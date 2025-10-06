हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मValmiki Jayanti 2025: कब है वाल्मीकि जयंती? जानें पूर्णिमा तिथि, महत्व और महर्षि वाल्मीकि के जीवन से जुड़ी रोचक बातें!

Valmiki Jayanti 2025: कब है वाल्मीकि जयंती? जानें पूर्णिमा तिथि, महत्व और महर्षि वाल्मीकि के जीवन से जुड़ी रोचक बातें!

Valmiki Jayanti 2025: महर्षि वाल्मीकि जयंती पर जानें उनकी प्रेरक कथा, जीवन परिवर्तन का संदेश और रामायण की रचना से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं, जो धर्म और सत्य के मार्ग को दर्शाती हैं.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 06 Oct 2025 02:00 PM (IST)
Preferred Sources

Valmiki jayanti 2025: हिंदू धर्म में अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है. इस दिन शरद पूर्णिमा के साथ वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है. 

दो दिनों का बन रहा योग: हिंदू पंचांग के मुताबिक, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि छह अक्टूबर को है. यह सोमवार दोपहर 12:24 से शुरू होकर अगले दिन सात अक्टूबर की सुबह 9:17 बजे समाप्त होगी. पंचांग के अनुसार इस बार पूर्णिमा का योग दो दिनों का बन रहा है. 06 अक्टूबर की रात को पूर्णिमा रहेगी. इसलिए इस दिन भी व्रत रखने का महत्व है.  वहीं, महर्षि वाल्मीकि जयंती का उत्सव अगले दिन यानी 7 अक्टूबर, मंगलवार को मनाया जाएगा. 

देवर्षि नारद के उपदेश से बने महर्षि: पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, महर्षि वाल्मीकि का प्रारंभिक नाम रत्नाकर था. वे वन में रहकर लूटपाट कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे. एक दिन जब उन्होंने देवर्षि नारद को लूटने का प्रयास किया, तो नारद मुनि के उपदेशों ने उनको जीवन का सच्चा मार्ग दिखा दिया.  

उसके बाद अपने किए कार्यों पर पश्चाताप करते हुए नारद मुनि से क्षमा याचना की. फिर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया.  उसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या की. आगे चलकर उन्होंने रामायण जैसी अमर कृति की रचना की. मानवता के लिए धर्म, मर्यादा और सत्य का मार्ग प्रशस्त किया और फिर वे महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रसिद्ध हो गए. महर्षि वाल्मीकि हिंदू धर्मग्रंथ महाकाव्य रामायण के रचयिता हैं. वे संस्कृत साहित्य के पहले कवि भी माने जाते हैं. रामायण को उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा.  

वाल्मीकि समुदाय में भगवान के अवतार

वाल्मीकि जयंती पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाती है. परंतु वाल्मीकि समुदाय के लिए यह दिन विशेष महत्व रखता है. इस समुदाय के लोग महर्षि वाल्मीकि को भगवान का अवतार मानते हैं. जयंती के अवसर पर वाल्मीकि मंदिरों और आश्रमों को फूलों से सजाया जाता है. भक्तजन रामायण की चौपाइयों का पाठ करते हैं. महर्षि वाल्मीकि की शिक्षाओं और आदर्शों का स्मरण करते है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Read
Published at : 06 Oct 2025 02:00 PM (IST)
Tags :
Hindu Festival Valmiki Jayanti Maharshi Valmiki
