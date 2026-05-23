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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTula Weekly Rashifal 24-30 May 2026: तुला वाले खर्चों पर लगाएं लगाम, पैसों के मामले में 7 दिन बहुत सावधानी वाले

Tula Weekly Rashifal 24-30 May 2026: तुला वाले खर्चों पर लगाएं लगाम, पैसों के मामले में 7 दिन बहुत सावधानी वाले

Tula Weekly Horoscope 2026: तुला राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 24 से 30 मई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 23 May 2026 06:25 AM (IST)
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Libra Weekly Horoscope 24 to 30 May 2026: तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उठापटक और चुनौतियों से भरा रह सकता है, लेकिन राहत की बात यह है कि अंत में परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती नजर आएंगी.

सप्ताह की शुरुआत

सप्ताह की शुरुआत में आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ असंतुलन और दबाव महसूस हो सकता है. कई कार्य एक साथ आने के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है, लेकिन धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ने पर आप समस्याओं का समाधान निकालने में सफल रहेंगे. इस सप्ताह आपको हर परिस्थिति में संयम और संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी.

करियर और नौकरी

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह थोड़ा व्यस्त और दबाव भरा रह सकता है. कार्यक्षेत्र में अचानक से जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिसके कारण आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी. सप्ताह के पूर्वार्ध में किसी सहकर्मी या अधीनस्थ की गलती का असर आपके काम पर पड़ सकता है, जिससे अधिकारियों के सामने जवाबदेही बढ़ सकती है. ऐसे में बिना किसी विवाद में पड़े शांत मन से अपने कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें.

यदि आप किसी नई नौकरी या पद परिवर्तन की योजना बना रहे हैं, तो फिलहाल जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा. इस सप्ताह वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना आपके लिए लाभकारी साबित होगा. आपकी मेहनत का परिणाम भले थोड़ा देर से मिले, लेकिन अंततः आपके प्रयासों की सराहना जरूर होगी.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों को इस सप्ताह आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी. यदि आप व्यवसाय में बड़ा निवेश करने या किसी नई योजना की शुरुआत करने का विचार बना रहे हैं, तो पहले अनुभवी लोगों और शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है.

इस सप्ताह आपकी आवश्यकताएं और खर्च दोनों बढ़ सकते हैं. आय के मुकाबले खर्च अधिक होने के कारण बजट प्रभावित हो सकता है. कुछ लोगों को धन उधार लेने की स्थिति तक का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और केवल जरूरी कार्यों पर ही धन खर्च करें. शेयर बाजार, जोखिम भरे निवेश या किसी भी प्रकार के बड़े आर्थिक निर्णय में सतर्कता बेहद जरूरी रहेगी.

स्वास्थ्य और दिनचर्या

सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा सावधानी बरतने वाला रहेगा. विशेष रूप से सप्ताह के उत्तरार्ध में पुरानी बीमारी दोबारा परेशान कर सकती है. शरीर में थकान, कमजोरी या चोट लगने जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें और जल्दबाजी से बचें.

आपको अपनी दिनचर्या और खानपान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. बाहर का भोजन, अनियमित दिनचर्या और तनाव आपकी सेहत को प्रभावित कर सकते हैं. पर्याप्त आराम करें और योग-ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और ऊर्जा बनी रहेगी.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में इस सप्ताह आपको बहुत सोच-समझकर कदम आगे बढ़ाने की जरूरत रहेगी. भावनात्मक बहाव में आकर किसी से ऐसा वादा न करें जिसे भविष्य में निभाना मुश्किल हो. रिश्तों में मर्यादा और विश्वास बनाए रखना बेहद जरूरी होगा.

यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो साथी के साथ बातचीत में पारदर्शिता रखें और छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद बढ़ाने से बचें. विवाहित लोगों को भी जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. सप्ताह के अंत तक रिश्तों में स्थिति बेहतर होती दिखाई देगी और आपसी समझ बढ़ेगी.

उपाय: प्रतिदिन श्रद्धा भाव से श्री सूक्त का पाठ करें. इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आर्थिक व मानसिक परेशानियों में राहत मिलेगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 23 May 2026 06:25 AM (IST)
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