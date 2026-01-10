हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vehicle Purchasing Muhurat 2026: वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त, जनवरी से दिसंबर तक कई शुभ तिथियां

Vahan Kharidne ka Shubh muhurat 2026: अगर आप भी साल 2026 में कार, बाइक या कोई अन्य वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो यहां जान लें जनवरी से लेकर दिसंबर तक वाहन खरीदी के शुभ मुहूर्त.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 10 Jan 2026 08:30 AM (IST)
Preferred Sources

Vehicle Purchasing Muhurat 2026: खुद का वाहन खरीदना समृद्धि और प्रगति का प्रतीक माना जाता है, शास्त्रों के अनुसार जब भी कोई शुभ चीजें खरीदी जाती हैं तो उसके लिए मुहूर्त जरुर देखने चाहिए, इससे घर में उस वस्तु के साथ सौभाग्य भी घर आता है.

आमतौर पर लोग वाहन खरीदने के धनतेरस, दशहरे, अक्षय तृतीया जैसे विशेष दिन का इंतजार करते हैं. मान्यता है इससे सुरक्षा, लंबी आयु और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है. अगर आप 2026 में कार, बाइक या कोई भी वाहन खरदीने का प्लान कर रहे हैं तो यहां जानें जनवरी से लेकर दिसंबर तक वाहन खरीदने के शुभ मुहूर्त.

जनवरी 2026 वाहन खरीदी मुहूर्त

11 जनवरी 2026 सुबह 07:15 से सुबह 10:20 तक
12 जनवरी 2026 दोपहर 12:42 से रात 09:05 तक
14 जनवरी 2026 सुबह 07:15 से शाम 05:52 तक
21 जनवरी 2026 सुबह 07:14 से अगली सुबह 02:47 तक
28 जनवरी 2026 सुबह 09:26 से अगली सुबह 07:11 तक (जनवरी 29 तक)
29 जनवरी 2026 सुबह 07:11 से दोपहर 01:55 तक

फरवरी 2026 वाहन खरीदी मुहूर्त 

1 फरवरी 2026 सुबह 07:09 से रात 11:58 तक
6 फरवरी 2026 सुबह 07:06 से अगली सुबह 07:06 तक (फरवरी 7 तक)
11 फरवरी 2026 सुबह 09:58 से सुबह 10:53 तक
26 फरवरी 2026 सुबह 06:49 से दोपहर 12:11 तक
27 फरवरी 2026 सुबह 10:48 से रात 10:32 तक

मार्च 2026 वाहन खरीदी मुहूर्त

1 मार्च 2026 सुबह 06:46 से सुबह 08:34 तक
5 मार्च 2026 शाम 05:03 से अगली सुबह 06:41 तक (मार्च 6 तक)
6 मार्च 2026 सुबह 06:41 से शाम 05:53 तक
8 मार्च 2026 सुबह 06:39 से दोपहर 01:31 तक
9 मार्च 2026 शाम 04:11 से रात 11:27 तक
15 मार्च 2026 सुबह 06:31 से सुबह 09:16 तक
16 मार्च 2026 सुबह 09:40 से अगली सुबह 06:29 तक (मार्च 17 तक)
23 मार्च 2026 रात 08:49 से अगली सुबह 06:21 तक (मार्च 24 तक)
25 मार्च 2026 दोपहर 01:50 से शाम 05:33 तक
27 मार्च 2026 सुबह 10:06 से अगली सुबह 06:16 तक

अप्रैल 2026 वाहन खरीदी मुहूर्त

1 अप्रैल 2026 शाम 04:17 से अगली सुबह 06:10 तक (अप्रैल 2 तक)
2 अप्रैल 2026 सुबह 06:10 से अगली सुबह 06:09 तक (अप्रैल 3 तक)
3 अप्रैल 2026 सुबह 06:09 से सुबह 08:42 तक
6 अप्रैल 2026 दोपहर 02:10 से अगली सुबह 02:57 तक (अप्रैल 7 तक)
12 अप्रैल 2026 सुबह 05:59 से अगली सुबह 05:58 तक (अप्रैल 13 तक)
13 अप्रैल 2026 सुबह 05:58 से अगली सुबह 01:08 तक (अप्रैल 14 तक)
20 अप्रैल 2026 सुबह 05:51 से सुबह 07:27 तक
24 अप्रैल 2026 सुबह 05:47 से शाम 07:21 तक
29 अप्रैल 2026 सुबह 05:42 से शाम 07:51 तक

मई 2026 वाहन खरीदी मुहूर्त

1 मई 2026 सुबह 05:41 से अगली सुबह 04:35 तक (मई 2 तक)
4 मई 2026 सुबह 05:38 से सुबह 09:58 तक
10 मई 2026 सुबह 05:34 से दोपहर 03:06 तक
11 मई 2026 दोपहर 03:24 से अगली सुबह 01:28 तक (मई 12 तक)
14 मई 2026 सुबह 11:20 से रात 10:34 तक

जून 2026 वाहन खरीदी मुहूर्त

17 जून 2026 सुबह 05:23 से रात 09:38 तक
22 जून 2026 सुबह 10:22 से दोपहर 03:39 तक
24 जून 2026 सुबह 05:25 से अगली सुबह 05:25 तक (जून 25 तक)
25 जून 2026 सुबह 05:25 से शाम 04:29 तक

