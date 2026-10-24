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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मतुला साप्ताहिक राशिफल 25 से 31 अक्टूबर 2026: बेरोजगारों को नई नौकरी का तोहफा, सुलझेंगे प्रॉपर्टी विवाद और प्रेम विवाह के प्रबल योग; पढ़ें अचूक उपाय!

तुला साप्ताहिक राशिफल 25 से 31 अक्टूबर 2026: बेरोजगारों को नई नौकरी का तोहफा, सुलझेंगे प्रॉपर्टी विवाद और प्रेम विवाह के प्रबल योग; पढ़ें अचूक उपाय!

Tula Weekly Horoscope 25 to 31 October 2026: तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल! जानिए फेस्टिव सीजन में बिजनेस ग्रोथ, नई जॉब, प्रमोशन, प्रॉपर्टी विवाद में सुलह और लव लाइफ का पूरा हाल. पढ़ें अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 24 Oct 2026 01:34 PM (IST)
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तुला साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope 25 to 31 October 2026)

सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 25 से 31 अक्टूबर 2026 का यह सप्ताह तुला राशि के जातकों के लिए व्यावसायिक मजबूती, करियर में सम्मान और प्रेम जीवन में बड़ी खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है. फेस्टिव सीजन (Festive Season) के इस शुभ दौर में आपकी कड़ी मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा और अटके हुए महत्वपूर्ण काम गति पकड़ेंगे.

1. बिजनेस, प्रॉपर्टी और यात्रा (Business & Property)

बिजनेस मोर्चे पर शानदार शुरुआत व पूरा फल: सप्ताह की शुरुआत व्यापारिक मोर्चे पर बेहद शुभ, ऊर्जावान और लाभकारी रहने वाली है. पूर्व में और वर्तमान में किए गए आपके ईमानदार प्रयास और अथक परिश्रम का पूरा-पूरा फल इस हफ्ते आपको प्राप्त होगा.

प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग, सुलझेंगे विवाद: किसी प्रभावशाली और प्रतिष्ठित व्यक्ति की मदद से आपके लंबे समय से अटके और लटके हुए काम सुगमता से पूरे होंगे. इसके साथ ही प्रॉपर्टी और परिवार से जुड़े पुराने विवाद बातचीत के जरिए हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे.

बिजनेस ट्रैवलिंग से तगड़ा मुनाफा: फेस्टिव सीजन की भारी मांग को भुनाने के लिए की गई व्यावसायिक यात्राएं (Business Related Travelling) आपके लिए अत्यधिक शुभ, उपयोगी और धनप्रद साबित होंगी.

2. करियर, नौकरी और नई आय (Career & Job)

काम की तारीफ, प्रमोशन और पुरस्कार के योग: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के उत्कृष्ट कार्य और समर्पण की ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारी (Seniors) खुलकर प्रशंसा करेंगे. तय समय-सीमा से पहले असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स सफलतापूर्वक पूरे करने पर कंपनी द्वारा आपको प्रमोट (Promote) या विशेष रूप से पुरस्कृत भी किया जा सकता है.

बेरोजगारों को नई नौकरी, इनकम के नए स्रोत: जो जातक रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, उन्हें इस फेस्टिव सीजन में मनचाही नई जॉब मिलने के प्रबल योग हैं. कार्यरत कर्मचारियों की अतिरिक्त आय (Extra Income) के नए रास्ते खुलेंगे, जिससे बैंक बैलेंस और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

3. लव, फैमिली और मैरिड लाइफ (Love, Family & Health)

लव पार्टनर संग नजदीकियां, विवाह के योग: फेस्टिव सीजन के इस खुशनुमा माहौल में लव पार्टनर के साथ भावनात्मक और आत्मीय नजदीकियां बढ़ेंगी. यदि आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो परिवार वालों की सहमति और मदद से आपके प्रेम संबंध विवाह (Love Marriage) में तब्दील हो सकते हैं.

सुखमय वैवाहिक जीवन और उत्तम स्वास्थ्य: शादीशुदा जातकों का दांपत्य जीवन (Married Life) अत्यंत मधुर, सामंजस्यपूर्ण और सुखमय बना रहेगा. मानसिक संतुष्टि और पारिवारिक सहयोग के चलते स्वास्थ्य भी ऊर्जावान और उत्तम रहेगा.

शुभ रंग: सफेद, क्रीम और हल्का नीला

शुभ अंक: 2 और 7

साप्ताहिक अचूक उपाय: पूरे सप्ताह प्रतिदिन माता महालक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाकर 'श्रीसूक्त' अथवा 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें. शुक्रवार के दिन किसी कन्या या जरूरतमंद महिला को सफेद वस्त्र, मखाना, खीर अथवा मिश्री भेंट करें. शिवलिंग पर इत्र और कच्चा दूध अर्पित करें. इससे व्यावसायिक लाभ कई गुना बढ़ेगा, कार्यक्षेत्र में प्रमोशन के अवसर बनेंगे और पारिवारिक जीवन में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Oct 2026 01:34 PM (IST)
Tags :
Libra Weekly Horoscope Tula Saptahik Rashifal
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