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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTula Weekly Rashifal 7 to 13 June 2026: तुला राशि वालों को मिल सकता है सरप्राइज मनी गिफ्ट, देखें साप्ताहिक राशिफल

Tula Weekly Rashifal 7 to 13 June 2026: तुला राशि वालों को मिल सकता है सरप्राइज मनी गिफ्ट, देखें साप्ताहिक राशिफल

Tula Weekly Horoscope 2026: तुला राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 31 मई से 6 जून करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 06 Jun 2026 10:32 AM (IST)
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Tula Weekly Horoscope 7 to 13 June 2026: तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सौभाग्य, सफलता और खुशियों से भरा रहने वाला है. लंबे समय से जिन कार्यों को लेकर आप प्रयासरत थे, उनमें अब सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

सप्ताह की शुरुआत किसी शुभ समाचार के साथ हो सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और परिवार में उत्साह का माहौल बनेगा. इस सप्ताह आपकी बुद्धिमत्ता, सूझबूझ और संतुलित निर्णय लेने की क्षमता आपको कई महत्वपूर्ण मामलों में सफलता दिलाने का काम करेगी. भाग्य का पूरा सहयोग मिलने से आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी.

करियर और नौकरी

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह उन्नति के नए अवसर लेकर आ सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और प्रतिभा की सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारी आपके सुझावों और कार्यशैली से प्रभावित नजर आएंगे.

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यदि आप लंबे समय से किसी पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या विशेष प्रोजेक्ट की प्रतीक्षा कर रहे थे तो उससे जुड़ी सकारात्मक खबर मिल सकती है. सप्ताह के मध्य में आप अपने करियर को नई दिशा देने वाली योजनाओं पर गंभीरता से काम कर सकते हैं. बेरोजगार लोगों को भी मनचाहे रोजगार के अवसर मिलने के संकेत हैं.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह लाभदायक साबित होगा. कारोबार में नई संभावनाएं बनेंगी और रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे. यदि आपका कोई मामला कोर्ट-कचहरी या सरकारी विभागों में लंबित था तो उसका फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना है. भूमि, भवन या पैतृक संपत्ति से जुड़े विवादों के समाप्त होने से बड़ी राहत मिलेगी. आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह काफी मजबूत रहेगा. पुराने ऋण चुकाने में सफलता मिलेगी और धन संचय के नए अवसर भी प्राप्त होंगे. सप्ताह के उत्तरार्ध में आय के अतिरिक्त स्रोत बनने से आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी.

पारिवारिक और सामाजिक जीवन

पारिवारिक जीवन में सुख, शांति और सामंजस्य बना रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलने से कई महत्वपूर्ण कार्य आसानी से पूरे होंगे. घर में किसी मांगलिक या शुभ कार्य की योजना बन सकती है. सामाजिक क्षेत्र में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे. मित्रों और रिश्तेदारों के साथ संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे. किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न कर सकती है.

प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन

रिश्तों के लिहाज से यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है. प्रेम संबंधों में निकटता और विश्वास बढ़ेगा. लव पार्टनर की ओर से कोई सुखद सरप्राइज या उपहार मिलने की संभावना है, जिससे आपका मन खुश रहेगा. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद और संतुलित रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग हर महत्वपूर्ण निर्णय में प्राप्त होगा. ससुराल पक्ष से भी विशेष सहयोग और सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं. परिवार के साथ किसी धार्मिक या मनोरंजक यात्रा की योजना भी बन सकती है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य से बेहतर रहेगा. मानसिक तनाव कम होगा और आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि अत्यधिक व्यस्तता के बीच आराम और संतुलित दिनचर्या बनाए रखना आवश्यक रहेगा. नियमित व्यायाम और योग करने से स्वास्थ्य और बेहतर बना रहेगा. सप्ताह के अंत में किसी मनोरंजक गतिविधि में शामिल होने से मानसिक ताजगी प्राप्त होगी.

उपाय

प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक श्री सूक्त का पाठ करें तथा माता लक्ष्मी को कमल या सफेद पुष्प अर्पित करें. इससे धन, सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी तथा जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 06 Jun 2026 10:32 AM (IST)
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Weekly Horoscope Saptahik Rashifal
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