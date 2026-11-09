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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Tula Rashifal 9 November 2026: राशि में चंद्रमा से बढ़ेगा दबदबा, बिजनेस में बड़ा मुनाफा और नए प्रोजेक्ट्स

Aaj Ka Tula Rashifal 9 November 2026: राशि में चंद्रमा से बढ़ेगा दबदबा, बिजनेस में बड़ा मुनाफा और नए प्रोजेक्ट्स

Aaj Ka Tula Rashifal 9 November 2026: चंद्रमा के पहले भाव में होने से मजबूत होगा आत्मविश्वास, व्यापार में होगा बड़ा मुनाफा. नौकरीपेशा लोगों को मिलेंगे नए प्रोजेक्ट्स.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 09 Nov 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj Ka Tula Rashifal 9 November 2026: प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 9 नवंबर 2026, सोमवार यानी दीपावली/गोवर्धन पूजा के पावन पर्व के आसपास चंद्रमा आपकी अपनी ही राशि (प्रथम भाव यानी लग्न भाव, जो आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और मानसिक दृढ़ता का कारक है) में संचरण करेंगे. 

ज्योतिष में लग्न भाव में चंद्रमा की मौजूदगी व्यक्ति के आत्मबल और निर्णय लेने की क्षमता को नई धार देती है. इसके प्रभाव से आज आपका मनोबल ऊंचा रहेगा और आप पूरे उत्साह व स्पष्ट सोच के साथ अपने महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाएंगे.

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ग्रहों के इस अनुकूल तालमेल और सौभाग्य योग के प्रभाव से कारोबार में विस्तार के शानदार मौके मिलेंगे, जिससे बाजार में आपकी साख और प्रतिष्ठा दोनों मजबूत होंगी. वहीं नौकरीपेशा लोगों को अपनी पिछली सफलताओं का लाभ मिलेगा और कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने के प्रबल योग बनेंगे. हालांकि, अति-उत्साह में सीनियर्स के दिशा-निर्देशों की अनदेखी करने से बचें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 9 November 2026)

दिनांक: 9 नवंबर 2026, सोमवार.

तिथि: दोपहर 12:32 बजे तक कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि, इसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी.

नक्षत्र: सुबह 07:24 बजे तक स्वाति नक्षत्र, उसके बाद विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और सौभाग्य योग का शुभ संयोग बना रहेगा.

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर तुला राशि में (आपकी राशि के प्रथम भाव में) रहेंगे और मध्य रात्रि 02:48 के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे.

शुभ मुहूर्त:

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक.

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक.

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा.

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष फलदायी रहेगी.

1. बिजनेस और धन

कारोबार में विस्तार और बाजार में बढ़ेगा दबदबा: आपकी ही राशि में स्थित चंद्रमा आपके भीतर दृढ़ इच्छाशक्ति का संचार करेगा. आज आप अपने व्यापार को नई दिशा देने या उसके विस्तार की ठोस योजना बना सकते हैं. बाजार में आपकी साख और प्रभाव बढ़ेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

सौभाग्य योग से तगड़े मुनाफे के आसार: कुंडली में बन रहे सौभाग्य योग के चलते कारोबारी गतिविधियों में अप्रत्याशित वित्तीय लाभ के योग बन रहे हैं. नकदी प्रवाह सुधरेगा और किसी बड़े सौदे से अच्छा रिटर्न मिल सकता है.

रुके हुए कार्यों को गति देने का समय: सामान्य कारोबारी दिनचर्या के बीच उन पुराने प्रोजेक्ट्स और पेंडिंग डील्स को निपटाने का सही मौका है जो काफी समय से अटके हुए थे. थोड़ी सी सक्रियता आपको पुराने नुकसान की भरपाई करा देगी.

2. करियर और नौकरी

पिछली सफलता से मिलेगा नया हौसला: अनुकूल ग्रह गोचर की वजह से हाल ही में मिली उपलब्धियां कार्यस्थल पर आपकी स्थिति को मजबूत करेंगी. यह सकारात्मक माहौल आपको आगे के जटिल लक्ष्यों को भी आसानी से भेदने की प्रेरणा देगा.

सीनियर्स की सलाह का सम्मान करें, मनमानी से बचें: नौकरीपेशा जातकों को आज अपने व्यवहार पर थोड़ा ध्यान रखना होगा. कार्यक्षेत्र में अपनी राय थोपने या मनमर्जी से फैसले लेने के बजाय उच्चाधिकारियों और वरिष्ठ सहकर्मियों के मार्गदर्शन में काम करें, यही आपके हित में रहेगा.

नए प्रोजेक्ट्स की मिल सकती है कमान: आपकी कार्यक्षमता को देखते हुए मैनेजमेंट आपको किसी नए और अहम प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप सकता है. पूरे दिन मानसिक रूप से अलर्ट रहें, ताकि कोई भी सुनहरा अवसर हाथ से न निकलने पाए.

3. लव, फैमिली, छात्र व सामाजिक सरोकार

पारिवारिक फैसलों में माता-पिता का साथ: घर-परिवार से जुड़े किसी बड़े मसले या महत्वपूर्ण योजना पर विचार करते समय अभिभावकों का पूरा समर्थन और सही मार्गदर्शन मिलेगा. फेस्टिव सीजन के चलते पूरे घर में उमंग और आत्मीयता का माहौल बना रहेगा.

लव लाइफ में संवाद से बढ़ेगी नजदीकी: प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन बेहद सुखद रहेगा. पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा, जहां आप अपने दिल की बात खुलकर साझा कर सकेंगे. इससे एक-दूसरे के प्रति आपसी भरोसा और गहरा होगा.

खिलाड़ी फिटनेस पर दें विशेष ध्यान: खेलकूद और आउटडोर गतिविधियों से जुड़े जातकों को आज अपनी शारीरिक ऊर्जा और स्टैमिना पर फोकस करना होगा. अभ्यास के दौरान खानपान में लापरवाही न बरतें और अपनी फिटनेस रूटीन को लेकर पूरी तरह अनुशासित रहें.

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से ताजगी और हल्कापन महसूस होगा. मौसमी बदलाव को देखते हुए संतुलित खानपान अपनाएं और नियमित व्यायाम जारी रखें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा/कत्थई).

लकी नंबर: 6.

अनलकी नंबर: 8.

तुला राशि के लिए सोमवार का विशेष उपाय

आज दिन की शुरुआत किसी जरूरतमंद या असहाय व्यक्ति की मदद से करें. सुबह के समय मौसमी ताजे फलों या भोजन का दान करना अत्यंत शुभकारी रहेगा.

इसके अलावा, चंद्रमा के शुभ प्रभाव को और अधिक बलवान करने तथा मानसिक शांति के लिए भगवान शिव को कच्चे दूध व जल से अर्घ्य दें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जप करें. यह उपाय आपके जीवन में सुख-समृद्धि और स्थायित्व लाएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 09 Nov 2026 03:30 AM (IST)
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