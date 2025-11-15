Utpanna Ekadashi 2025 Parana: उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण 16 नवंबर को, जानें सही विधि और टाइम

Utpanna Ekadashi 2025 Vrat Paran: मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना एकादशी को बहुत शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी एकादशी पर देवी एकादशी का प्राकट्य हुआ था, जिन्होंने दैत्य मूढ़ नामक असुर का संहार कर भगवान विष्णु की रक्षा की थी. इसलिए इस तिथि का नाम ‘उत्पन्ना एकादशी’ पड़ा.

इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत शनिवार 15 नवंबर 2025 को रखा गया है. एकादशी व्रत का पारण व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर किया जाता है. आइए जानते हैं 16 नवंबर 2025 को उत्पन्ना एकादशी व्रत के पारण का क्या मुहूर्त रहने वाला है.

उत्पन्ना एकादशी व्रत पारण टाइम 2025 (Utpanna Ekadashi Vrat Parana Time)

साल में कुल 24 एकादशी तिथियां पड़ती हैं. लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि पर सूर्योदय के बाद और हरी वासर समाप्त होने के बाद ही करें. रविवार, 16 नवंबर 2025 हरि वासर सुबह 09 बजकर 09 मिनट पर समाप्त होगा.

उत्पन्ना एकादशी पारण मुहूर्त- पारण के लिए 16 नवंबर को दोपहर एक बजकर 10 मिनट से 3 बजकर 18 मिनट तक का समय शुभ रहेगा.

पारण करने की विधि (Utpanna Ekadashi Parana Vidhi)

द्वादशी तिथि पर सुबह उठकर सबसे पहले स्नानादि करें और साफ कपड़े पहन लें. इसके बाद विधि-विधान से पूजा-पाठ करें. भगवान को सात्विक चीजों का भोग लगाएं और आरती करें. ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा दें और इसके बाद ही पारण करें. सबसे पहले मुख में तुलती दल रखकर निगलें. ध्यान रखें तुलसी दल को चबाएं नहीं. इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं. द्वादशी के दिन भी केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करें. इस दिन चावल जरूर खाएं.

इस प्रकार एकादशी व्रत के बाद विधि-विधान से पारण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है. कहा जाता है कि, जो साधक पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर-परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है.