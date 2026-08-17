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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTula Saptahik Rashifa 17-22 August 2026: तुला वालों के लिए अलर्ट! प्यार में जल्दबाजी पड़ सकती है भारी

Tula Saptahik Rashifa 17-22 August 2026: तुला वालों के लिए अलर्ट! प्यार में जल्दबाजी पड़ सकती है भारी

Tula Saptahik Rashifal 2026: तुला राशि के लिए जुलाई का नया सप्ताह यानी 17 से 22 अगस्त करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 17 Aug 2026 06:30 AM (IST)
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Tula Saptahik Rashifal 17 to 22 August 2026:  तुला राशि वालों को सप्ताह की शुरुआत में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बाद के दिनों में अच्छे परिणाम मिलेंगे. किसी भी हालात में धैर्य न खोएं और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें.

शुरुआत में काम उम्मीद के मुताबिक तेजी से पूरे नहीं होंगे, जिससे मन थोड़ा परेशान हो सकता है. हालांकि, परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आती जाएंगी. इस दौरान अधूरे कामों को प्राथमिकता देकर पूरा करना आपके लिए बेहतर रहेगा.

कारोबार में मेहनत से निकलेगा फंसा पैसा

व्यापारियों को कारोबार के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. आपको फंसा पैसा निकालने में समय लग सकता है, लेकिन सफलता मिलेगी. किसी पुराने ग्राहक या कारोबारी संपर्क से दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है, जिससे रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा. व्यापार में किसी नए सौदे को अंतिम रूप देने से पहले उसकी शर्तों को अच्छी तरह समझ लें. साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी होगा.

नौकरी में बढ़ेगा काम का दबाव

नौकरीपेशा जातकों को लक्ष्य हासिल करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना होगा. वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यक्षमता पर नजर रख सकते हैं, इसलिए काम में लापरवाही न करें. अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने पर इसे बोझ समझने के बजाय अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मानें. सप्ताह के दूसरे हिस्से में वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा, जिससे किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करने में आसानी होगी.

यात्रा में सामान और सेहत का रखें ध्यान

इस सप्ताह कार्य के सिलसिले में यात्रा पर जा सकते हैं, जिसमें सेहत और सामान का ध्यान रखना जरूरी होगा. यात्रा के दौरान जरूरी दस्तावेज और कीमती सामान संभालकर रखें. थकान से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें. लंबे समय से किसी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो तैयारी पहले से पूरी कर लेना आपके लिए सुविधाजनक रहेगा.

राजनीति में इंतजार के बाद मिलेगी सफलता

राजनीति से जुड़े लोगों को मनचाहा पद पाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. किसी वरिष्ठ या प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है. इस समय जल्दबाजी में कोई बयान देने या विवादित मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने से बचें. धैर्य और रणनीति के साथ आगे बढ़ना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

प्रेम और दांपत्य जीवन

प्रेम प्रस्ताव रखने के लिए अभी सही समय नहीं है. यदि किसी को पसंद करते हैं तो पहले सामने वाले की भावनाओं और परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें. रिश्तों में भावनाओं की अनदेखी न करें. पार्टनर के साथ बातचीत में कठोर शब्दों से बचें, वरना छोटी बात भी विवाद का कारण बन सकती है. दांपत्य जीवन सामान्य रहेगा. जीवनसाथी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करते समय उनकी राय को महत्व देना रिश्ते के लिए अच्छा रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 17 Aug 2026 06:30 AM (IST)
Tags :
Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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