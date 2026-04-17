Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom शिव पूजा, दान, मंत्र जाप से अमावस्या पर दोष प्रभाव कम करें।

Vaishakh Amavasya 2026 Kaal Sarp Dosha Upay: इस साल वैशाख अमावस्या 17 अप्रैल 2026, शुक्रवार के दिन है, जिसे कई लोग सतुवाई अमावस्या या वैशाखी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं. जिस भी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उसे आमतौर पर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

अमावस्या का दिन इस दोष से मुक्ति पाने के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है. इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है. आइए जानते हैं कि, अमावस्या के दिन आप इस दोष के प्रभावों को बेहतर तरीके से कैसे कम कर सकते हैं?

काल सर्प दोष क्या है?

वैदिक ज्योतिष के मुताबिक, जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सभी सात प्रमुख ग्रह छाया ग्रहों राहु और केतु के बीच स्थित होते हैं, यानी कि वे सभी एक ही अक्ष पर संरेखित होते हैं, तो इस ग्रहीय स्थिति को काल सर्प दोष कहा जाता है.

ज्योतिष में इसे चुनौतीपूर्ण योग कहा जाता है, जो व्यक्ति के प्रयासों में बाधाएं उत्पन्न करने से साथ जीवन में संघर्ष को भी तीव्र कर देता है.

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दोष के संकेत?

जब किसी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, तो व्यक्ति को आमतौर पर डरावने और बुरे सपने आने लगते हैं और वह लगातार अस्पष्ट डर की भावना से घिर जाता है.

भय के कारण अचानक नींद से जाग जाना, साथ ही सपनों में बार-बार सांपों को देखना भी काल सर्प दोष के मुख्य लक्ष्णों में से एक है.

अधिक मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति सफलता प्राप्त करने में विफल रहता है, और उसकी योजनाएं अक्सर अंतिम पल में विफल साबित हो जाते हैं.

घर में लगातार कलह और तनाव का माहौल बना रहना भी काल सर्प दोष का कारण माना जाता है.

इस दोष के कारण व्यक्ति बिना किसी स्पष्ट कारण के अन्य लोगों के साथ शत्रुता या संघर्ष विकसित कर सकता है.

अमावस्या पर काल सर्प दोष से बचने के उपाय

अमावस्या के दिन चांदी से बनी दो सर्प की मूर्तियां(नर और मादा) को बहते पानी में विसर्जित कर दें.

अमावस्या पर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं.

निर्धारित विधि-विधान के साथ भगवान शिव की विधिपूर्वक पूजा कर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें.

भगवान शिव का गंगाजल से अभिषेक कर काले तिल को पवित्र गंगाजल में मिलाएं.

जरूरतमंदों को भोजन और कपड़ों का दान करने से काल सर्प दोष का प्रभाव कम होता है.

इस दोश से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या के दिन गरीबों को काले कंबल जैसी वस्तुएं भी दान करनी चाहिए.

अमावस्या पर अन्य प्रभावी उपाय

काल सर्प दोष को लेकर डरने या घबराने की जरूरत नहीं है. व्यक्ति को इस दोष के निवारण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. भगवान शिव की पूजा, रुद्राभिषेकम और राहु-केतु के लिए खास उपास करने से इस दोष के नकारात्मक प्रभाव काफी हद तक कम हो जाते हैं.

शनिवार के दिन पीपल के पेड़ को जल अर्पित करने के साथ 7 परिक्रमा लगाने से भी काल सर्प दोष की समस्या कम हो जाती है. इसके साथ ही अमावस्या से राहत पाने के लिए आप उज्जैन या नासिक के महाकालेश्वर मंदिर में काल सर्प दोष पूजा भी करवा सकते हैं.

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