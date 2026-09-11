Neeb Karori Baba: नीब करोरी बाबा के भक्तों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. बाबा के 'महासमाधि दिवस' के अवसर पर यूपी पर्यटन विभाग ने एक नया 'नीब करोरी बाबा आध्यात्मिक सर्किट' शुरू करने का फैसला लिया है.

इसके तहत बाबा के जन्मस्थान से लेकर उनकी तपोस्थली और समाधि स्थल को एक सूत्र में पिरोया जा रहा है, ताकि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन में कोई असुविधा न हो.

₹12.93 करोड़ से संवरेंगे बाबा से जुड़े पावन स्थल

पर्यटन विभाग फिरोज़ाबाद और फर्रुखाबाद में लगभग ₹12.93 करोड़ की लागत से बुनियादी सुविधाओं और पर्यटन ढांचे का कायाकल्प कर रहा है:

जन्मस्थली अकबरपुर (फ़िरोज़ाबाद): बाबा के जन्मस्थान अकबरपुर को भव्य रूप दिया जा रहा है. यहाँ पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक कन्वेंशन सेंटर (बहुद्देशीय सभागार), सांस्कृतिक ब्लॉक, जीवन दर्शन पर आधारित प्रदर्शनी हॉल, 50 सीटों वाला कैफेटेरिया और 60 लोगों के रुकने के लिए आधुनिक डॉरमेट्री तैयार की जा रही है.

तपोस्थली धाम (फर्रुखाबाद): नीब करौरी गांव स्थित आश्रम, जहाँ बाबा ने 12 वर्षों तक भूमिगत साधना की थी, वहाँ ₹1.51 करोड़ से यात्री निवास, मुख्य द्वार और जनसुविधाएं विकसित की गई हैं.

सर्किट में कौन-कौन से स्थल शामिल हैं?

यह पूरा सर्किट बाबा के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण पड़ावों को आपस में जोड़ेगा:

अकबरपुर (फ़िरोज़ाबाद): बाबा नीब करोरी का जन्मस्थान.

बाबा नीब करोरी का जन्मस्थान. नीब करौरी धाम (फर्रुखाबाद): बाबा की पावन तपोस्थली.

बाबा की पावन तपोस्थली. समाधि स्थल (वृंदावन): जहाँ वर्ष 1973 में बाबा ने महासमाधि ली थी.

जहाँ वर्ष 1973 में बाबा ने महासमाधि ली थी. हनुमान सेतु मंदिर (लखनऊ): बाबा द्वारा स्थापित प्रसिद्ध मंदिर.

दिल्ली और लखनऊ से चलेंगे 5 तरह के टूर पैकेज

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (UPSTDC) ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 5 खास टूर पैकेज लॉन्च किए हैं. ये पैकेज 2 दिन (1 रात), 3 दिन (2 रात) और 5 दिन (4 रात) के विकल्पों में उपलब्ध हैं.

पर्यटक अपनी सुविधा अनुसार दिल्ली या लखनऊ से यह यात्रा शुरू कर सकते हैं. यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के आने-जाने, रुकने और गाइड की पूरी व्यवस्था पर्यटन निगम द्वारा की जाएगी.

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