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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTula Weekly Rashifal 3-9 May 2026: तुला वालों को बेहतर अवसर या मिलेगा अपमान, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Tula Weekly Rashifal 3-9 May 2026: तुला वालों को बेहतर अवसर या मिलेगा अपमान, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Tula Weekly Horoscope 2026: तुला राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 3 से 9 मई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 03 May 2026 08:10 AM (IST)
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Libra Weekly Horoscope 3 to 9 May 2026: तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भाग्य का पूरा साथ देने वाला साबित हो सकता है. इस दौरान आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे और आपकी मेहनत का आपको मनचाहा फल मिलेगा. सप्ताह की शुरुआत से ही आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और अपने काम को लेकर स्पष्टता महसूस करेंगे.

जो लोग लंबे समय से किसी लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास कर रहे थे, उनके लिए यह समय राहत और सफलता लेकर आ सकता है. आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी, जिससे आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे.

करियर और नौकरी

करियर के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा. कार्यक्षेत्र में परिवर्तन की सोच रहे लोगों की इच्छा पूरी हो सकती है. नई जिम्मेदारियां या बेहतर अवसर आपको मिल सकते हैं, जिससे आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ होगी.

सहकर्मियों का सहयोग आपको हर काम में मिलेगा और टीमवर्क के जरिए आप बेहतर परिणाम हासिल कर पाएंगे. आपकी कार्यशैली और समर्पण से वरिष्ठ अधिकारी भी प्रभावित हो सकते हैं.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह लाभदायक साबित हो सकता है. आपके संचित धन में वृद्धि होने के संकेत हैं और आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं.राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल है. आपको किसी बड़े पद या जिम्मेदारी की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपके सम्मान और प्रभाव में वृद्धि होगी.

व्यापारियों के लिए भी सप्ताह के अंत में लाभ के योग बन रहे हैं, खासकर यात्रा से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है.

यात्रा और अवसर

सप्ताह के अंत में आपको कारोबार या किसी अन्य काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है. यह यात्रा आपके लिए शुभ और लाभकारी साबित होगी.इसके अलावा, दोस्तों के साथ अचानक घूमने-फिरने का प्लान भी बन सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे.

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. यदि किसी सदस्य के साथ मतभेद चल रहे थे, तो किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मध्यस्थता से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. घर का माहौल शांत और सौहार्दपूर्ण रहेगा, जिससे आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा. परिवार का सहयोग आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाएगा.

लव लाइफ

प्रेम संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है. आपको अपने लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा और रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी. विवाहित जातकों के लिए भी यह समय सुखद रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग आपके तनाव को कम करेगा और आप दोनों के बीच आपसी समझ और प्रेम मजबूत होगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 03 May 2026 08:10 AM (IST)
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