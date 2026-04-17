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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVaishakh Amavasya 2026: अगर आपकी कुंडली में 'काल सर्प दोष' है, तो डरें नहीं! वैशाख अमावस्या पर करें खास उपाय...

Vaishakh Amavasya 2026: अगर आपकी कुंडली में 'काल सर्प दोष' है, तो डरें नहीं! वैशाख अमावस्या पर करें खास उपाय...

Vaishakh Amavasya 2026: इस साल वैशाख अमावस्या 17 अप्रैल 2026, शुक्रवार के दिन है. इस अमावस्या पर काल सर्प दोष से जुड़े खास उपायों को करने इसके नकारात्मक प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 17 Apr 2026 11:30 AM (IST)
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  • शिव पूजा, दान, मंत्र जाप से अमावस्या पर दोष प्रभाव कम करें।

Vaishakh Amavasya 2026 Kaal Sarp Dosha Upay: इस साल वैशाख अमावस्या 17 अप्रैल 2026, शुक्रवार के दिन है, जिसे कई लोग सतुवाई अमावस्या या वैशाखी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं. जिस भी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उसे आमतौर पर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

अमावस्या का दिन इस दोष से मुक्ति पाने के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है. इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है. आइए जानते हैं कि, अमावस्या के दिन आप इस दोष के प्रभावों को बेहतर तरीके से कैसे कम कर सकते हैं?

काल सर्प दोष क्या है?

वैदिक ज्योतिष के मुताबिक, जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सभी सात प्रमुख ग्रह छाया ग्रहों राहु और केतु के बीच स्थित होते हैं, यानी कि वे सभी एक ही अक्ष पर संरेखित होते हैं, तो इस ग्रहीय स्थिति को काल सर्प दोष कहा जाता है.

ज्योतिष में इसे चुनौतीपूर्ण योग कहा जाता है, जो व्यक्ति के प्रयासों में बाधाएं उत्पन्न करने से साथ जीवन में संघर्ष को भी तीव्र कर देता है. 

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दोष के संकेत?

जब किसी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, तो व्यक्ति को आमतौर पर डरावने और बुरे सपने आने लगते हैं और वह लगातार अस्पष्ट डर की भावना से घिर जाता है. 

भय के कारण अचानक नींद से जाग जाना, साथ ही सपनों में बार-बार सांपों को देखना भी काल सर्प दोष के मुख्य लक्ष्णों में से एक है. 

अधिक मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति सफलता प्राप्त करने में विफल रहता है, और उसकी योजनाएं अक्सर अंतिम पल में विफल साबित हो जाते हैं. 

घर में लगातार कलह और तनाव का माहौल बना रहना भी काल सर्प दोष का कारण माना जाता है. 

इस दोष के कारण व्यक्ति बिना किसी स्पष्ट कारण के अन्य लोगों के साथ शत्रुता या संघर्ष विकसित कर सकता है. 

अमावस्या पर काल सर्प दोष से बचने के उपाय

अमावस्या के दिन चांदी से बनी दो सर्प की मूर्तियां(नर और मादा) को बहते पानी में विसर्जित कर दें. 

अमावस्या पर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं. 

निर्धारित विधि-विधान के साथ भगवान शिव की विधिपूर्वक पूजा कर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. 

भगवान शिव का गंगाजल से अभिषेक कर काले तिल को पवित्र गंगाजल में मिलाएं. 

जरूरतमंदों को भोजन और कपड़ों का दान करने से काल सर्प दोष का प्रभाव कम होता है.

इस दोश से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या के दिन गरीबों को काले कंबल जैसी वस्तुएं भी दान करनी चाहिए. 

अमावस्या पर अन्य प्रभावी उपाय

काल सर्प दोष को लेकर डरने या घबराने की जरूरत नहीं है. व्यक्ति को इस दोष के निवारण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. भगवान शिव की पूजा, रुद्राभिषेकम और राहु-केतु के लिए खास उपास करने से इस दोष के नकारात्मक प्रभाव काफी हद तक कम हो जाते हैं. 

शनिवार के दिन पीपल के पेड़ को जल अर्पित करने के साथ 7 परिक्रमा लगाने से भी काल सर्प दोष की समस्या कम हो जाती है. इसके साथ ही अमावस्या से राहत पाने के लिए आप उज्जैन या नासिक के महाकालेश्वर मंदिर में काल सर्प दोष पूजा भी करवा सकते हैं. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 17 Apr 2026 11:30 AM (IST)
Tags :
Kaal Sarp Dosh Vishnu Ji Amavasya 2026 Upay 2026 Vaishakh Amavasya 2026

Frequently Asked Questions

क्या काल सर्प दोष से बचने के अन्य उपाय भी हैं?

ज़रूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करना, गरीबों को काले कंबल देना, और शनिवार को पीपल की परिक्रमा करना भी इस दोष के प्रभाव को कम कर सकता है।

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