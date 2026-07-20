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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTula Saptahik Rashifa 20-26 July 2026: तुला को मेहनत का मिलेगा डबल रिटर्न, विदेश और करियर से जुड़ी इच्छा हो सकती है पूरी

Tula Saptahik Rashifa 20-26 July 2026: तुला को मेहनत का मिलेगा डबल रिटर्न, विदेश और करियर से जुड़ी इच्छा हो सकती है पूरी

Tula Saptahik Rashifal 2026: तुला राशि के लिए जुलाई का नया सप्ताह यानी 20 से 26 जुलाई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 20 Jul 2026 06:30 AM (IST)
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Tula Saptahik Rashifal 20 to 26 July 2026: तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ और प्रगतिदायक रहने वाला है. इस सप्ताह आपके अधिकांश कार्य समय पर और मनचाहे तरीके से पूरे होंगे. लंबे समय से चली आ रही परेशानियां धीरे-धीरे समाप्त होंगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

आपके इष्टमित्र, शुभचिंतक और परिवार के लोग हर कदम पर आपका सहयोग करेंगे, जिससे कठिन कार्य भी आसान लगेंगे. यदि आप किसी नए लक्ष्य को हासिल करने की योजना बना रहे हैं तो इस सप्ताह उसके लिए मजबूत नींव रख सकते हैं. आपकी सकारात्मक सोच और व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा तथा समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

करियर और कारोबार

करियर के लिहाज से यह सप्ताह शानदार रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. लंबे समय से जिस प्रमोशन, वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारी का इंतजार था, वह इस सप्ताह मिल सकती है. कार्यस्थल पर आपकी कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी. यदि आप विदेश में नौकरी या करियर बनाने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं तो इस दिशा में शुभ समाचार मिलने की संभावना है. इंटरव्यू या नई नौकरी से जुड़े प्रयास भी सफल हो सकते हैं.

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह लाभदायक रहेगा. आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और कारोबार में उम्मीद से अधिक मुनाफा होने के योग हैं. प्रतिस्पर्धियों के बीच आपकी स्थिति मजबूत होगी और आप अपने कंपटीटर को पीछे छोड़ने में सफल रहेंगे. यदि आप किसी नए व्यापारिक निवेश की योजना बना रहे हैं तो समय अनुकूल है, लेकिन अनुभवी लोगों और शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें. केवल तात्कालिक लाभ के लिए ऐसा कोई निर्णय न लें, जिससे भविष्य में नुकसान उठाना पड़े. नए व्यापारिक संपर्क और साझेदारी से भी लाभ मिलने की संभावना है.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से सप्ताह शुभ रहेगा. आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं और पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं. रुका हुआ धन मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. हालांकि बड़े निवेश या संपत्ति खरीदने से पहले सभी पहलुओं की जांच अवश्य करें. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखने से भविष्य सुरक्षित रहेगा.

परिवार, प्रेम और सामाजिक जीवन

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा और किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है. परिवार के सदस्यों के साथ संबंध और अधिक मधुर होंगे. भाई-बहनों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. लव पार्टनर के साथ आपसी विश्वास और समझ बढ़ेगी. अविवाहित लोगों के लिए नया रिश्ता आने की संभावना बन सकती है. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ यादगार पल बिताने का अवसर मिलेगा. सप्ताह के अंत में परिवार के साथ किसी धार्मिक, सामाजिक या मनोरंजन यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है. सामाजिक क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता और सम्मान में वृद्धि होगी.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा. मानसिक ऊर्जा और आत्मविश्वास पूरे सप्ताह बना रहेगा. नियमित दिनचर्या और संतुलित भोजन अपनाने से आप पूरी तरह फिट महसूस करेंगे. यात्रा के दौरान आवश्यक सावधानी बरतें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 20 Jul 2026 06:30 AM (IST)
Tags :
Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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