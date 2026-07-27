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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTula Saptahik Rashifa 27 July-2 August 2026: तुला वालों का एक सही फैसला लाएगा करियर में सफलता, देखें साप्ताहिक राशिफल

Tula Saptahik Rashifa 27 July-2 August 2026: तुला वालों का एक सही फैसला लाएगा करियर में सफलता, देखें साप्ताहिक राशिफल

Tula Saptahik Rashifal 2026: तुला राशि के लिए जुलाई का नया सप्ताह यानी 27 जुलाई से 2 अगस्त करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 27 Jul 2026 07:09 AM (IST)
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Tula Saptahik Rashifal 27 July to 2 August 2026: तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह नई संभावनाओं और उपलब्धियों से भरा रहने वाला है. लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को शुभचिंतकों या परिचितों के सहयोग से अच्छा अवसर मिल सकता है. यदि आप नौकरी बदलने या करियर में नई शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, तो इस दिशा में सकारात्मक संकेत प्राप्त होंगे. 

करियर और नौकरी

नौकरीपेशा जातक अपनी मेहनत, अनुशासन और कार्यकुशलता के बल पर वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास जीतने में सफल रहेंगे. आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं समय पर पूरी होंगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी अलग पहचान बनेगी. नई जिम्मेदारियां भी आपके लिए भविष्य में लाभ का कारण बन सकती हैं.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह अपेक्षा से अधिक लाभ देने वाला साबित हो सकता है. कारोबार में अप्रत्याशित लाभ मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बाजार में आपकी साख पहले से बेहतर होगी. यदि आप व्यापार विस्तार या नई योजना पर काम कर रहे हैं, तो उसमें भी अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत बनने के योग हैं, जिससे आर्थिक संतुलन और मजबूत होगा. यदि आपने किसी से ऋण लिया था, तो इस सप्ताह उसे चुकाने का अवसर मिल सकता है. धन से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लेने पर भविष्य में और अधिक लाभ मिलने की संभावना रहेगी.

परिवार और सामाजिक जीवन

सप्ताह के अंतिम दिनों में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सहायता से पैतृक संपत्ति या पारिवारिक विवाद का समाधान निकल सकता है. यदि कोर्ट-कचहरी से जुड़ा कोई मामला चल रहा है, तो विरोधी पक्ष समझौते की पहल कर सकता है, जिससे मानसिक तनाव कम होगा. परिवार में किसी शुभ समाचार के आने से प्रसन्नता का वातावरण रहेगा. विशेष रूप से संतान से जुड़ी उपलब्धि या सफलता पूरे परिवार का गौरव बढ़ा सकती है. सामाजिक स्तर पर भी आपका सम्मान और प्रभाव बढ़ेगा तथा लोग आपकी बातों को महत्व देंगे.

शिक्षा और सफलता

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं, इंटरव्यू या किसी चयन प्रक्रिया में शामिल होने वाले छात्रों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है. उच्च शिक्षा या नए कौशल सीखने का प्रयास करने वाले विद्यार्थियों को भी अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे. एकाग्रता और नियमित अभ्यास आपके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे.

प्रेम और दांपत्य जीवन

प्रेम संबंधों में विश्वास और भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. यदि किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था, तो उसे दूर करने का अच्छा अवसर मिलेगा. प्रेमी-प्रेमिका भविष्य की योजनाओं पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं. विवाहित जातकों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग हर परिस्थिति में आपके साथ रहेगा. परिवार के साथ बिताए गए सुखद पल रिश्तों को और अधिक मजबूत बनाएंगे तथा घर का वातावरण आनंदमय बना रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 07:09 AM (IST)
Tags :
Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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