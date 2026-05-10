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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTula Weekly Rashifal 10-16 May 2026: विरोधियों की चाल होगी फेल, दिल की बात कहने का मिलेगा मौका, पढ़ें तुला का साप्ताहिक राशिफल

Tula Weekly Rashifal 10-16 May 2026: विरोधियों की चाल होगी फेल, दिल की बात कहने का मिलेगा मौका, पढ़ें तुला का साप्ताहिक राशिफल

Tula Weekly Horoscope 2026: तुला राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 10 से 16 मई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 10 May 2026 08:09 AM (IST)
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Libra Weekly Horoscope 10 to 16 May 2026: तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह सफलता, संतुलन और खुशियों से भरा रहने वाला है. करियर, शिक्षा और प्रेम जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. हालांकि विरोधियों से सावधान रहने और अपनी योजनाओं को गोपनीय रखने की जरूरत होगी. धैर्य, समझदारी और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने पर आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो सकती है.

पारिवारिक जीवन

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह पारिवारिक दृष्टि से सुखद और संतुलित रहने वाला है. घर-परिवार में आपसी सामंजस्य बना रहेगा और परिवार के सदस्यों का सहयोग आपको मानसिक शांति देगा. सप्ताह के अंत में माता-पिता की सलाह और समर्थन से परिवार से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है.

जो भविष्य के लिए लाभकारी साबित होगा. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और पारिवारिक वातावरण सकारात्मक बना रहेगा. यदि लंबे समय से घर में किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था, तो उसमें भी सुधार देखने को मिल सकता है. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्ते और मजबूत होंगे.

करियर और नौकरी

करियर के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और कार्यशैली की सराहना होगी, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मी आपके काम से प्रभावित रहेंगे. यह सराहना आपको अतिरिक्त ऊर्जा और उत्साह के साथ काम करने के लिए प्रेरित करेगी. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी पर काम कर रहे हैं, तो उसमें सफलता मिलने के संकेत हैं.

हालांकि सप्ताह के मध्य में आपको अपने विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों से सतर्क रहने की आवश्यकता होगी. कुछ लोग आपकी छवि खराब करने या आपको अपमानित करने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसे में भावुक होने के बजाय समझदारी और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. अपने महत्वपूर्ण प्लान और योजनाओं का खुलासा समय से पहले किसी के सामने न करें. धैर्य और गोपनीयता बनाए रखने से आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच पाएंगे.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा. व्यापार में धीरे-धीरे प्रगति देखने को मिलेगी और पुराने प्रयासों का लाभ प्राप्त हो सकता है. यदि आप किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं, तो उसे सही रणनीति के साथ आगे बढ़ाएं. आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी और आय के नए अवसर मिल सकते हैं. हालांकि किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें और लेन-देन में सावधानी बरतें. सोच-समझकर लिए गए निर्णय भविष्य में लाभ दिला सकते हैं.

शिक्षा और छात्र जीवन

छात्र वर्ग के लिए यह सप्ताह बेहद लाभदायक साबित हो सकता है. पढ़ाई में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा और किसी परीक्षा, प्रतियोगिता या करियर से जुड़ी अच्छी खबर मिलने की संभावना है. जो छात्र लंबे समय से किसी अवसर का इंतजार कर रहे थे, उन्हें सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. यह समय आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का है. शिक्षकों और परिवार का सहयोग आपके प्रदर्शन को बेहतर बनाएगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है. यदि आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, तो समय आपके पक्ष में रहेगा और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है. जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके रिश्ते और मजबूत होंगे. पार्टनर के साथ आपसी विश्वास और समझ बढ़ेगी, जिससे रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

विवाहित लोगों के लिए भी यह सप्ताह सुखद रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग और प्रेम आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा और आप दोनों एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे. छोटी-छोटी बातों में एक-दूसरे का सम्मान करना रिश्तों को और मजबूत बनाएगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य रहेगा. मानसिक रूप से आप खुद को सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि अधिक काम और तनाव के कारण थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम और संतुलित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी होगा. योग और ध्यान आपके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 10 May 2026 08:09 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope 2026 Tula Weekly Rashifal 2026 Tula Weekly Horoscope 2026
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