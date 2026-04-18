Libra Weekly Horoscope 20 to 26 April: अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह समय तुला राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. तुला राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

सप्ताह की शुरुआत

तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देने वाला हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपनी सूझबूझ और संतुलित सोच से हर परिस्थिति को संभालने में सक्षम रहेंगे. सप्ताह की शुरुआत में कुछ छोटी-बड़ी चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आप घबराने के बजाय धैर्य और विवेक से उनका समाधान ढूंढ लेंगे. आपकी निर्णय लेने की क्षमता इस समय आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी.

करियर और नौकरी

जो लोग नौकरी में प्रमोशन या ट्रांसफर की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन्हें इस सप्ताह थोड़ी निराशा हो सकती है क्योंकि मनचाही खबर के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आपके प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं. आप लगातार मेहनत करते रहें, क्योंकि आने वाले समय में आपके प्रयासों का फल जरूर मिलेगा. कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

स्वास्थ्य

हालांकि यह समय रिश्तों के लिहाज से अच्छा रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी. छोटी-मोटी लापरवाही भी आपको परेशानी में डाल सकती है. इसलिए खानपान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें. नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम आपको फिट बनाए रखने में मदद करेगा.

सप्ताह का मध्य

सप्ताह के दूसरे हिस्से में आपको यह ध्यान रखना होगा कि अपने जरूरी कार्य किसी और के भरोसे न छोड़ें. ऐसा करने से आपके बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं. बेहतर होगा कि आप अपने कार्यों की जिम्मेदारी खुद लें और हर छोटी-बड़ी चीज पर नजर बनाए रखें. इससे आप अनावश्यक परेशानियों से बच सकते हैं.

आर्थिक

यदि आप जमीन या भवन खरीदने-बेचने की योजना बना रहे हैं, तो इस सप्ताह आपको एक अच्छी डील मिल सकती है. यह समय संपत्ति से जुड़े मामलों में आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है. परिवार के साथ भी आप अच्छा समय बिताएंगे. बच्चों के साथ बिताए गए पल आपको मानसिक सुकून देंगे और घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा.

परिवार

सप्ताह के मध्य में आपको अपने भाई या बहन का विशेष सहयोग प्राप्त हो सकता है. उनकी मदद से कार्यक्षेत्र में चल रही समस्याओं का समाधान निकल आएगा. इस दौरान पुराने और नए दोस्तों से मिलने का अवसर भी मिलेगा, जिससे आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा. रिश्तों में गर्मजोशी और अपनापन महसूस होगा, जो आपके मन को सकारात्मक ऊर्जा देगा.

प्रेम जीवन

लव लाइफ के लिहाज से यह सप्ताह सकारात्मक रहेगा. यदि आपके और आपके पार्टनर के बीच किसी बात को लेकर गलतफहमियां चल रही थीं, तो वे किसी महिला मित्र की मदद से दूर हो सकती हैं. रिश्तों में फिर से मधुरता आएगी और आपसी समझ बेहतर होगी. यह समय अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए अनुकूल है.

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