए.

FAQ Questions

वामन जयंती 2026 कब है?
वामन जयंती 23 सितंबर 2026, बुधवार को मनाई जाएगी.

वामन जयंती की पूजा का शुभ समय क्या है?
दिल्ली-एनसीआर में अभिजीत मुहूर्त लगभग सुबह 11:49 से दोपहर 12:37 बजे तक रहेगा. दूसरे शहरों में समय थोड़ा बदल सकता है.

वामन जयंती पर दही-चावल का क्या नियम है?
पारिवारिक परंपरा के अनुसार दही-चावल और मिश्री का भोग लगाया या इन वस्तुओं का दान किया जा सकता है. यह सभी के लिए अनिवार्य नियम नहीं है.

वामन जयंती व्रत का पारण कब होगा?
सामान्य फलाहार व्रत पूजा और कथा के बाद खोला जा सकता है. पूर्ण द्वादशी उपवास करने वाले श्रद्धालु परंपरा के अनुसार 24 सितंबर को सूर्योदय के बाद पारण कर सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 22 Sep 2026 07:34 PM (IST)
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