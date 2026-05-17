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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTula Saptahik Rashifal 17-23 May 2026: तुला राशि के ऑनलाइन जॉब वालों की अच्छी होगी कमाई, देखें साप्ताहिक राशिफल

Tula Saptahik Rashifal 17-23 May 2026: तुला राशि के ऑनलाइन जॉब वालों की अच्छी होगी कमाई, देखें साप्ताहिक राशिफल

Tula Saptahik Rashifal 17 to 23 May 2026: तुला राशि के लिए मई का यह नया सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें तुला साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 17 May 2026 05:55 AM (IST)
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Tula Saptahik Rashifal 17 to 23 May 2026: तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें क रियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. तुला राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

व्यापार और नौकरी:

व्यापार में नई साझेदारी लाभ दे सकती है लेकिन किसी भी समझौते को बिना पढ़े स्वीकार करना नुकसान पहुंचा सकता है. बिजनेस पार्टनरशिप में पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी होगा क्योंकि छोटी गलतफहमी बड़ा विवाद बन सकती है. विदेश व्यापार, फैशन, मीडिया, डिजाइनिंग और कला से जुड़े लोगों को इस समय विशेष लाभ मिलने की संभावना है.

बिजनेसवुमन को अपनी प्रतिभा और बातचीत की कला के कारण नए अवसर मिलेंगे. नौकरीपेशा लोगों को टीमवर्क से सफलता मिलेगी लेकिन कुछ सहकर्मी आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं. विदेश में नौकरी कर रहे लोगों के लिए यह समय नए अवसर और आर्थिक लाभ लेकर आएगा. ऑफिस में आपकी रचनात्मक सोच की सराहना हो सकती है.

पारिवारिक जीवन:

वीक स्टार्टिंग का यह समय रिश्तों, करियर और आर्थिक मामलों में संतुलन बनाने वाला रहेगा. परिवार में प्रेम और सहयोग बना रहेगा लेकिन खर्च बढ़ने से तनाव हो सकता है. घर के किसी सदस्य की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी. पुराने रिश्तों में फिर से मधुरता लौट सकती है. संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक सुकून देगा और घर का माहौल सकारात्मक बना रहेगा.

करियर और शिक्षा:

विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान लगाने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है लेकिन मेहनत रंग जरूर लाएगी. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. कलाकारों, गायकों, अभिनेताओं और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को लोकप्रियता मिल सकती है. करियर में नए अवसर सामने आएंगे और कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियाँ भी मिल सकती हैं. खिलाड़ी वर्ग के लिए यह समय सकारात्मक रहेगा लेकिन फिटनेस में लापरवाही नुकसान कर सकती है.

आर्थिक स्थिति:

आर्थिक मामलों में यह समय लाभ और खर्च दोनों लेकर आएगा. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है लेकिन लग्जरी वस्तुओं और यात्रा पर खर्च बढ़ सकता है. निवेश सोच-समझकर करें और किसी के कहने पर बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें. रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. ऑनलाइन कारोबार और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को विशेष आर्थिक लाभ मिल सकता है.

प्रेम जीवन:

प्रेम जीवन में रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, हालांकि कुछ लोगों को अपने रिश्ते में असुरक्षा महसूस हो सकती है. विवाहित लोगों को अपने जीवनसाथी की भावनाओं को समझना होगा. पार्टनर के साथ यात्रा या डिनर प्लान रिश्तों में नई ताजगी ला सकता है. कुछ लोगों के रिश्ते परिवार की सहमति से आगे बढ़ सकते हैं.

स्वास्थ्य:

स्वास्थ्य में त्वचा, गले और हार्मोन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं. अनियमित दिनचर्या और तनाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. यात्रा सुखद रहेगी लेकिन खर्च नियंत्रण में रखना जरूरी होगा. पर्याप्त पानी पिएं और खानपान संतुलित रखें. योग और नियमित व्यायाम मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करेंगे.

यात्रा

जून की छुट्टियों में परिवार के साथ किसी सुंदर पर्यटन स्थल, समुद्र किनारे या हिल स्टेशन घूमने की योजना बन सकती है. कुछ लोग दोस्तों के साथ छोटी ट्रिप का आनंद लेंगे. यात्रा के दौरान मौसम और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. विदेश यात्रा से जुड़े लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 May 2026 05:55 AM (IST)
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Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Tula Saptahik Rashifal 2026
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