Libra Weekly Horoscope 3 to 9 May 2026: तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भाग्य का पूरा साथ देने वाला साबित हो सकता है. इस दौरान आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे और आपकी मेहनत का आपको मनचाहा फल मिलेगा. सप्ताह की शुरुआत से ही आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और अपने काम को लेकर स्पष्टता महसूस करेंगे.

जो लोग लंबे समय से किसी लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास कर रहे थे, उनके लिए यह समय राहत और सफलता लेकर आ सकता है. आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी, जिससे आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे.

करियर और नौकरी

करियर के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा. कार्यक्षेत्र में परिवर्तन की सोच रहे लोगों की इच्छा पूरी हो सकती है. नई जिम्मेदारियां या बेहतर अवसर आपको मिल सकते हैं, जिससे आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ होगी.

सहकर्मियों का सहयोग आपको हर काम में मिलेगा और टीमवर्क के जरिए आप बेहतर परिणाम हासिल कर पाएंगे. आपकी कार्यशैली और समर्पण से वरिष्ठ अधिकारी भी प्रभावित हो सकते हैं.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह लाभदायक साबित हो सकता है. आपके संचित धन में वृद्धि होने के संकेत हैं और आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं.राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल है. आपको किसी बड़े पद या जिम्मेदारी की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपके सम्मान और प्रभाव में वृद्धि होगी.

व्यापारियों के लिए भी सप्ताह के अंत में लाभ के योग बन रहे हैं, खासकर यात्रा से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है.

यात्रा और अवसर

सप्ताह के अंत में आपको कारोबार या किसी अन्य काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है. यह यात्रा आपके लिए शुभ और लाभकारी साबित होगी.इसके अलावा, दोस्तों के साथ अचानक घूमने-फिरने का प्लान भी बन सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे.

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. यदि किसी सदस्य के साथ मतभेद चल रहे थे, तो किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मध्यस्थता से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. घर का माहौल शांत और सौहार्दपूर्ण रहेगा, जिससे आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा. परिवार का सहयोग आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाएगा.

लव लाइफ

प्रेम संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है. आपको अपने लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा और रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी. विवाहित जातकों के लिए भी यह समय सुखद रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग आपके तनाव को कम करेगा और आप दोनों के बीच आपसी समझ और प्रेम मजबूत होगा.

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