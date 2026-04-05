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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSankashti Chaturthi Moon Time: आज विकट संकष्टी चतुर्थी पर कब निकलेगा चांद ? आपके शहर में चंद्रोदय समय देखें

Sankashti Chaturthi Moon Time: आज विकट संकष्टी चतुर्थी पर कब निकलेगा चांद ? आपके शहर में चंद्रोदय समय देखें

Sankashti Chaturthi 2026 Moonrise Time: विकट संकष्टी चतुर्थी 5 अप्रैल 2026 को है. इस दिन शहर अनुसार चंद्रमा निकलने का समय अलग होता है. ऐसे में आपके शहर में वैशाख विकट संकष्टी चतुर्थी का चंद्रोदय समय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 05 Apr 2026 09:33 PM (IST)
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Sankashti Chaturthi 2026 Moonrise Time: वैशाख माह की विकट संकष्टी चतुर्थी 5 अप्रैल 2026 को है.ये साल की बड़ी चतुर्थी  जीवन के दुख, बाधाएं और संकट से मुक्ति का मार्ग दिखाती है. इसके प्रभाव से घर में सुख-समृद्धि का वास होता है.

इस दिन भगवान गणेश के विकट स्वरूप की पूजा की जाती है, उनके आशीर्वाद से कठिन से कठिन संकट भी टल जाते हैं. विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत में चांद का विशेष महत्व है क्योंकि चंद्रमा की पूजा के बिना ये व्रत पूरा नहीं माना जाता है. ऐसे में विकट संकष्टी चतुर्थी पर आपके शहर में चांद कब निकलेगा जान लें.

विकट संकष्टी चतुर्थी तिथि

वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 5 अप्रैल 2026 को सुबह 11.59 पर शुरू होगी और अगले दिन 6 अप्रैल 2026 को दोपहर 2.10 पर समाप्त होगी.

वैशाख संकष्टी चतुर्थी 2026 गणेश जी पूजा मुहूर्त

  • पूजा मुहूर्त - सुबह 7.41 - दोपहर 12.24
  • शाम का मुहूर्त - शाम 6.41 - रात 10.58

विकट संकष्टी चतुर्थी 2026 शहर अनुसार चंद्रोदय समय

दिल्ली रात 9 बजकर 58 मिनट
भोपाल रात 9 बजकर 45 मिनट
मुंबई रात 9 बजकर 54 मिनट
नोएडा रात 9 बजकर 58 मिनट
लखनऊ रात 9 बजकर 39 मिनट
पटना रात 9 बजकर 18 मिनट
जयपुर रात 9 बजकर 18 मिनट
गोरखपुर रात 9 बजकर 28 मिनट
हैदराबाद रात 9 बजकर 27 मिनट
अहमदाबाद
 रात 10 बजकर 04 मिनट
इंदौर रात 9 बजकर 50 मिनट
चंडीगढ़ रात 10 बजकर 06 मिनट
आगरा रात 09 बजकर 51 मिनट

विकट संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि

  • संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रमा की पूजा करने से मन को शांति, भावनात्मक संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है.
  • इस दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान गणेश की मूर्ति को लाल वस्त्र पर स्थापित करें
  • फिर गणेश जी को दूर्वा, लाल फूल, मोदक और लड्डू अर्पित करें.
  • दीपक जलाकर “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जप करें.
  • पूजा के दौरान गणेश चालीसा का पाठ और आरती अवश्य करें.
  • संध्या के समय चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दें और गणेश जी से परिवार के सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें.

विकट संकष्टी चतुर्थी नियम

  • इस दिन अन्न या नमक का सेवन न करें, केवल फलाहार लें.
  • ब्रह्मचर्य का पालन करें और मन को शांत रखें.
  • किसी से झूठ न बोलें और क्रोध से दूर रहें.
  • चंद्र दर्शन के बिना व्रत का पारण न करें.
  • व्रत के बाद गरीबों को भोजन और वस्त्र दान अवश्य दें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 05 Apr 2026 03:30 PM (IST)
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Sankashti Chaturthi 2026 Vaishakh Sankashti Chaturthi 2026
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