जुलाई 2026 वाहन खरीदी मुहूर्त

2 जुलाई 2026 सुबह 09:37 से अगली सुबह 05:28 तक (जुलाई 3 तक)
3 जुलाई 2026 सुबह 05:28 से सुबह 11:20 तक
5 जुलाई 2026 सुबह 05:28 से दोपहर 03:12 तक
8 जुलाई 2026 सुबह 05:30 से दोपहर 12:21 तक
12 जुलाई 2026 सुबह 05:32 से रात 10:29 तक
19 जुलाई 2026 शाम 06:12 से अगली सुबह 03:29 तक (जुलाई 20 तक)
24 जुलाई 2026 सुबह 05:38 से अगली सुबह 04:36 तक (जुलाई 25 तक)
25 जुलाई 2026 दोपहर 03:37 से अगली सुबह 05:41 तक (जुलाई 30 तक)
29 जुलाई 2026 सुबह 05:41 से रात 09:30 तक

अगस्त 2026 वाहन खरीदी मुहूर्त

7 अगस्त 2026 शाम 06:43 से अगली सुबह 05:46 तक (अगस्त 8 तक)
9 अगस्त 2026 सुबह 05:47 से सुबह 11:04 तक
10 अगस्त 2026 दोपहर 12:26 से अगली सुबह 04:54 तक (अगस्त 11 तक)
16 अगस्त 2026 शाम 04:52 से अगली सुबह 05:51 तक (अगस्त 17 तक)
17 अगस्त 2026 सुबह 05:51 से अगली सुबह 05:52 तक (अगस्त 18 तक)
20 अगस्त 2026 सुबह 09:08 से रात 09:18 तक
26 अगस्त 2026 सुबह 05:56 से सुबह 07:59 तक
27 अगस्त 2026 सुबह 09:08 से अगली सुबह 05:57 तक (अगस्त 28 तक)
28 अगस्त 2026 सुबह 05:57 से अगली सुबह 03:13 तक (अगस्त 29 तक)
31 अगस्त 2026 सुबह 05:58 से सुबह 08:50 तक

सितंबर 2026 वाहन खरीदी मुहूर्त

4 सितंबर 2026 सुबह 06:00 से दोपहर 12:13 तक (सितंबर 5 तक)
6 सितंबर 2026 रात 07:52 से अगली सुबह 06:02 तक (सितंबर 7 तक)
7 सितंबर 2026 सुबह 06:02 से शाम 05:03 तक
13 सितंबर 2026 सुबह 07:08 से अगली सुबह 06:05 तक (सितंबर 14 तक)
14 सितंबर 2026 सुबह 06:05 से सुबह 07:06 तक
16 सितंबर 2026 शाम 05:22 से अगली सुबह 06:07 तक (सितंबर 17 तक)
17 सितंबर 2026 सुबह 06:07 से सुबह 10:47 तक
24 सितंबर 2026 सुबह 06:10 से रात 11:18 तक

अक्टूबर 2026 वाहन खरीदी मुहूर्त

21 अक्टूबर 2026 सुबह 06:25 से अगली सुबह 06:26 तक 
22 अक्टूबर 2026 सुबह 06:26 से दोपहर 02:47 तक
22 अक्टूबर 2026 सुबह 11:55 से शाम 07:22 तक
22 अक्टूबर 2026 दोपहर 01:26 से अगली सुबह 01:06 तक
22 अक्टूबर 2026 सुबह 06:31 से सुबह 09:04 तक

नवंबर 2026 वाहन खरीदी मुहूर्त

1 नवंबर 2026 दोपहर 02:51 से अगली सुबह 04:30 तक (नवंबर 2 तक)
6 नवंबर 2026 सुबह 10:30 से अगली सुबह 06:37 तक (नवंबर 7 तक)
25 नवंबर 2026 सुबह 06:52 से शाम 04:50 तक
26 नवंबर 2026 दोपहर 01:15 से शाम 05:47 तक
29 नवंबर 2026 सुबह 06:55 से सुबह 10:59 तक

दिसंबर 2026 वाहन खरीदी मुहूर्त

3 दिसंबर 2026 सुबह 09:23 से अगली सुबह 06:59 तक (दिसंबर 4 तक)
4 दिसंबर 2026 सुबह 06:59 से रात 11:44 तक
6 दिसंबर 2026 सुबह 07:00 से दोपहर 01:38 तक
13 दिसंबर 2026 शाम 04:47 से अगली सुबह 07:06 तक (दिसंबर 14 तक)
14 दिसंबर 2026 सुबह 07:06 से अगली सुबह 07:06 तक (दिसंबर 15 तक)
23 दिसंबर 2026 सुबह 10:47 से अगली सुबह 04:53 तक (दिसंबर 24 तक)
30 दिसंबर 2026 दोपहर 03:36 से अगली सुबह 07:14 तक (दिसंबर 31 तक)
4 दिसंबर 2026 सुबह 07:14 से दोपहर 12:32 तक

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 10 Jan 2026 08:30 AM (IST)
Car Bike Shubh Muhurat 2026 Vehicle Purchasing Muhurat 2026
