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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVinayak Chaturthi 2026: वैशाख विनायक चतुर्थी कब ? देखें तारीख, पूजा मुहूर्त, सारी अड़चनों से मुक्ति पाने का दिन

Vinayak Chaturthi 2026: वैशाख विनायक चतुर्थी कब ? देखें तारीख, पूजा मुहूर्त, सारी अड़चनों से मुक्ति पाने का दिन

Vinayak Chaturthi 2026: गणेशपुराण के अनुसार वैशाख माह में विनायक चतुर्थी का व्रत 20 अप्रैल 2026 को रखा जाएगा. इस दिन चांद के दर्शन वर्जित माने जाते हैं. ये व्रत व्यक्ति की तमाम परेशानियों को दूर करता है.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 17 Apr 2026 06:45 AM (IST)
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Vaishakh Sankarshan Vinayak Chaturthi 2026: वैशाख माह में संकर्षण विनायक चतुर्थी 20 अप्रैल 2026 को है. गणेशपुराण, धर्मसिन्धु और निर्णयसिन्धु के अनुसार प्रत्येक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश का व्रत करने से विघ्नों का निवारण, मनोकामनाओं की पूर्ति और पुण्य की प्राप्ति होती है.

इस व्रत का प्रभाव केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि मानसिक और पारिवारिक जीवन पर भी सकारात्मक पड़ता है. मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन उपवास रखकर गणेश जी का पूजन करता है उसके जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और खुशहाली बढ़ती है.

वैशाख विनायक चतुर्थी 2026 मुहूर्त

वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 20 अप्रैल 2026 को सुबह 7.27 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन 21 अप्रैल 2026 को सुबह 4.14 पर समाप्त होगी.

  • चतुर्थी मध्याह्न मुहूर्त - सुबह 11:02 - दोपहर 01:38
  • वर्जित चंद्र दर्शन का समय - सुबह 7.44 - रात 10.20

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वैशाख संकर्षण विनायक चतुर्थी महत्व

चतुर्थ्यां वैशाखे मासि सुमुखं यः समर्चयेत्. सर्वविघ्नविनिर्मुक्तः स सुखं लभते नरः॥

अर्थात् - वैशाख मास की चतुर्थी को जो भक्त सुमुख गणपति का पूजन करता है, वह समस्त विघ्नों से मुक्त होकर सुख-सम्पत्ति को प्राप्त करता है.  विशेष रूप से जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष होता है, उनके लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी माना गया है. शास्त्रों के अनुसार इस दिन श्रद्धा भाव से व्रत और पूजा करने से चंद्र दोष शांत होता है और व्यक्ति को मानसिक शांति एवं स्थिरता प्राप्त होती है.

वैशाख विनायक चतुर्थी पूजा विधि

  • बच्चों की पढ़ाई और एकाग्रता बढ़ाने के लिए विनायक चतुर्थी की रात गणेश जी के सामने बैठकर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना बेहद लाभकारी माना गया है. इससे बच्चों की बुद्धि, समझ और निर्णय लेने की क्षमता में सकारात्मक वृद्धि होती है और उनका मन पढ़ाई में लगने लगता है.
  • इस दिन भगवान गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें. मान्यता है कि इससे धन से जुड़ी परेशानियां धीरे-धीरे समाप्त होने लगती हैं और सफलता के नए मार्ग खुलते हैं.
  • विनायक चतुर्थी के दिन अगर संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ किया जाए, तो जीवन में बार-बार आ रहे कष्टों से मुक्ति मिलती है, इसलिए इस दिन संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना काफी शुभ होता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 17 Apr 2026 06:45 AM (IST)
Tags :
Ganesh Ji Vinayak Chaturthi 2026 Vaishakh Chaturthi 2026
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