Vehicle Purchasing Muhurat 2026: वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त, जनवरी से दिसंबर तक कई शुभ तिथियां
Vahan Kharidne ka Shubh muhurat 2026: अगर आप भी साल 2026 में कार, बाइक या कोई अन्य वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो यहां जान लें जनवरी से लेकर दिसंबर तक वाहन खरीदी के शुभ मुहूर्त.
Vehicle Purchasing Muhurat 2026: खुद का वाहन खरीदना समृद्धि और प्रगति का प्रतीक माना जाता है, शास्त्रों के अनुसार जब भी कोई शुभ चीजें खरीदी जाती हैं तो उसके लिए मुहूर्त जरुर देखने चाहिए, इससे घर में उस वस्तु के साथ सौभाग्य भी घर आता है.
आमतौर पर लोग वाहन खरीदने के धनतेरस, दशहरे, अक्षय तृतीया जैसे विशेष दिन का इंतजार करते हैं. मान्यता है इससे सुरक्षा, लंबी आयु और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है. अगर आप 2026 में कार, बाइक या कोई भी वाहन खरदीने का प्लान कर रहे हैं तो यहां जानें जनवरी से लेकर दिसंबर तक वाहन खरीदने के शुभ मुहूर्त.
जनवरी 2026 वाहन खरीदी मुहूर्त
|11 जनवरी 2026
|सुबह 07:15 से सुबह 10:20 तक
|12 जनवरी 2026
|दोपहर 12:42 से रात 09:05 तक
|14 जनवरी 2026
|सुबह 07:15 से शाम 05:52 तक
|21 जनवरी 2026
|सुबह 07:14 से अगली सुबह 02:47 तक
|28 जनवरी 2026
|सुबह 09:26 से अगली सुबह 07:11 तक (जनवरी 29 तक)
|29 जनवरी 2026
|सुबह 07:11 से दोपहर 01:55 तक
फरवरी 2026 वाहन खरीदी मुहूर्त
|1 फरवरी 2026
|सुबह 07:09 से रात 11:58 तक
|6 फरवरी 2026
|सुबह 07:06 से अगली सुबह 07:06 तक (फरवरी 7 तक)
|11 फरवरी 2026
|सुबह 09:58 से सुबह 10:53 तक
|26 फरवरी 2026
|सुबह 06:49 से दोपहर 12:11 तक
|27 फरवरी 2026
|सुबह 10:48 से रात 10:32 तक
मार्च 2026 वाहन खरीदी मुहूर्त
|1 मार्च 2026
|सुबह 06:46 से सुबह 08:34 तक
|5 मार्च 2026
|शाम 05:03 से अगली सुबह 06:41 तक (मार्च 6 तक)
|6 मार्च 2026
|सुबह 06:41 से शाम 05:53 तक
|8 मार्च 2026
|सुबह 06:39 से दोपहर 01:31 तक
|9 मार्च 2026
|शाम 04:11 से रात 11:27 तक
|15 मार्च 2026
|सुबह 06:31 से सुबह 09:16 तक
|16 मार्च 2026
|सुबह 09:40 से अगली सुबह 06:29 तक (मार्च 17 तक)
|23 मार्च 2026
|रात 08:49 से अगली सुबह 06:21 तक (मार्च 24 तक)
|25 मार्च 2026
|दोपहर 01:50 से शाम 05:33 तक
|27 मार्च 2026
|सुबह 10:06 से अगली सुबह 06:16 तक
अप्रैल 2026 वाहन खरीदी मुहूर्त
|1 अप्रैल 2026
|शाम 04:17 से अगली सुबह 06:10 तक (अप्रैल 2 तक)
|2 अप्रैल 2026
|सुबह 06:10 से अगली सुबह 06:09 तक (अप्रैल 3 तक)
|3 अप्रैल 2026
|सुबह 06:09 से सुबह 08:42 तक
|6 अप्रैल 2026
|दोपहर 02:10 से अगली सुबह 02:57 तक (अप्रैल 7 तक)
|12 अप्रैल 2026
|सुबह 05:59 से अगली सुबह 05:58 तक (अप्रैल 13 तक)
|13 अप्रैल 2026
|सुबह 05:58 से अगली सुबह 01:08 तक (अप्रैल 14 तक)
|20 अप्रैल 2026
|सुबह 05:51 से सुबह 07:27 तक
|24 अप्रैल 2026
|सुबह 05:47 से शाम 07:21 तक
|29 अप्रैल 2026
|सुबह 05:42 से शाम 07:51 तक
मई 2026 वाहन खरीदी मुहूर्त
|1 मई 2026
|सुबह 05:41 से अगली सुबह 04:35 तक (मई 2 तक)
|4 मई 2026
|सुबह 05:38 से सुबह 09:58 तक
|10 मई 2026
|सुबह 05:34 से दोपहर 03:06 तक
|11 मई 2026
|दोपहर 03:24 से अगली सुबह 01:28 तक (मई 12 तक)
|14 मई 2026
|सुबह 11:20 से रात 10:34 तक
जून 2026 वाहन खरीदी मुहूर्त
