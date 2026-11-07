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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मतुला साप्ताहिक राशिफल 8 से 14 नवंबर 2026: फेस्टिव सीजन में नई नौकरी का ऑफर, बिजनेस विस्तार और खरीदारी के योग

तुला साप्ताहिक राशिफल 8 से 14 नवंबर 2026: फेस्टिव सीजन में नई नौकरी का ऑफर, बिजनेस विस्तार और खरीदारी के योग

Libra Weekly Horoscope 8 to 14 November 2026: तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल! जानिए फेस्टिव माहौल में नई जॉब, बिजनेस की नई शुरुआत, मार्केटिंग टारगेट, प्रॉपर्टी डील और पारिवारिक खुशियां.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 07 Nov 2026 04:00 PM (IST)
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तुला साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope 8 to 14 November 2026)

8 से 14 नवंबर 2026 का यह सप्ताह तुला राशि के लोगों के लिए जीवन में बेहतरीन संतुलन, कलात्मकता और फेस्टिव सीजन की भरपूर उमंग लेकर आ रहा है. आपके स्वभाव की मिठास और सकारात्मक नजरिया आपके कार्यक्षेत्र व व्यापार दोनों के माहौल को खुशनुमा बनाए रखेगा. सप्ताह की शुरुआत से ही काम की गति अच्छी रहेगी और वीकेंड आते-आते आपको अपनी मेहनत के अत्यंत शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे.

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करियर और नौकरी (Career & Job)

नई नौकरी और इंटरव्यू में सफलता: फेस्टिव सीजन के इस पावन माहौल में बेरोजगार जातकों या बदलाव की तलाश कर रहे लोगों को किसी प्रतिष्ठित संस्थान से नई जॉब का ऑफर लेटर मिल सकता है. हाल ही में दिए गए इंटरव्यू के नतीजे आपके पक्ष में आने से मन प्रसन्न रहेगा.

मार्केटिंग व क्लाइंट डीलिंग में शानदार प्रदर्शन: सेल्स, मार्केटिंग और पब्लिक डीलिंग से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए यह सप्ताह बड़ी उपलब्धियों भरा रहेगा. आप अपने कठिन सेल्स टारगेट्स को समय रहते पूरा कर लेंगे, जिससे वर्कप्लेस पर आपके काम की सराहना होगी और इंसेंटिव के रास्ते खुलेंगे.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

नए वेंचर की शुरुआत और विस्तार: अगर आप इस फेस्टिव सीजन में किसी नए काम की नींव रखने, नया शोरूम, दुकान या बुटीक खोलने की सोच रहे हैं, तो ग्रह-गोचर आपके पक्ष में हैं. व्यापार विस्तार के लिए की गई नई प्लानिंग और योग्य स्टाफ की हायरिंग भविष्य में बड़ा मुनाफा दिलाएगी.

मार्केट में साख और आर्थिक लाभ: बाजार में आपकी पुरानी साख और बेहतर नेटवर्किंग का सीधा फायदा आपको मिलेगा. पुराने क्लाइंट्स से नए ऑर्डर मिलेंगे और अटके हुए पेमेंट्स समय पर मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

बंपर खरीदारी और प्रॉपर्टी के शुभ योग: फेस्टिव सीजन के चलते परिवार के साथ मिलकर कपड़ों, सौंदर्य प्रसाधनों और सुख-सुविधाओं की जमकर शॉपिंग होगी. रियल एस्टेट या संपत्ति की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामलों में बहुत ही अनुकूल संयोग बन रहे हैं, जिससे कोई लाभदायक डील फाइनल हो सकती है.

मांगलिक कार्य और उत्सव का माहौल: घर-परिवार में किसी मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी. विवाह योग्य जातकों के रिश्ते की बात पक्की हो सकती है या किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन होगा, जिससे पूरे घर में उत्साह बना रहेगा.

सकारात्मक ऊर्जा व सेहत: मानसिक ऊर्जा और उत्साह का स्तर ऊंचा रहेगा. व्यस्तता के बीच दिनचर्या और खान-पान में संतुलन बनाए रखें, ताकि मौसमी बदलाव का असर स्वास्थ्य पर न पड़े.

शुभ रंग: सफेद, क्रीम और हल्का गुलाबी

शुभ अंक: 2 और 7

साप्ताहिक अचूक उपाय:

इस सप्ताह प्रतिदिन स्नान के बाद मां लक्ष्मी की आराधना करें और श्रीसूक्त का पाठ करें. शुक्रवार के दिन किसी छोटी कन्या को सफेद मिठाई या मिश्री-मखाने का भोग लगाएं. साथ ही, घर के मुख्य द्वार पर नियमित रूप से घी का दीपक जलाएं. इससे आर्थिक उन्नति के रास्ते खुलेंगे और दांपत्य व पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Nov 2026 04:00 PM (IST)
Tags :
Libra Weekly Horoscope Tula Saptahik Rashifal
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