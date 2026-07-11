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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTula Saptahik Rashifal 12-18 July 2026: तुला वालों को इस सप्ताह मिल सकता है प्रॉपर्टी में फायदा, पर पढ़ाई में रहें अलर्ट, देखें साप्ताहिक राशिफल

Tula Saptahik Rashifal 12-18 July 2026: तुला वालों को इस सप्ताह मिल सकता है प्रॉपर्टी में फायदा, पर पढ़ाई में रहें अलर्ट, देखें साप्ताहिक राशिफल

Tula Saptahik Rashifal 2026: तुला राशि के लिए जुलाई का नया सप्ताह यानी 12 से 18 जुलाई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 11 Jul 2026 07:13 AM (IST)
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Tula Saptahik Rashifal 12 to 18 July 2026: जुलाई 2026 महीने का यह नया सप्ताह तुला राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. तुला राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

करियर और नौकरी

तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह करियर के लिहाज से अत्यंत शुभ रहने वाला है. इस सप्ताह आपको करियर-कारोबार में मनोनुकूल सफलता और प्रगति मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं. नौकरीपेशा लोगों के कार्यों की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा.

यदि आप लंबे समय से प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो इस सप्ताह आपकी उम्मीदें पूरी हो सकती हैं. विदेश में नौकरी या करियर बनाने का प्रयास कर रहे लोगों को सप्ताह के मध्य तक कोई सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए, क्योंकि भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार होगा.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह लाभदायक रहेगा. नए व्यापारिक समझौते, साझेदारी या निवेश से अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं. यदि आपका कोई मामला कोर्ट-कचहरी में चल रहा है, तो उसका समाधान आपके पक्ष में निकल सकता है. सत्ता-सरकार से जुड़े कार्यों में भी अनुकूल परिणाम मिलेंगे. सप्ताह के उत्तरार्ध में कहीं फंसा हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. भूमि, भवन, वाहन या अन्य संपत्ति के क्रय-विक्रय के योग बन रहे हैं और ऐसे सौदों में अपेक्षा से बेहतर लाभ प्राप्त हो सकता है. हालांकि बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन सुखद और संतुलित रहेगा. घर का वातावरण सकारात्मक बना रहेगा तथा परिवार के सदस्यों का सहयोग हर कदम पर मिलेगा. किसी मांगलिक कार्य, धार्मिक आयोजन या पारिवारिक समारोह में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और परिवार में चल रही किसी पुरानी गलतफहमी का समाधान भी हो सकता है.

प्रेम

रिश्ते-नातों की दृष्टि से यह सप्ताह बेहद अनुकूल रहेगा. प्रेम संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे और आपसी विश्वास तथा भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. प्रेमी-प्रेमिका भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. विवाहित जातकों का दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा और जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर होगा. परिवार के साथ बिताया गया समय रिश्तों में नई ऊर्जा और अपनापन लेकर आएगा.

शिक्षा 

विद्यार्थियों का मन पढ़ाई की अपेक्षा अन्य गतिविधियों में अधिक लग सकता है, इसलिए समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा. यदि आप प्रतियोगी परीक्षा या किसी महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो नियमित अभ्यास और अनुशासन बनाए रखना सफलता दिलाएगा. शिक्षकों और अभिभावकों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा.

यात्रा

सप्ताह के मध्य में आपका झुकाव धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर बढ़ेगा. पूजा-पाठ, सत्संग या किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेने का अवसर मिलेगा. तीर्थयात्रा या किसी पवित्र स्थान की यात्रा के योग भी बन रहे हैं, जिससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा. इस दौरान किए गए शुभ कार्य भविष्य में लाभकारी साबित हो सकते हैं. साथ ही किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकती है. कुल मिलाकर यह सप्ताह सफलता, आर्थिक मजबूती, पारिवारिक सुख और आध्यात्मिक संतोष प्रदान करने वाला रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 11 Jul 2026 07:11 AM (IST)
Tags :
Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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