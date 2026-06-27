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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTula Weekly Rashifal 28 June-4 July 2026: तुला वाले जल्दबाजी नहीं, सही समय पर लिया गया फैसला बदल सकता है पूरा खेल

Tula Weekly Rashifal 28 June-4 July 2026: तुला वाले जल्दबाजी नहीं, सही समय पर लिया गया फैसला बदल सकता है पूरा खेल

Tula Weekly Horoscope 2026: तुला राशि के लिए जून का नया सप्ताह यानी 28 जून से 4 जुलाई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 27 Jun 2026 06:30 AM (IST)
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Tula Weekly Horoscope 28 June to 4 July 2026: जून 2026 महीने का यह नया सप्ताह तुला राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. तुला राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है. इसलिए कोई भी नया कदम उठाने से पहले गहराई से सोचें. करियर या कारोबार से जुड़ा कोई भी फैसला लेते समय अपने करीबियों या शुभचिंतकों की राय को नजरअंदाज न करें. अगर आप व्यवसाय करते हैं तो जल्दी के फायदे के चक्कर में अपना नुकसान न करवा लें.

साझेदारी में कारोबार करने वालों को पैसे और कागजात की पारदर्शिता पर ध्यान देना होगा. सप्ताह के बीच में किसी तीर्थ स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं. धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को और अधिक मेहनत करनी होगी. सफलता के लिए इंतजार करना पड़ सकता है. पढ़ाई में मन कम लग सकता है, लेकिन प्रयास जारी रखें. प्रेम संबंधों में तनाव आ सकता है इसलिए आपसी बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें. वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा. हर परिस्थिति में जीवनसाथी आपका साथ देगा.

करियर और नौकरी
करियर के क्षेत्र में यह सप्ताह धैर्य और समझदारी की परीक्षा ले सकता है. यदि आप नौकरी बदलने, नया प्रोजेक्ट शुरू करने या किसी बड़े निर्णय की योजना बना रहे हैं, तो जल्दबाजी से बचें. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत जरूर नजर आएगी, लेकिन परिणाम अपेक्षा से थोड़ा देर से मिल सकते हैं. वरिष्ठों की सलाह को गंभीरता से लें और टीम के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखें.

व्यापार और आर्थिक स्थिति
व्यापारियों के लिए यह समय सतर्कता और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का है. किसी भी बड़े निवेश, साझेदारी या विस्तार से पहले दस्तावेजों की पूरी जांच करें. जल्द लाभ पाने की सोच आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकती है. आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. यदि कोई पुराना भुगतान अटका हुआ है तो उसके मिलने की संभावना भी बन सकती है.

शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा
छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को इस सप्ताह अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन नियमित अभ्यास और अनुशासन आपको आगे बढ़ाएगा. इस समय छोटे-छोटे लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करना अधिक लाभकारी रहेगा. सफलता भले थोड़ी देर से मिले, लेकिन प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे.

पारिवारिक और सामाजिक जीवन
परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लेने से मन हल्का महसूस करेगा. किसी तीर्थ यात्रा या पारिवारिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. परिवार के बड़े सदस्यों का मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी साबित होगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन
प्रेम संबंधों में भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. छोटी बातों को बड़ा बनाने से बचें और खुलकर बातचीत करें. यदि किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई है, तो उसे समय और समझदारी से दूर किया जा सकता है. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास को मजबूत बनाएगा.

स्वास्थ्य
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक थकान और अनियमित दिनचर्या से बचने की जरूरत होगी. योग, ध्यान और पर्याप्त आराम आपको बेहतर महसूस कराएंगे. खानपान संतुलित रखें और पानी का सेवन पर्याप्त मात्रा में करें.

सप्ताह की सलाह
इस सप्ताह निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें. अनुभव, धैर्य और सही सलाह आपके लिए सफलता के रास्ते खोल सकती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 27 Jun 2026 06:30 AM (IST)
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Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Tula Saptahik Rashifal
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