तुला साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope 2 to 7 November 2026)

2 से 7 नवंबर 2026 का यह दीपावली स्पेशल सप्ताह तुला राशि के जातकों के लिए अत्यंत भाग्यशाली, लाभदायक और खुशियों की नई सौगात लेकर आया है. सप्ताह की शुरुआत से ही फेस्टिव सीजन का उल्लास आपके चेहरे पर मुस्कान बनाए रखेगा.

इस पूरे हफ्ते आपकी निर्णय लेने की क्षमता (Decision Making) गजब की रहेगी, जिससे आप निजी और पेशेवर जीवन दोनों मोर्चों पर सही समय पर सटीक फैसले लेकर आगे बढ़ेंगे और मनचाही सफलता हासिल करेंगे.

करियर और नौकरी (Career & Job)

निर्णय क्षमता से मिलेगा लाभ: नौकरीपेशा जातकों की कार्यकुशलता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता की कार्यक्षेत्र में जमकर सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारी आपके सुझावों को प्राथमिकता देंगे.

करियर में नई दिशा और ऊर्जा: जो लोग कार्यक्षेत्र में किसी नए प्रोजेक्ट या टीम के विस्तार की योजना पर काम कर रहे थे, उन्हें मैनेजमेंट से हरी झंडी मिल सकती है. दफ्तर का माहौल खुशनुमा और सहयोगी रहेगा.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

नया बिजनेस सेटअप और योग्य स्टाफ की भर्ती: यदि आप दीपावली के पावन अवसर पर कोई नया बिजनेस सेटअप तैयार करने, नई दुकान का शुभारंभ करने या अपने प्रतिष्ठान के लिए योग्य कर्मचारियों (Staff Recruitment) को काम पर रखने की सोच रहे हैं, तो यह समय सफलता दिलाने वाला है. आपके व्यापारिक फैसले बेहद मुनाफेदार साबित होंगे.

पुराने निवेश से बंपर रिटर्न: आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपकी जेब को मजबूत करने वाला रहेगा. पूर्व में किए गए किसी पुराने निवेश (शेयर, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी) से अचानक तगड़ा वित्तीय लाभ (Return) मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मन प्रसन्न रहेगा.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

अविवाहितों के लिए विवाह प्रस्ताव: घर-परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी. अविवाहित जातकों (Eligible Singles) के लिए विवाह के बेहतरीन रिश्ते या पक्की बात होने के प्रबल योग बने हुए हैं.

बंपर खरीदारी और लव लाइफ में रोमांस: परिजनों और पार्टनर के साथ मिलकर त्योहारों की जमकर खरीदारी होगी. प्रेम संबंधों (Love Relations) और दांपत्य जीवन के लिहाज से यह पूरा हफ्ता बेहद रोमांटिक और आत्मीयता से भरा बीतेगा.

तरोताजा सेहत और स्फूर्ति: मानसिक संतोष और चारों तरफ से आ रही अच्छी खबरों के चलते आपकी सेहत पूरी तरह अनुकूल और ऊर्जावान बनी रहेगी.

शुभ रंग: चमकदार सफेद और हल्का नीला

शुभ अंक: 6 और 2

साप्ताहिक अचूक उपाय:

दीपावली के इस पावन सप्ताह में प्रतिदिन प्रात:काल स्नान के बाद माता लक्ष्मी को सुगंधित सफेद फूल या इत्र अर्पित करें और 'श्री सूक्त' का पाठ करें. शुक्रवार के दिन या दीपावली की शाम लक्ष्मी पूजन के समय देवी मां के समक्ष 7 पीली कौड़ियां और एक चांदी का सिक्का रखकर 'ॐ महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके बाद इन कौड़ियों को लाल वस्त्र में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखें. इससे आर्थिक संपन्नता में निरंतर वृद्धि होगी और घर में सुख-शांति का स्थायी वास रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.