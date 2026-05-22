Madmaheshwar Dham Yatra 2026: उत्तराखंड की दिव्य हिमालयी चोटियों के बीच स्थित पंच केदारों में से द्वितीय केदार, भगवान मदमहेश्वर के कपाट आज गुरुवार को विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए.

समुद्र तल से हजारों फीट की ऊंचाई पर मखमली बुग्यालों के मध्य बसे इस धाम में कपाट खुलने के ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए देश भर से आए भक्त उत्साहित दिखाई दिए.

ब्रह्ममुहूर्त में हुई विशेष पूजा

शुभ लग्न के अनुसार, आज ब्रह्ममुहूर्त में मंदिर परिसर में कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हुई. वेद ऋचाओं के पाठ, शंखनाद और घंटियों की मधुर गूंज के बीच जैसे ही भगवान मदमहेश्वर के मुख्य कपाट खुले, पूरा धाम भक्तिमय वातावरण में डूब गया. इस पावन अवसर पर 1,135 श्रद्धालुओं ने मंदिर में प्रवेश कर बाबा के स्वयंभू शिवलिंग का दर्शन किया और जलाभिषेक कर विश्व शांति एवं मानव कल्याण की कामना की.

'न्याय के देवता' के रूप में मान्यता

मदमहेश्वर धाम की धार्मिक महत्ता अद्वितीय है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, यहाँ भगवान शिव के मध्य भाग यानी 'नाभि' स्वरूप की पूजा की जाती है. केदारघाटी में बाबा मदमहेश्वर को 'न्याय के देवता' के रूप में पूजा जाता है. भक्तों का अटूट विश्वास है कि सच्चे मन और कठिन यात्रा तय कर जो भी श्रद्धालु बाबा के दरबार में पहुँचता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं.

यात्रा मार्ग पर लौटी रौनक

कपाट खुलने के साथ ही मदमहेश्वर यात्रा के मुख्य पड़ावों और स्थानीय व्यापारियों के बीच नई ऊर्जा का संचार हुआ है. पिछले कई महीनों से बर्फबारी के कारण बंद रहे इस मार्ग पर अब तीर्थयात्रियों की आवाजाही से रौनक लौट आई है. स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए यह एक महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि आने वाले छह महीनों तक बड़ी संख्या में तीर्थयात्री यहाँ का रुख करेंगे.

मुख्य पुजारी श्री मदमहेश्वर मंदिर, शिव शंकर लिंग ने कहा: "बाबा मदमहेश्वर का आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहे. कपाटोद्घाटन का यह दिन भक्ति और आस्था के मिलन का प्रतीक है, जो सनातन संस्कृति को निरंतर जीवंत बनाए रखता है."

तीर्थयात्रियों के लिए सुझाव

यात्रा की तैयारी: मदमहेश्वर की यात्रा कठिन और दुर्गम रास्तों से होकर गुजरती है, इसलिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है.

मदमहेश्वर की यात्रा कठिन और दुर्गम रास्तों से होकर गुजरती है, इसलिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है. मौसम: पहाड़ों पर मौसम कभी भी बदल सकता है, अतः अपने साथ गर्म कपड़े और जरूरी दवाएं अवश्य रखें.

पहाड़ों पर मौसम कभी भी बदल सकता है, अतः अपने साथ गर्म कपड़े और जरूरी दवाएं अवश्य रखें. पंजीकरण: यात्रा पर निकलने से पहले उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण अवश्य सुनिश्चित करें.

बर्फ से ढकी चोटियों के बीच खुला यह धाम एक बार फिर आध्यात्मिकता का केंद्र बन गया है. आप भी इस देवभूमि की यात्रा का विचार कर रहे हैं, तो अभी से अपनी रूपरेखा तैयार कर लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.