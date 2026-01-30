हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTula Weekly Horoscope 2026: पार्टनर के साथ तुला राशि की बढ़ेगी ट्यूनिंग, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Tula Weekly Horoscope 2026: पार्टनर के साथ तुला राशि की बढ़ेगी ट्यूनिंग, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Tula Weekly Horoscope 2026 (1 to 7 February): मेष राशि के लिए फरवरी का नया सप्ताह यानी 1से 7 फरवरी करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 30 Jan 2026 07:29 PM (IST)
Libra Weekly Horoscope 2026 (1 to 7 February): फरवरी 2026 महीने का पहला सप्ताह 1 से 7 जनवरी का समय तुला राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. तुला राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना भविष्यफल. यहां पढ़ें पूरा साप्ताहिक राशिफल.

तुला राशि साप्ताहिक राशिफल

परिवार

तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है. इस सप्ताह तुला राशि के जातक अपनी वाणी और व्यवहार से सारे काम सिद्ध करने में कामयाब होंगे. सप्ताह के पूर्वार्ध में घर और बाहर दोनों जगह अनुकूलता बनी रहेगी. भाई-बहनों से सहयोग प्राप्त होगा. स्वजनों के सहयोग और समर्थन से आपके साहस एवं धैर्य में वृद्धि होगी.

नौकरी पेशा

नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी. पद एवं कद में वृद्धि के योग बनेंगे. सप्ताह के मध्य का समय संपत्ति के क्रय-विक्रय के लिए समय शुभ है. इस दौरान आप नई संपत्ति, वाहन आदि खरीद सकते हैं. तुला राशि के जो जातक व्यवसाय से जुड़े हैं उन्हें पूरे सप्ताह अनुकूलता बनी रहेगी.

शिक्षा

विद्यार्थी वर्ग की अपने करियर के प्रति चिंता बढ़ सकती है. हालांकि योजनाबद्ध रूप से अध्ययन करने से सफलता प्राप्त होगी. कोर्ट-कचहरी के मामलों में स्थिति अनुकूल हो सकती है. सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको न्यायालय की तरफ से बड़ी राहत मिलने का समाचार प्राप्त हो सकता है.

प्रेम

प्रेम प्रसंगा में अनुकूलता बनी रहेगी. लव पार्टनर के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी. माता-पिता का आपके प्रति स्नेह बढ़ेगा. समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. परोपकार आदि में मन लगेगा.

तुला राशि के लिए उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें.

ये भी पढ़ें: Kanya Weekly Horoscope 2026: अति व्यस्तता में बीतेगा फरवरी का यह सप्ताह, कन्या राशि वाले पढ़ें वीकली राशिफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 30 Jan 2026 07:29 PM (IST)
Libra Weekly Horoscope Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026 Tula Weekly Rashifal 2026
Embed widget