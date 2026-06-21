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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTula Saptahik Rashifal 21-27 June 2026: अधूरे सपनों को मिलेगी रफ्तार, देखें तुला का साप्ताहिक राशिफल

Tula Saptahik Rashifal 21-27 June 2026: अधूरे सपनों को मिलेगी रफ्तार, देखें तुला का साप्ताहिक राशिफल

Tula Saptahik Rashifal 21 to 27 June 2026: तुला राशि के लिए जून का दूसरा सप्ताह करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें तुला साप्ताहिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Updated at : 21 Jun 2026 06:15 AM (IST)
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Tula Saptahik Rashifal 21 to 27 June 2026: तुला राशि वालों के लिए सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. तुला राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

करियर और नौकरी:
वीक की शुरुआत करियर के लिहाज से काफी सकारात्मक रहने वाली है. वर्कप्लेस पर आपको अपनी प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता और कार्यकुशलता दिखाने का पूरा अवसर मिलेगा. लंबे समय से नौकरी में आ रही बाधाएं और पुरानी परेशानियां धीरे-धीरे समाप्त होती दिखाई देंगी. बॉस और सीनियर आपके काम से प्रभावित होकर आपको नई जिम्मेदारी, प्रमोशन या इंक्रीमेंट का अवसर दे सकते हैं.

न्यू एंप्लॉयड लोगों को शुरुआती दिनों में सहकर्मियों और टीम का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे वे जल्दी कार्यप्रणाली को समझ पाएंगे. जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें मनचाहा अवसर मिलने के संकेत हैं. को-वर्कर और जूनियर के साथ आपका व्यवहार सहयोगात्मक रहेगा, जिससे टीमवर्क मजबूत होगा और भविष्य में आपकी प्रोफेशनल छवि बेहतर बनेगी.

पारिवारिक और प्रेम जीवन:
लव लाइफ के लिए समय बेहद खुशनुमा और सकारात्मक रहने वाला है. पार्टनर के साथ रिश्तों में भावनात्मक मजबूती आएगी और कई लोग अपने रिश्ते को विवाह तक ले जाने का निर्णय कर सकते हैं. परिवार में किसी मांगलिक कार्य, शुभ समारोह या धार्मिक आयोजन के कारण मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा. रिश्तेदारों के साथ पुराने मतभेद और कड़वाहट खत्म होने से संबंध पहले से बेहतर होंगे. परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल, तीर्थ या आध्यात्मिक यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है. वहां दान-पुण्य और सेवा कार्यों में भाग लेने से मानसिक शांति और भाग्योदय के संकेत मिलेंगे. पारिवारिक वातावरण में सौहार्द और अपनापन बना रहेगा.

स्वास्थ्य, यात्रा और सामाजिक जीवन:
स्वास्थ्य के मोर्चे पर स्थिति मजबूत रहने वाली है और आप खुद को ऊर्जावान, फिट और सक्रिय महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या और संतुलित खान-पान का लाभ मिलेगा. किसी दर्शनीय स्थल या मनोरंजन के उद्देश्य से की गई यात्रा मानसिक ताजगी और उत्साह लेकर आएगी. न्यू जनरेशन के युवा अपने करियर और व्यक्तिगत विकास को लेकर बड़ा कदम उठा सकते हैं और कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर सकते हैं. राजनीति और समाज सेवा से जुड़े लोगों के कार्यों की सराहना होगी तथा समाज में उनका प्रभाव और लोकप्रियता बढ़ेगी. सामाजिक स्तर पर नई पहचान और सम्मान मिलने के अवसर बन सकते हैं.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति:
पार्टनरशिप बिजनेस में फिलहाल नया निवेश करने से बचना बेहतर रहेगा और पुराने प्रोजेक्ट्स को मजबूत बनाने पर ध्यान दें. पैतृक व्यवसाय सामान्य गति से आगे बढ़ेगा और स्थिर लाभ देता रहेगा. यदि आप बिजनेस विस्तार के लिए नई मशीनरी, उपकरण या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो बैंक लोन और वित्तीय प्रक्रिया आसानी से पूरी होने के संकेत हैं. कानूनी मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने से राहत मिलेगी और विरोधियों की रणनीतियां कमजोर पड़ सकती हैं. आर्थिक दृष्टि से समय अनुकूल रहेगा और धीरे-धीरे वेल्थ में वृद्धि के संकेत बनेंगे. बचत और निवेश की संतुलित योजना भविष्य में बड़ा लाभ दे सकती है.

शिक्षा, खेल और रचनात्मक क्षेत्र:
आर्टिस्ट और म्यूजिशियन के लिए यह समय उनकी रचनात्मक क्षमता को नई ऊंचाई देने वाला रहेगा. उन्हें नए प्रोजेक्ट, मंच या पहचान मिलने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. स्पोर्ट्स पर्सन को बीच-बीच में चुनौतियों और प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मेहनत और अनुशासन के दम पर वे उपलब्धियां हासिल करने में सफल रहेंगे. कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए समय मेहनत का फल देने वाला रहेगा. परीक्षा और प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और आगे की तैयारी के लिए नई ऊर्जा प्राप्त होगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Jun 2026 06:15 AM (IST)
Tags :
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