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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTula Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: तुला राशि पर मंडरा रहे संकट के बादल, पर बीच सप्ताह मिल सकती है खुशखबरी

Tula Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: तुला राशि पर मंडरा रहे संकट के बादल, पर बीच सप्ताह मिल सकती है खुशखबरी

Tula Weekly Horoscope 2026 (12 to 18 April 2026): तुला राशि के लिए अप्रैल का नया सप्ताह यानी 12-18 अप्रैल करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 11 Apr 2026 09:19 AM (IST)
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Tula Weekly Horoscope 2026 (12 to 18 April 2026): अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह 12 से 18 अप्रैल का समय तुला राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. तुला राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

  • तुला राशि के जातकों के लिए अप्रैल का यह सप्ताह उतार-चढ़ाव भरा लेकिन अंततः सकारात्मक परिणाम देने वाला रह सकता है. सप्ताह की शुरुआत काफी व्यस्त रहने वाली है और इस दौरान आपको कई जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है.
  • अचानक कुछ बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं, जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है. किसी जरूरी कार्य को पूरा करने के लिए आपको अपनी बचत का सहारा लेना पड़ सकता है, इसलिए आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतना बेहद जरूरी होगा.
  • कार्यक्षेत्र में भी सप्ताह के शुरुआती दिनों में काम का दबाव अधिक रहेगा. आपको अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी.
  • इस दौरान सीनियर और जूनियर से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण आप थोड़ा निराश महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना होगा. यदि आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखेंगे, तो धीरे-धीरे स्थिति आपके पक्ष में आने लगेगी.
  • सप्ताह के मध्य में परिस्थितियां कुछ बेहतर होती नजर आएंगी. परिवार में किसी प्रिय सदस्य के आगमन से घर का माहौल खुशियों से भर जाएगा. इस समय आपको अपने परिजनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में और अधिक मधुरता आएगी.
  • अचानक किसी पिकनिक या तीर्थयात्रा की योजना बन सकती है, जो आपके लिए मानसिक सुकून देने वाली साबित होगी.
  • व्यापारिक दृष्टिकोण से सप्ताह का दूसरा भाग पहले भाग की तुलना में अधिक लाभदायक रहेगा. इस दौरान आप किसी बड़े सौदे को अंतिम रूप दे सकते हैं या अपने व्यवसाय का विस्तार करने की योजना बना सकते हैं. आपके द्वारा लिए गए निर्णय सफल हो सकते हैं और आपको आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. यदि आप सही रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे, तो अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं.
  • प्रेम जीवन के लिहाज से भी यह सप्ताह सकारात्मक संकेत दे रहा है. सप्ताह के अंत में आपको अपने लव पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. रिश्ते में नयापन और उत्साह बना रहेगा. यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो उसमें और अधिक गहराई और समझ देखने को मिलेगी.
  • दांपत्य जीवन की बात करें तो यह समय आपके लिए सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा और आप एक-दूसरे का सहयोग करेंगे. आपसी समझ और प्रेम के कारण आपके वैवाहिक जीवन में संतुलन बना रहेगा.
  • कुल मिलाकर, यह सप्ताह तुला राशि वालों के लिए शुरुआत में चुनौतियों से भरा लेकिन अंत में सफलता और संतोष देने वाला साबित हो सकता है. यदि आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे, तो हर परिस्थिति को अपने पक्ष में करने में सफल रहेंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 11 Apr 2026 09:15 AM (IST)
Tags :
Tula Rashi Tula Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Libra Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

प्रेम जीवन सकारात्मक रहेगा, लव पार्टनर से सरप्राइज मिल सकता है. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा, जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा.

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