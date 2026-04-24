Libra Weekly Horoscope 26 April to 2 May 2026: अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह समय तुला राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. तुला राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सावधानी और आत्मनियंत्रण का संदेश लेकर आया है. इस दौरान आपको हर कदम सोच-समझकर उठाने की जरूरत होगी. छोटी-सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है. ऐसे में शांत मन और संतुलित व्यवहार ही आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा.

करियर और व्यवसाय

कार्यस्थल पर इस सप्ताह आपको विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है. किसी भी तरह की लापरवाही आपको वरिष्ठ अधिकारियों की नाराजगी का सामना करा सकती है. बेहतर होगा कि आप अपने काम पर पूरी तरह फोकस रखें और अनावश्यक बातचीत या विवाद से दूर रहें.

इस दौरान आपके कुछ छिपे विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, जो आपके काम में बाधा डालने की कोशिश करेंगे. इसलिए अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें और किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें. व्यापारियों को इस सप्ताह जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए. कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें. सुरक्षित और सोच-समझकर लिया गया फैसला ही आपके लिए लाभकारी साबित होगा.

धन और वित्त

आर्थिक मामलों में इस सप्ताह सावधानी बरतना बेहद जरूरी है. अनावश्यक खर्चों से बचें और अपने बजट को संतुलित रखें. निवेश के मामले में जल्दबाजी करने से नुकसान हो सकता है. इसलिए धैर्य और समझदारी के साथ ही कोई भी आर्थिक निर्णय लें.

कोर्ट-कचहरी और विवाद

यदि आपका कोई मामला कोर्ट-कचहरी में चल रहा है, तो इस सप्ताह आपको अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है. कानूनी मामलों में समय और ऊर्जा दोनों खर्च होंगे. ऐसे में धैर्य बनाए रखें और किसी भी स्थिति में भावनात्मक निर्णय लेने से बचें.

परिवार

परिवार के साथ इस सप्ताह संबंध सामान्य रहेंगे. हालांकि, काम के दबाव के कारण आप ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे. ऐसे में परिवार के साथ संवाद बनाए रखना जरूरी है ताकि रिश्तों में दूरी न आए. सामाजिक स्तर पर भी आपको अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखना होगा, क्योंकि किसी भी गलतफहमी से आपकी छवि प्रभावित हो सकती है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक संकेत दे रहा है. आपका लव पार्टनर मुश्किल समय में आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और आपको भावनात्मक सहारा देगा. इससे आपके रिश्ते में और गहराई आएगी. वैवाहिक जीवन संतुलित रहेगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा और आपसी समझ रिश्ते को मजबूत बनाए रखेगी.

स्वास्थ्य

सप्ताह के अंत में आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी. अधिक काम के कारण थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है. नियमित आराम, संतुलित आहार और सही दिनचर्या अपनाकर आप अपनी ऊर्जा बनाए रख सकते हैं.

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