तुला साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope 8 to 14 November 2026)

8 से 14 नवंबर 2026 का यह सप्ताह तुला राशि के लोगों के लिए जीवन में बेहतरीन संतुलन, कलात्मकता और फेस्टिव सीजन की भरपूर उमंग लेकर आ रहा है. आपके स्वभाव की मिठास और सकारात्मक नजरिया आपके कार्यक्षेत्र व व्यापार दोनों के माहौल को खुशनुमा बनाए रखेगा. सप्ताह की शुरुआत से ही काम की गति अच्छी रहेगी और वीकेंड आते-आते आपको अपनी मेहनत के अत्यंत शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे.

करियर और नौकरी (Career & Job)

नई नौकरी और इंटरव्यू में सफलता: फेस्टिव सीजन के इस पावन माहौल में बेरोजगार जातकों या बदलाव की तलाश कर रहे लोगों को किसी प्रतिष्ठित संस्थान से नई जॉब का ऑफर लेटर मिल सकता है. हाल ही में दिए गए इंटरव्यू के नतीजे आपके पक्ष में आने से मन प्रसन्न रहेगा.

मार्केटिंग व क्लाइंट डीलिंग में शानदार प्रदर्शन: सेल्स, मार्केटिंग और पब्लिक डीलिंग से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए यह सप्ताह बड़ी उपलब्धियों भरा रहेगा. आप अपने कठिन सेल्स टारगेट्स को समय रहते पूरा कर लेंगे, जिससे वर्कप्लेस पर आपके काम की सराहना होगी और इंसेंटिव के रास्ते खुलेंगे.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

नए वेंचर की शुरुआत और विस्तार: अगर आप इस फेस्टिव सीजन में किसी नए काम की नींव रखने, नया शोरूम, दुकान या बुटीक खोलने की सोच रहे हैं, तो ग्रह-गोचर आपके पक्ष में हैं. व्यापार विस्तार के लिए की गई नई प्लानिंग और योग्य स्टाफ की हायरिंग भविष्य में बड़ा मुनाफा दिलाएगी.

मार्केट में साख और आर्थिक लाभ: बाजार में आपकी पुरानी साख और बेहतर नेटवर्किंग का सीधा फायदा आपको मिलेगा. पुराने क्लाइंट्स से नए ऑर्डर मिलेंगे और अटके हुए पेमेंट्स समय पर मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

बंपर खरीदारी और प्रॉपर्टी के शुभ योग: फेस्टिव सीजन के चलते परिवार के साथ मिलकर कपड़ों, सौंदर्य प्रसाधनों और सुख-सुविधाओं की जमकर शॉपिंग होगी. रियल एस्टेट या संपत्ति की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामलों में बहुत ही अनुकूल संयोग बन रहे हैं, जिससे कोई लाभदायक डील फाइनल हो सकती है.

मांगलिक कार्य और उत्सव का माहौल: घर-परिवार में किसी मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी. विवाह योग्य जातकों के रिश्ते की बात पक्की हो सकती है या किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन होगा, जिससे पूरे घर में उत्साह बना रहेगा.

सकारात्मक ऊर्जा व सेहत: मानसिक ऊर्जा और उत्साह का स्तर ऊंचा रहेगा. व्यस्तता के बीच दिनचर्या और खान-पान में संतुलन बनाए रखें, ताकि मौसमी बदलाव का असर स्वास्थ्य पर न पड़े.

शुभ रंग: सफेद, क्रीम और हल्का गुलाबी

शुभ अंक: 2 और 7

साप्ताहिक अचूक उपाय:

इस सप्ताह प्रतिदिन स्नान के बाद मां लक्ष्मी की आराधना करें और श्रीसूक्त का पाठ करें. शुक्रवार के दिन किसी छोटी कन्या को सफेद मिठाई या मिश्री-मखाने का भोग लगाएं. साथ ही, घर के मुख्य द्वार पर नियमित रूप से घी का दीपक जलाएं. इससे आर्थिक उन्नति के रास्ते खुलेंगे और दांपत्य व पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी.

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