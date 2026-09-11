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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मदिल्ली-लखनऊ से करें नीब करोरी बाबा के पावन धामों के दर्शन, UPSTDC ने लॉन्च किए 2, 3 और 5 दिन के पैकेज

दिल्ली-लखनऊ से करें नीब करोरी बाबा के पावन धामों के दर्शन, UPSTDC ने लॉन्च किए 2, 3 और 5 दिन के पैकेज

Neeb Karori Baba: नीब करोरी बाबा सर्किट तैयार! ₹13 करोड़ से संवरे अकबरपुर व फर्रुखाबाद धाम. दिल्ली-लखनऊ से 5 नए टूर पैकेज शुरू, 2 से 5 दिन में करें बाबा के पावन स्थलों के सुगम दर्शन.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 11 Sep 2026 04:57 PM (IST)
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Neeb Karori Baba: नीब करोरी बाबा के भक्तों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. बाबा के 'महासमाधि दिवस' के अवसर पर यूपी पर्यटन विभाग ने एक नया 'नीब करोरी बाबा आध्यात्मिक सर्किट' शुरू करने का फैसला लिया है.

इसके तहत बाबा के जन्मस्थान से लेकर उनकी तपोस्थली और समाधि स्थल को एक सूत्र में पिरोया जा रहा है, ताकि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन में कोई असुविधा न हो.

₹12.93 करोड़ से संवरेंगे बाबा से जुड़े पावन स्थल

पर्यटन विभाग फिरोज़ाबाद और फर्रुखाबाद में लगभग ₹12.93 करोड़ की लागत से बुनियादी सुविधाओं और पर्यटन ढांचे का कायाकल्प कर रहा है:

  • जन्मस्थली अकबरपुर (फ़िरोज़ाबाद): बाबा के जन्मस्थान अकबरपुर को भव्य रूप दिया जा रहा है. यहाँ पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक कन्वेंशन सेंटर (बहुद्देशीय सभागार), सांस्कृतिक ब्लॉक, जीवन दर्शन पर आधारित प्रदर्शनी हॉल, 50 सीटों वाला कैफेटेरिया और 60 लोगों के रुकने के लिए आधुनिक डॉरमेट्री तैयार की जा रही है.

  • तपोस्थली धाम (फर्रुखाबाद): नीब करौरी गांव स्थित आश्रम, जहाँ बाबा ने 12 वर्षों तक भूमिगत साधना की थी, वहाँ ₹1.51 करोड़ से यात्री निवास, मुख्य द्वार और जनसुविधाएं विकसित की गई हैं.

सर्किट में कौन-कौन से स्थल शामिल हैं?

यह पूरा सर्किट बाबा के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण पड़ावों को आपस में जोड़ेगा:

  • अकबरपुर (फ़िरोज़ाबाद): बाबा नीब करोरी का जन्मस्थान.
  • नीब करौरी धाम (फर्रुखाबाद): बाबा की पावन तपोस्थली.
  • समाधि स्थल (वृंदावन): जहाँ वर्ष 1973 में बाबा ने महासमाधि ली थी.
  • हनुमान सेतु मंदिर (लखनऊ): बाबा द्वारा स्थापित प्रसिद्ध मंदिर.

दिल्ली और लखनऊ से चलेंगे 5 तरह के टूर पैकेज

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (UPSTDC) ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 5 खास टूर पैकेज लॉन्च किए हैं. ये पैकेज 2 दिन (1 रात), 3 दिन (2 रात) और 5 दिन (4 रात) के विकल्पों में उपलब्ध हैं.

पर्यटक अपनी सुविधा अनुसार दिल्ली या लखनऊ से यह यात्रा शुरू कर सकते हैं. यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के आने-जाने, रुकने और गाइड की पूरी व्यवस्था पर्यटन निगम द्वारा की जाएगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Input By : Nitish Pandey
Published at : 11 Sep 2026 04:57 PM (IST)
Tags :
Neem Karoli Baba UPSTDC Tour Packages Akbarpur Firozabad Neeb Karori Dham Farrukhabad
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