हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTula Weekly Horoscope 2026: तुला 11-17 जनवरी राशिफल, ऑफिस में चुनौती का समय, समझदारी से काम लें

Tula Weekly Horoscope 2026: तुला 11-17 जनवरी राशिफल, ऑफिस में चुनौती का समय, समझदारी से काम लें

Tula Weekly Horoscope 11 to 17 january 2026: तुला राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए तुला साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 11 Jan 2026 03:17 PM (IST)
Tula Weekly Horoscope 11 to 17 january 2026: साप्ताहिक राशिफल ग्रह गोचर और नक्षत्रों के आधारित होता है. इसके आधार पर जातक के स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन व प्रेम, धन-धान्य और समृद्धि, परिवार संबंधित जानकारी निकाली जाती है. कहते हैं तुला राशि वालों के लिए 11 से 17 जनवरी का राशिफल कैसे रहेगा यहां देखें-

वीक स्टार्टिंग किसी भी कठिन चुनौती का सामना करते समय अपना आपा खाने से बचना होगा. आपको ऑफिस में कामकाज से जुड़ी कुछेक मुश्किलें आ सकती है और इस दौरान आपके विरोधी भी सक्रिय रह सकते हैं लेकिन आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स एंड सीनियर की मदद से सभी दिक्कतों को दूर करने में कामयाब रहेंगे. बिजनेसमैन को अपने बिज़नेस करने के तरीकों में अमूल-चूल बदलाव लाने पड़ सकते हैं.

किसी भी बड़े घाटे या परेशानी से बचने के लिए आपको दूसरों पर आंख मूंदकर विश्वास करने से बचना होगा. साथ ही साथ आपको पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से भी बचना होगा। वर्किंग वुमन को अपने कार्यक्षेत्र और घर के बीच तालमेल बिठाने में कुछेक दिक्कतें सकती हैं. घर-परिवार से जुड़े किसी प्रिय व्यक्ति की खराब सेहत आपकी चिंता का विषय बन सकती है तो वहीं आपको ऑफिस में वर्कलोड की अधिकता भी बनी रहेगी.

इन सभी तरह की चुनौतियों के बीच आपको अपने खान-पान और दिनचर्या का पूरा ख्याल रखना होगा अन्यथा आपको पेट संबंधी या फिर अनिद्रा जैसी समस्याएं झेलनी पड़ सकती है. किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से एन्सेस्ट्राल प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद को सुलझाने में कामयाब रहेंगे. प्रेम संबंध में आपको सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाने की जरूरत रहेगी. प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें. कठिन समय में लाइफ पार्टनर की तरह साथ खड़ा रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 11 Jan 2026 03:17 PM (IST)
Weekly Rashifal Libra Rashifal 2026 Tula Horoscope 2026