|17 जून 2026
|सुबह 05:23 से रात 09:38 तक
|22 जून 2026
|सुबह 10:22 से दोपहर 03:39 तक
|24 जून 2026
|सुबह 05:25 से अगली सुबह 05:25 तक (जून 25 तक)
|जून 2026
|सुबह 05:25 से शाम 04:29 तक
जुलाई 2026 वाहन खरीदी मुहूर्त
|2 जुलाई 2026
|सुबह 09:37 से अगली सुबह 05:28 तक (जुलाई 3 तक)
|3 जुलाई 2026
|सुबह 05:28 से सुबह 11:20 तक
|5 जुलाई 2026
|सुबह 05:28 से दोपहर 03:12 तक
|8 जुलाई 2026
|सुबह 05:30 से दोपहर 12:21 तक
|12 जुलाई 2026
|सुबह 05:32 से रात 10:29 तक
|19 जुलाई 2026
|शाम 06:12 से अगली सुबह 03:29 तक (जुलाई 20 तक)
|24 जुलाई 2026
|सुबह 05:38 से अगली सुबह 04:36 तक (जुलाई 25 तक)
|25 जुलाई 2026
|दोपहर 03:37 से अगली सुबह 05:41 तक (जुलाई 30 तक)
|29 जुलाई 2026
|सुबह 05:41 से रात 09:30 तक
अगस्त 2026 वाहन खरीदी मुहूर्त
|7 अगस्त 2026
|शाम 06:43 से अगली सुबह 05:46 तक (अगस्त 8 तक)
|9 अगस्त 2026
|सुबह 05:47 से सुबह 11:04 तक
|10 अगस्त 2026
|दोपहर 12:26 से अगली सुबह 04:54 तक (अगस्त 11 तक)
|16 अगस्त 2026
|शाम 04:52 से अगली सुबह 05:51 तक (अगस्त 17 तक)
|17 अगस्त 2026
|सुबह 05:51 से अगली सुबह 05:52 तक (अगस्त 18 तक)
|20 अगस्त 2026
|सुबह 09:08 से रात 09:18 तक
|26 अगस्त 2026
|सुबह 05:56 से सुबह 07:59 तक
|27 अगस्त 2026
|सुबह 09:08 से अगली सुबह 05:57 तक (अगस्त 28 तक)
|28 अगस्त 2026
|सुबह 05:57 से अगली सुबह 03:13 तक (अगस्त 29 तक)
|31 अगस्त 2026
|सुबह 05:58 से सुबह 08:50 तक
सितंबर 2026 वाहन खरीदी मुहूर्त
|4 सितंबर 2026
|सुबह 06:00 से दोपहर 12:13 तक (सितंबर 5 तक)
|6 सितंबर 2026
|रात 07:52 से अगली सुबह 06:02 तक (सितंबर 7 तक)
|7 सितंबर 2026
|सुबह 06:02 से शाम 05:03 तक
|13 सितंबर 2026
|सुबह 07:08 से अगली सुबह 06:05 तक (सितंबर 14 तक)
|14 सितंबर 2026
|सुबह 06:05 से सुबह 07:06 तक
|16 सितंबर 2026
|शाम 05:22 से अगली सुबह 06:07 तक (सितंबर 17 तक)
|17 सितंबर 2026
|सुबह 06:07 से सुबह 10:47 तक
|24 सितंबर 2026
|सुबह 06:10 से रात 11:18 तक
अक्टूबर 2026 वाहन खरीदी मुहूर्त
|21 अक्टूबर 2026
|सुबह 06:25 से अगली सुबह 06:26 तक
|22 अक्टूबर 2026
|सुबह 06:26 से दोपहर 02:47 तक
|22 अक्टूबर 2026
|सुबह 11:55 से शाम 07:22 तक
|22 अक्टूबर 2026
|दोपहर 01:26 से अगली सुबह 01:06 तक
|22 अक्टूबर 2026
|सुबह 06:31 से सुबह 09:04 तक
नवंबर 2026 वाहन खरीदी मुहूर्त
|1 नवंबर 2026
|दोपहर 02:51 से अगली सुबह 04:30 तक (नवंबर 2 तक)
|6 नवंबर 2026
|सुबह 10:30 से अगली सुबह 06:37 तक (नवंबर 7 तक)
|25 नवंबर 2026
|सुबह 06:52 से शाम 04:50 तक
|26 नवंबर 2026
|दोपहर 01:15 से शाम 05:47 तक
|29 नवंबर 2026
|सुबह 06:55 से सुबह 10:59 तक
दिसंबर 2026 वाहन खरीदी मुहूर्त
|3 दिसंबर 2026
|सुबह 09:23 से अगली सुबह 06:59 तक (दिसंबर 4 तक)
|4 दिसंबर 2026
|सुबह 06:59 से रात 11:44 तक
|6 दिसंबर 2026
|सुबह 07:00 से दोपहर 01:38 तक
|13 दिसंबर 2026
|शाम 04:47 से अगली सुबह 07:06 तक (दिसंबर 14 तक)
|14 दिसंबर 2026
|सुबह 07:06 से अगली सुबह 07:06 तक (दिसंबर 15 तक)
|23 दिसंबर 2026
|सुबह 10:47 से अगली सुबह 04:53 तक (दिसंबर 24 तक)
|30 दिसंबर 2026
|दोपहर 03:36 से अगली सुबह 07:14 तक (दिसंबर 31 तक)
|4 दिसंबर 2026
|सुबह 07:14 से दोपहर 12:32 तक
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
