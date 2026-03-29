Tula Saptahik Rashifal 29 March-4 April 2026: तुला राशि वर्कप्लेस पर एक काम दिला सकता है प्रमोशन, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
Tula Saptahik Rashifal 29 March to 4 April 2026: तुला राशि के लिए 29 मार्च से 4 अप्रैल मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें साप्ताहिक राशिफल.
Tula Saptahik Rashifal 29 March to 4 April 2026: तुला राशि वालों के लिए 29 मार्च से 4 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. तुला राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.
- वीक स्टार्टिंग सामाजिकता और सामंजस्य का है. बिजनेस में नए क्लाइंट्स जुड़ेंगे, जो भविष्य में बहुत मुनाफा देंगे.
- टैक्स और 'टैरिफ' संबंधी जटिलताएं किसी विशेषज्ञ की मदद से सुलझ जाएंगी.
- पार्टनरशिप बिजनेस में मुनाफा समान रूप से बंटेगा, जिससे उत्साह बना रहेगा.
- जॉब में आपकी क्रिएटिविटी की सराहना होगी और आपको मनचाहा काम मिल सकता है.
- वर्किंग वुमन के लिए वर्कप्लेस पर नए दोस्त बनेंगे जो करियर में मददगार साबित होंगे.
- आय के स्रोत बने रहेंगे, लेकिन खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है.
- सप्ताह के अंत में किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. धन से जुड़े मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें.
- विदेश में कार्यरत लोगों को वहां की नागरिकता या वर्क परमिट से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है.
- स्टूडेंट्स के लिए यह समय ग्रुप डिस्कशन और नई भाषाएं सीखने का है.
- आर्टिस्ट एंड स्पोर्ट्स पर्सन को किसी बड़ी संस्था से स्कॉलरशिप या स्पॉन्सरशिप मिल सकती है.
- रिश्तेदारों के साथ संबंध सुधरेंगे और घर में उत्सव का माहौल रहेगा. लव लाइफ में आप एक-दूसरे के और करीब आएंगे.
- अन मैरिड पर्सन के लिए सोशल मीडिया के जरिए कोई दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है.
- मैरिड पर्सन के लिए संतान की प्राप्ति या उससे जुड़ा कोई सुखद समाचार मिलेगा.
- सिंगल लोगों के लिए किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है.
- परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी, लेकिन किसी मुद्दे पर बातचीत से ही समाधान निकालें.
- सेहत के मामले में आप खुद को बहुत संतुलित पाएंगे. सकारात्मकता को अपनाएं और नकारात्मकता से दूर रहें.
उपाय - शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें सफेद पुष्प अर्पित करें. "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का जप करने से सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी.
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