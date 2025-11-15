हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मUtpanna Ekadashi 2025 Parana: उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण 16 नवंबर को, जानें सही विधि और टाइम

Utpanna Ekadashi 2025 Parana: उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण 16 नवंबर को, जानें सही विधि और टाइम

Utpanna Ekadashi 2025 Parana: उत्पन्ना एकादशी सभी एकदाशियों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी तिथि से व्रत की शुरुआत मानी जाती है. 15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी के व्रत के बाद 16 नवंबर को पारण किया जाएगा.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 15 Nov 2025 12:20 PM (IST)
Preferred Sources

Utpanna Ekadashi 2025 Vrat Paran: मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना एकादशी को बहुत शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी एकादशी पर देवी एकादशी का प्राकट्य हुआ था, जिन्होंने दैत्य मूढ़ नामक असुर का संहार कर भगवान विष्णु की रक्षा की थी. इसलिए इस तिथि का नाम ‘उत्पन्ना एकादशी’ पड़ा.

इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत शनिवार 15 नवंबर 2025 को रखा गया है. एकादशी व्रत का पारण व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर किया जाता है. आइए जानते हैं 16 नवंबर 2025 को उत्पन्ना एकादशी व्रत के पारण का क्या मुहूर्त रहने वाला है.

उत्पन्ना एकादशी व्रत पारण टाइम 2025 (Utpanna Ekadashi Vrat Parana Time)

साल में कुल 24 एकादशी तिथियां पड़ती हैं. लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि पर सूर्योदय के बाद और हरी वासर समाप्त होने के बाद ही करें. रविवार, 16 नवंबर 2025 हरि वासर सुबह 09 बजकर 09 मिनट पर समाप्त होगा.

उत्पन्ना एकादशी पारण मुहूर्त- पारण के लिए 16 नवंबर को दोपहर एक बजकर 10 मिनट से 3 बजकर 18 मिनट तक का समय शुभ रहेगा.

पारण करने की विधि (Utpanna Ekadashi Parana Vidhi)

द्वादशी तिथि पर सुबह उठकर सबसे पहले स्नानादि करें और साफ कपड़े पहन लें. इसके बाद विधि-विधान से पूजा-पाठ करें. भगवान को सात्विक चीजों का भोग लगाएं और आरती करें. ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा दें और इसके बाद ही पारण करें. सबसे पहले मुख में तुलती दल रखकर निगलें. ध्यान रखें तुलसी दल को चबाएं नहीं. इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं. द्वादशी के दिन भी केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करें. इस दिन चावल जरूर खाएं.

इस प्रकार एकादशी व्रत के बाद विधि-विधान से पारण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है. कहा जाता है कि, जो साधक पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर-परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है.  

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 15 Nov 2025 12:20 PM (IST)
Ekadashi Vrat. Paran Ekadashi 2025 Utpanna Ekadashi 2025
Embed widget