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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्ममदमहेश्वर धाम यात्रा 2026: द्वितीय केदार मदमहेश्वर धाम के कपाट खुले, 'हर-हर महादेव' के जयकारों से गूंजी देवभूमि

मदमहेश्वर धाम यात्रा 2026: द्वितीय केदार मदमहेश्वर धाम के कपाट खुले, 'हर-हर महादेव' के जयकारों से गूंजी देवभूमि

मदमहेश्वर धाम यात्रा 2026: द्वितीय केदार मदमहेश्वर के कपाट विधि-विधान से खुले. न्याय के देवता के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, देवभूमि में हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजी हिमालय की वादियां. यात्रा शुरू!

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 22 May 2026 11:33 AM (IST)
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Madmaheshwar Dham Yatra 2026: उत्तराखंड की दिव्य हिमालयी चोटियों के बीच स्थित पंच केदारों में से द्वितीय केदार, भगवान मदमहेश्वर के कपाट आज गुरुवार को विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए.

समुद्र तल से हजारों फीट की ऊंचाई पर मखमली बुग्यालों के मध्य बसे इस धाम में कपाट खुलने के ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए देश भर से आए भक्त उत्साहित दिखाई दिए.

ब्रह्ममुहूर्त में हुई विशेष पूजा

शुभ लग्न के अनुसार, आज ब्रह्ममुहूर्त में मंदिर परिसर में कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हुई. वेद ऋचाओं के पाठ, शंखनाद और घंटियों की मधुर गूंज के बीच जैसे ही भगवान मदमहेश्वर के मुख्य कपाट खुले, पूरा धाम भक्तिमय वातावरण में डूब गया. इस पावन अवसर पर 1,135 श्रद्धालुओं ने मंदिर में प्रवेश कर बाबा के स्वयंभू शिवलिंग का दर्शन किया और जलाभिषेक कर विश्व शांति एवं मानव कल्याण की कामना की.

'न्याय के देवता' के रूप में मान्यता

मदमहेश्वर धाम की धार्मिक महत्ता अद्वितीय है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, यहाँ भगवान शिव के मध्य भाग यानी 'नाभि' स्वरूप की पूजा की जाती है. केदारघाटी में बाबा मदमहेश्वर को 'न्याय के देवता' के रूप में पूजा जाता है. भक्तों का अटूट विश्वास है कि सच्चे मन और कठिन यात्रा तय कर जो भी श्रद्धालु बाबा के दरबार में पहुँचता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं.

यात्रा मार्ग पर लौटी रौनक

कपाट खुलने के साथ ही मदमहेश्वर यात्रा के मुख्य पड़ावों और स्थानीय व्यापारियों के बीच नई ऊर्जा का संचार हुआ है. पिछले कई महीनों से बर्फबारी के कारण बंद रहे इस मार्ग पर अब तीर्थयात्रियों की आवाजाही से रौनक लौट आई है. स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए यह एक महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि आने वाले छह महीनों तक बड़ी संख्या में तीर्थयात्री यहाँ का रुख करेंगे.

मुख्य पुजारी श्री मदमहेश्वर मंदिर, शिव शंकर लिंग ने कहा: "बाबा मदमहेश्वर का आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहे. कपाटोद्घाटन का यह दिन भक्ति और आस्था के मिलन का प्रतीक है, जो सनातन संस्कृति को निरंतर जीवंत बनाए रखता है."

तीर्थयात्रियों के लिए सुझाव

  • यात्रा की तैयारी: मदमहेश्वर की यात्रा कठिन और दुर्गम रास्तों से होकर गुजरती है, इसलिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है.
  • मौसम: पहाड़ों पर मौसम कभी भी बदल सकता है, अतः अपने साथ गर्म कपड़े और जरूरी दवाएं अवश्य रखें.
  • पंजीकरण: यात्रा पर निकलने से पहले उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण अवश्य सुनिश्चित करें.

बर्फ से ढकी चोटियों के बीच खुला यह धाम एक बार फिर आध्यात्मिकता का केंद्र बन गया है. आप भी इस देवभूमि की यात्रा का विचार कर रहे हैं, तो अभी से अपनी रूपरेखा तैयार कर लें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 22 May 2026 11:33 AM (IST)
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Kedarnath Valley Devbhoomi Panchkedar Madmaheshwar Dham 2026
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