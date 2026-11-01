Tula Rashifal November 2026: ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, नवंबर 2026 का महीना तुला राशि के जातकों के लिए नई उम्मीदें, सुख-समृद्धि और कार्यक्षेत्र में उन्नति लेकर आने वाला साबित होगा.

ग्रह स्थिति: देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में गोचरस्थ रहेंगे, वहीं दूसरे भाव के स्वामी मंगल चौथे भाव में स्थित रहेंगे. गुरु और मंगल का यह अनुकूल प्रभाव पारिवारिक मामलों और आर्थिक जीवन में सकारात्मकता लाएगा.

शनि का प्रभाव: शनि देव छठे भाव में रहकर आपके शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे और नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों का पूरा सहयोग और मजबूती प्रदान करेंगे.

1. पारिवारिक जीवन (Family Life)

खुशियों की होगी दस्तक, जिम्मेदारियों पर दें ध्यान: पारिवारिक दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा. हालांकि, घर-परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल पीछे न हटें और परिजनों की सुख-सुविधा व जरूरी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दें.

पुराने विवाद होंगे दूर, बनेगी मजबूत आर्थिक स्थिति: दूसरे भाव के स्वामी मंगल के चौथे भाव में रहने और देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से पुराने पारिवारिक मतभेद व विवाद सुलझ जाएंगे. समय की मांग के अनुसार ऐसी योजना बनाएं, जिससे परिवार के किसी भी सदस्य को ठेस न पहुंचे; इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति भी काफी मजबूत बनेगी.

2. व्यापार तथा नौकरी (Business & Career)

बिजनेस में शानदार ग्रोथ, साझेदारी में मुनाफा: व्यापारी वर्ग के लिए यह महीना काफी अनुकूल साबित होगा, लेकिन अत्यधिक उत्साह में आकर कोई गलत निर्णय न लें. गुरु और मंगल के शुभ प्रभाव से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कारोबार में बेहतरीन बढ़त मिलेगी; यदि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं, तो शानदार मुनाफा होगा.

नौकरी में प्रमोशन के योग, नई जॉब में मिलेगी सफलता: नौकरीपेशा जातक अपने कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से संभालें. छठे भाव के शनि का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे कार्यस्थल पर अधिकारियों से भरपूर मदद प्राप्त होगी. भाग्य का साथ मिलेगा और जो जातक नई नौकरी की तलाश या बदलाव की योजना बना रहे हैं, उन्हें सफलता हासिल होगी.

3. शिक्षा तथा करियर (Education & Studies)

छात्रों की मेहनत लाएगी रंग, उच्च शिक्षा में तरक्की: नए कौशल सीखने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों को थोड़ी अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. एकादश भाव में विराजमान गुरु आपकी मेहनत का पूरा फल आपके पक्ष में देंगे. उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र अपने पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित रखें, आपको बेहतरीन सफलता मिलने के प्रबल योग हैं.

करियर में नई पहचान, ख्याति में होगी वृद्धि: करियर के मोर्चे पर यह महीना आपको प्रसन्नता और संतुष्टि प्रदान करेगा. छठे भाव में शनि और ग्यारहवें भाव में गुरु की उपस्थिति से आपके काम करने के तौर-तरीकों में बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा, जिससे समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी ख्याति व मान-सम्मान में जोरदार वृद्धि होगी.

4. प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Married Life)

लव लाइफ में न करें जल्दबाजी, गलतफहमी से बचें: प्रेम संबंधों को लेकर किसी भी प्रकार की जल्दबाजी करने से बचें और रिश्ते की खूबसूरती का आनंद लें. यदि आप किसी को पसंद करते हैं या नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो पहले उनके व्यवहार को भली-भांति परख लें; प्रेमी-प्रेमिका आपस में किसी भी तरह की गलतफहमी को पनपने न दें.

दांपत्य में बढ़ेगा भरोसा, अविवाहितों को विवाह प्रस्ताव: शादीशुदा जातकों के जीवन में छोटी-मोटी नोकझोंक के बावजूद आपसी समझ और प्यार बना रहेगा. शुक्र की शुभ स्थिति से रिश्ते में आपसी विश्वास और प्रगाढ़ होगा. वहीं जो जातक अविवाहित हैं, उनके लिए इस माह विवाह के बेहतरीन रिश्ते या प्रस्ताव आने की प्रबल संभावना रहेगी.

5. स्वास्थ्य (Health & Wellness)

मौसमी बीमारियों से रहें सतर्क, खान-पान सुधारें: स्वास्थ्य के प्रति इस महीने थोड़ी भी लापरवाही न बरतें. राशि स्वामी शुक्र के द्वादश भाव में और सूर्य के केंद्र में होने के चलते रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) थोड़ी कमजोर रह सकती है, जिससे मौसमी सर्दी-जुकाम या हल्की बीमारियों से परेशानी हो सकती है; इसलिए संतुलित आहार लें.

शनि के सहयोग से टलेंगे गंभीर संकट: संतुलित दिनचर्या और नियमित खान-पान का पालन करने से स्वास्थ्य में शीघ्र सुधार देखने को मिलेगा. छठे भाव में शनि देव की अनुकूल स्थिति के कारण किसी भी प्रकार की बड़ी या गंभीर बीमारी का कोई भय नहीं रहेगा.

लकी नंबर: 4

लकी कलर: आसमानी (Sky Blue)

अचूक ज्योतिषीय उपाय:

प्रतिदिन प्रातः काल भगवान श्री गणेश का विधि-विधान से पूजन करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें.

नियमित रूप से पक्षियों, विशेषकर कबूतरों को दाना और पीने के लिए पानी की व्यवस्था करें.

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