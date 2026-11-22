Vaikuntha Chaturdashi 2026: सनातन धर्म में कार्तिक मास को बेहद पवित्र माना जाता है और इसी महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी का पावन पर्व मनाया जाता है. पंचांग की गणना के अनुसार, यह विशेष दिन कल यानी सोमवार, 23 नवंबर 2026 को पड़ रहा है. यह पूरे साल का एकमात्र ऐसा दुर्लभ अवसर है, जब सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु और संहारक भगवान शिव की एक साथ आराधना की जाती है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, वैकुंठ चतुर्दशी पर 'हरि' (विष्णु) और 'हर' (शिव) का मिलन होता है. इस दिन रात के समय यानी निशिता काल में की गई पूजा का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है.

वैकुंठ चतुर्दशी 2026: शुभ मुहूर्त और तिथि विवरण

पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ और समापन, तथा निशिता काल पूजा के मुख्य समय इस प्रकार हैं:

पर्व का दिन: सोमवार, 23 नवंबर 2026

सोमवार, 23 नवंबर 2026 निशिता काल पूजा मुहूर्त: मध्यरात्रि के समय (चतुर्दशी तिथि के प्रदोष और निशिता काल में पूजन सर्वश्रेष्ठ माना गया है; सटीक स्थानीय समय के लिए अपने शहर के पंचांग का मिलान अवश्य करें).

मध्यरात्रि के समय (चतुर्दशी तिथि के प्रदोष और निशिता काल में पूजन सर्वश्रेष्ठ माना गया है; सटीक स्थानीय समय के लिए अपने शहर के पंचांग का मिलान अवश्य करें). विशेष संयोग: सोमवार का दिन होने के कारण इस बार वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिव की कृपा पाने का भी विशेष संयोग बन रहा है.

क्यों खास है यह दिन? जानें 'हरि-हर मिलन' की रोचक कथा

पौराणिक शास्त्रों (विशेषकर शिव महापुराण और पद्म पुराण) में इस दिन से जुड़ी एक बेहद प्रसिद्ध कथा का वर्णन मिलता है.

कथा के अनुसार, एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी (वाराणसी) नगरी गए. वहां उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया और भगवान शिव को 1,000 स्वर्ण कमल (सोने के कमल के फूल) अर्पित करने का संकल्प लिया. जब भगवान विष्णु शिव जी के सहस्रनाम (1000 नाम) का जाप करते हुए एक-एक कमल अर्पित कर रहे थे, तब महादेव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने की सोची. भगवान शिव ने चुपके से उन फूलों में से एक कमल का फूल कम कर दिया.

जब 999 फूल चढ़ाने के बाद भगवान विष्णु ने अंतिम फूल के लिए थाली में देखा, तो वह कमल गायब था. अपना संकल्प टूटता देख भगवान विष्णु तनिक भी विचलित नहीं हुए. उन्हें याद आया कि भक्त उन्हें 'कमलनयन' (कमल जैसे नेत्रों वाले) कहकर पुकारते हैं. उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना एक नेत्र निकालकर भगवान शिव को अर्पित करने का निश्चय किया.

भगवान विष्णु की इस अटूट भक्ति और समर्पण को देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और तुरंत प्रकट होकर उनका हाथ थाम लिया. भगवान शिव ने प्रसन्न होकर श्रीहरि से वरदान मांगने को कहा और साथ ही उन्हें संसार के कल्याण व धर्म की रक्षा के लिए अमोघ 'सुदर्शन चक्र' प्रदान किया. महादेव ने यह भी वरदान दिया कि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी की इस रात्रि को जो भी भक्त हम दोनों की एक साथ पूजा करेगा, उसके लिए वैकुंठ के द्वार सदैव खुले रहेंगे.

वैकुंठ चतुर्दशी पर कैसे करें पूजा? (सरल विधि)

इस दिन की पूजा परंपरागत पूजा से थोड़ी अलग होती है, क्योंकि इसमें दोनों देवताओं की प्रिय वस्तुओं का आदान-प्रदान किया जाता है:

स्नान और संकल्प: सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें और दिनभर व्रत या सात्विक नियमों के पालन का संकल्प लें.

निशिता काल की तैयारी: इस पर्व की मुख्य पूजा रात के समय (निशिता काल में) की जाती है. पूजा स्थल पर भगवान विष्णु और भगवान शिव की प्रतिमा या चित्र एक साथ स्थापित करें.

अनोखा अर्पण (सबसे महत्वपूर्ण नियम): सामान्य दिनों में शिव जी को तुलसी और विष्णु जी को बेलपत्र नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन वैकुंठ चतुर्दशी की रात को भगवान शिव को तुलसी दल और भगवान विष्णु को बेलपत्र अर्पित करने की विशेष परंपरा है. यह दोनों देवताओं के एकाकार होने का प्रतीक है.

कमल पुष्प व भोग: पूजा में कमल के फूल (या उपलब्ध पुष्प), चंदन, अक्षत, धूप-दीप अर्पित करें. भोग में मखाने की खीर या फल चढ़ाएं.

मंत्र जाप व आरती: 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्रों का जाप करें. अंत में आरती कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करें.

उज्जैन और काशी में दिखती है अद्भुत छटा

वैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर और उत्तर प्रदेश के वाराणसी (काशी) में भव्य उत्सव मनाया जाता है. उज्जैन में मध्यरात्रि को भगवान महाकाल की सवारी ठाठ-बाठ के साथ गोपाल मंदिर पहुंचती है, जहां 'हरि-हर मिलन' की परंपरा निभाई जाती है. इस दौरान बाबा महाकाल को तुलसी की माला और भगवान द्वारकाधीश (विष्णु) को बिल्वपत्र की माला पहनाई जाती है.

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