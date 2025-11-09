Libra Weekly Horoscope (9 से 15 नवंबर 2025): तुला राशि यह सप्ताह करियर में उन्नति और बिजनेस में लाभ लेकर आएगा, रिश्तों में मिठास बढ़ेगी!
Libra Weekly Horoscope: तुला राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें तुला साप्ताहिक राशिफल.
Tula Saptahik Rashifal 9 to 15 November 2025: यह सप्ताह तुला राशि वालों के लिए करियर और बिज़नेस के दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ और लाभप्रद रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में आपको ऑफिस में अचानक कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या पद मिल सकता है. आपके सोचे हुए कार्य समय पर बेहतर तरीके से पूरे होंगे, जिससे आपके भीतर उत्साह और ऊर्जा का संचार होगा. बेरोजगार जातकों के लिए मनचाही नौकरी मिलने की संभावना भी बनी रहेगी. धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद बना रहेगा. संतान पक्ष की किसी बड़ी उपलब्धि से आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.
बिज़नेस राशिफल:
व्यवसाय में नई रूपरेखा बनाने का अवसर मिलेगा. बाजार में फंसा धन निकल आएगा और प्रॉफिट का प्रतिशत बढ़ेगा. प्रतियोगिता बनी रहेगी, लेकिन आपकी मेहनत और रणनीति आपको लाभ दिलाएगी.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में वर्कलोड बढ़ सकता है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. पुराने मित्रों और वरिष्ठों की मदद से कार्य में सरलता आएगी.
लव और फैमिली राशिफल:
मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं. पुराने संबंधों में निकटता महसूस होगी. दांपत्य जीवन मधुर रहेगा और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
विद्यार्थियों को पढ़ाई में फोकस बनाए रखना होगा. साथ ही मनोरंजन में लापरवाही से बचें.
हेल्थ राशिफल:
मौसमी बदलाव और पुराने स्वास्थ्य मुद्दों के कारण सावधानी रखें. पर्याप्त नींद और संतुलित आहार आवश्यक हैं.
भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: नीला
उपाय: शनिवार के दिन हनुमान जी को तेल का दीपक अर्पित करें और कच्चा हलवा भोग लगाएं.
FAQs:
Q1: क्या इस सप्ताह नौकरी में प्रमोशन संभव है?
A1: हाँ, मेहनत और जिम्मेदारी निभाने से आपकी सराहना होगी.
Q2: बिज़नेस में निवेश करना उचित रहेगा?
A2: हाँ, सोच-समझकर करें, जल्दबाजी से बचें.
Q3: स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या रहेगी?
A3: नहीं, बस मौसमी बदलाव और थकान से बचें.
Q4: लव लाइफ में कोई नई शुरुआत संभव है?
A4: हाँ, सिंगल जातकों के लिए नए रिश्तों के योग हैं.
Q5: परिवार में विवाद की संभावना है?
A5: नहीं, संयम और समझदारी से माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL