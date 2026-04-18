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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTula Weekly Rashifal 20-26 April 2026: तुला वालों को बिजनेस में मिल सकती है अच्छी डील, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Tula Weekly Rashifal 20-26 April 2026: तुला वालों को बिजनेस में मिल सकती है अच्छी डील, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Tula Weekly Horoscope 20 to 26 April: तुला राशि के लिए अप्रैल का नया सप्ताह यानी 20-26 अप्रैल करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 18 Apr 2026 12:45 PM (IST)
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Libra Weekly Horoscope 20 to 26 April: अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह समय तुला राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. तुला राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

सप्ताह की शुरुआत

तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देने वाला हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपनी सूझबूझ और संतुलित सोच से हर परिस्थिति को संभालने में सक्षम रहेंगे. सप्ताह की शुरुआत में कुछ छोटी-बड़ी चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आप घबराने के बजाय धैर्य और विवेक से उनका समाधान ढूंढ लेंगे. आपकी निर्णय लेने की क्षमता इस समय आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी.

करियर और नौकरी

जो लोग नौकरी में प्रमोशन या ट्रांसफर की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन्हें इस सप्ताह थोड़ी निराशा हो सकती है क्योंकि मनचाही खबर के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आपके प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं. आप लगातार मेहनत करते रहें, क्योंकि आने वाले समय में आपके प्रयासों का फल जरूर मिलेगा. कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

स्वास्थ्य

हालांकि यह समय रिश्तों के लिहाज से अच्छा रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी. छोटी-मोटी लापरवाही भी आपको परेशानी में डाल सकती है. इसलिए खानपान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें. नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम आपको फिट बनाए रखने में मदद करेगा.

सप्ताह का मध्य

सप्ताह के दूसरे हिस्से में आपको यह ध्यान रखना होगा कि अपने जरूरी कार्य किसी और के भरोसे न छोड़ें. ऐसा करने से आपके बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं. बेहतर होगा कि आप अपने कार्यों की जिम्मेदारी खुद लें और हर छोटी-बड़ी चीज पर नजर बनाए रखें. इससे आप अनावश्यक परेशानियों से बच सकते हैं.

आर्थिक

यदि आप जमीन या भवन खरीदने-बेचने की योजना बना रहे हैं, तो इस सप्ताह आपको एक अच्छी डील मिल सकती है. यह समय संपत्ति से जुड़े मामलों में आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है. परिवार के साथ भी आप अच्छा समय बिताएंगे. बच्चों के साथ बिताए गए पल आपको मानसिक सुकून देंगे और घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा.

परिवार

सप्ताह के मध्य में आपको अपने भाई या बहन का विशेष सहयोग प्राप्त हो सकता है. उनकी मदद से कार्यक्षेत्र में चल रही समस्याओं का समाधान निकल आएगा. इस दौरान पुराने और नए दोस्तों से मिलने का अवसर भी मिलेगा, जिससे आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा. रिश्तों में गर्मजोशी और अपनापन महसूस होगा, जो आपके मन को सकारात्मक ऊर्जा देगा.

प्रेम जीवन

लव लाइफ के लिहाज से यह सप्ताह सकारात्मक रहेगा. यदि आपके और आपके पार्टनर के बीच किसी बात को लेकर गलतफहमियां चल रही थीं, तो वे किसी महिला मित्र की मदद से दूर हो सकती हैं. रिश्तों में फिर से मधुरता आएगी और आपसी समझ बेहतर होगी. यह समय अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए अनुकूल है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 18 Apr 2026 12:45 PM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope 2026 Tula Weekly Rashifal 2026 Tula Weekly Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

तुला राशि के प्रेम जीवन के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है?

प्रेम जीवन सकारात्मक रहेगा. गलतफहमियां दूर हो सकती हैं और रिश्तों में मधुरता आएगी. यह समय संबंधों को मजबूत करने के लिए अच्छा है.

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