Tula Rashifal December 2026: ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, दिसंबर 2026 का महीना तुला राशि के लोगों के लिए कई पुराने विवादों से मुक्ति और कारोबार में शानदार मुनाफा लेकर आएगा, जहां आपकी संतुलित सोच सफलता के नए द्वार खोलेगी.

ग्रह स्थिति: इस माह एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति और मंगल की शुभ युति व्यापार व आय को मजबूती देगी, वहीं माह के मध्य तक सूर्य दूसरे भाव में और केतु दशम भाव में संचरण करेंगे. इसके अलावा, दूसरे भाव में राशि स्वामी शुक्र की मौजूदगी और ग्रहों का अनुकूल संयोजन प्रेम जीवन व पारिवारिक तालमेल को दिशा देगा.

शनि का प्रभाव: 11 दिसंबर 2026 को शनि देव मार्गी हो रहे हैं. शनि के इस मार्गी प्रभाव से कार्यक्षेत्र में जहां अनुशासन की मांग बढ़ेगी, वहीं 11 दिसंबर के बाद मौसम में बदलाव के कारण सर्दी-जुकाम जैसी मौसमी समस्याओं के प्रति सतर्क रहना होगा.

1. पारिवारिक जीवन (Family Life)

पुराने विवादों से राहत, गुस्से पर रखें काबू: पारिवारिक दृष्टिकोण से दिसंबर का महीना संतुष्टि भरा रहेगा और घर में लंबे समय से चल रहे पुराने विवादों में बड़ी राहत मिलेगी. दूसरे भाव के स्वामी मंगल एकादश भाव में गुरु के साथ हैं, जबकि माह के मध्य तक सूर्य दूसरे भाव (मंगल की राशि) में रहेंगे. इसके प्रभाव से पारिवारिक रिश्ते मिले-जुले रहेंगे अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अन्यथा किसी रिश्तेदार के साथ अनबन हो सकती है.

महिला सदस्यों का मिलेगा भरपूर सहयोग: पारिवारिक माहौल को सुखद बनाए रखने में घर की महिलाओं की अहम भूमिका रहेगी. परिवार की महिला सदस्यों के साथ आपका बेहतरीन तालमेल देखने को मिलेगा और उनका सहयोग आपके कार्यों को आसान बनाएगा.

2. व्यापार तथा नौकरी (Business & Career)

रुका हुआ स्टॉक बिकेगा, व्यापार नीति में बदलाव से होगा लाभ: व्यापारी वर्ग के लिए दिसंबर 2026 बेहद मुनाफे वाला साबित होगा. सप्तमेश मंगल के शुभ प्रभाव से कारोबार में अच्छी ग्रोथ होगी और जो सामान लंबे समय से खरीदा हुआ पड़ा था व बिक नहीं रहा था, उसकी इस माह अच्छी बिक्री होगी. व्यापार की नीतियों में सकारात्मक बदलाव करें, इससे बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा.

नौकरी में तेजी से होंगे बदलाव, जल्दबाजी से बचें: नौकरीपेशा लोगों के लिए समय प्रसन्नता भरा रहेगा, हालांकि कार्यक्षेत्र में बदलाव बहुत तेजी से होंगे. दशम भाव में केतु की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है, इसलिए ऑफिस से जुड़े किसी भी महत्वपूर्ण मामले में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें और धैर्यपूर्वक काम करें.

3. शिक्षा तथा करियर (Education & Studies)

भाषा, साहित्य व लॉ के छात्रों को मिलेगी बड़ी सफलता: शिक्षा के क्षेत्र में यद्यपि समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण दिख रहा है, लेकिन थोड़े से ही परिश्रम से आपको अपने इच्छित लक्ष्यों में शानदार परिणाम मिलेंगे. विशेषकर भाषा, साहित्य, पत्रकारिता और वकालत (एडवोकेट) की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी कम समय में ही बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जबकि टेक्निकल छात्रों को अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत होगी.

नए संपर्कों से खुलेंगे करियर में उन्नति के रास्ते: करियर के मोर्चे पर आपकी स्थिति पहले से अधिक मजबूत बनेगी. अपने कार्यस्थल पर पूरी एकाग्रता से काम करें; इस दौरान आपकी मुलाकात नए और प्रभावशाली लोगों से होगी, जिससे करियर में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे.

4. प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Married Life)

लव लाइफ में बढ़ेगा उत्साह, प्रेम विवाह के बनेंगे योग: प्रेम संबंधों को लेकर आप पूरे महीने उत्साहित रहेंगे. ग्रहों के शुभ संयोजन के कारण पार्टनर के साथ बेहतरीन तालमेल देखने को मिलेगा; हालांकि मंगल की दृष्टि से बीच-बीच में हल्की नोकझोंक हो सकती है, पर इससे रिश्ते पर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा. सिंगल लोगों को नए रिश्ते मिलेंगे और लिव-इन में रह रहे कपल्स के प्रेम विवाह का प्लान बन सकता है.

दांपत्य जीवन से दूर होंगे पुराने मतभेद: शादीशुदा जातकों के वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी. जिन दंपतियों के बीच पहले से कोई विवाद या तनाव चल रहा था, इस महीने वह दूर होगा और रिश्ता फिर से मजबूत व मधुर बनेगा.

5. स्वास्थ्य (Health & Wellness)

मधुमेह व मूत्र रोगी बरतें सतर्कता, बड़ी बीमारी का भय नहीं: स्वास्थ्य के लिहाज से इस महीने कोई गंभीर परेशानी नहीं होगी. राहु-केतु का प्रभाव अनुकूल है और एकादश भाव में मंगल-गुरु की युति किसी बड़ी बीमारी से बचाव करेगी. लेकिन, दूसरे भाव में राशि स्वामी होने के कारण जिन्हें पहले से मूत्र (यूरिन) या डायबिटीज की शिकायत है, उन्हें सावधानी बरतनी होगी अन्यथा रोग बढ़ सकता है.

11 दिसंबर के बाद मौसमी बीमारियों से रहें सावधान: 11 दिसंबर 2026 को शनि के मार्गी होने के बाद बदलते मौसम के कारण सर्दी-जुकाम और कफ की समस्या परेशान कर सकती है. इसलिए ठंड से बचाव करें और खान-पान में संयम बरतें.

लकी नंबर: 6

लकी कलर: फिरोजा (Turquoise)

अचूक ज्योतिषीय उपाय:

नियमित रूप से काले कुत्ते को रोटी या कुछ खाने को दें, इससे केतु और शनि के अशुभ प्रभाव शांत होंगे.

प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर जाकर शनि देव के दर्शन करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.