Tula Weekly Horoscope 2026: पार्टनर के साथ तुला राशि की बढ़ेगी ट्यूनिंग, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Libra Weekly Horoscope 2026 (1 to 7 February): फरवरी 2026 महीने का पहला सप्ताह 1 से 7 जनवरी का समय तुला राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. तुला राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना भविष्यफल. यहां पढ़ें पूरा साप्ताहिक राशिफल.

तुला राशि साप्ताहिक राशिफल

परिवार

तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है. इस सप्ताह तुला राशि के जातक अपनी वाणी और व्यवहार से सारे काम सिद्ध करने में कामयाब होंगे. सप्ताह के पूर्वार्ध में घर और बाहर दोनों जगह अनुकूलता बनी रहेगी. भाई-बहनों से सहयोग प्राप्त होगा. स्वजनों के सहयोग और समर्थन से आपके साहस एवं धैर्य में वृद्धि होगी.

नौकरी पेशा

नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी. पद एवं कद में वृद्धि के योग बनेंगे. सप्ताह के मध्य का समय संपत्ति के क्रय-विक्रय के लिए समय शुभ है. इस दौरान आप नई संपत्ति, वाहन आदि खरीद सकते हैं. तुला राशि के जो जातक व्यवसाय से जुड़े हैं उन्हें पूरे सप्ताह अनुकूलता बनी रहेगी.

शिक्षा

विद्यार्थी वर्ग की अपने करियर के प्रति चिंता बढ़ सकती है. हालांकि योजनाबद्ध रूप से अध्ययन करने से सफलता प्राप्त होगी. कोर्ट-कचहरी के मामलों में स्थिति अनुकूल हो सकती है. सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको न्यायालय की तरफ से बड़ी राहत मिलने का समाचार प्राप्त हो सकता है.

प्रेम

प्रेम प्रसंगा में अनुकूलता बनी रहेगी. लव पार्टनर के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी. माता-पिता का आपके प्रति स्नेह बढ़ेगा. समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. परोपकार आदि में मन लगेगा.

तुला राशि के लिए उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें.

ये भी पढ़ें: Kanya Weekly Horoscope 2026: अति व्यस्तता में बीतेगा फरवरी का यह सप्ताह, कन्या राशि वाले पढ़ें वीकली राशिफल