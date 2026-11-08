Aaj Ka Tula Rashifal 8 November 2026: प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 8 नवंबर 2026, रविवार यानी रूप चतुर्दशी के पावन अवसर पर चंद्रमा आपकी ही राशि तुला में विराजमान रहेंगे, जो कि आपकी लग्न राशि यानी प्रथम भाव है. ज्योतिष शास्त्र में प्रथम भाव को स्वयं का व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, मानसिक स्पष्टता और कार्यकुशलता का केंद्र माना जाता है. लग्न भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और निर्णय लेने की क्षमता में जबर्दस्त निखार लाएगी.

आज बन रहा दुर्लभ 'आयुष्मान योग' और अन्य शुभ योग आपके करियर व कारोबार को नई दिशा देंगे. व्यापारियों के लिए किसी नए उत्पाद की शुरुआत और बड़े सौदों पर मुहर लगाने के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल साबित होगा. वहीं नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही अड़चनों से मुक्ति मिलेगी और उच्चाधिकारियों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 8 November 2026)

दिनांक: 8 नवंबर 2026, रविवार (रूप चतुर्दशी).

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:28 बजे तक, इसके उपरांत दर्श/अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी.

नक्षत्र: पूरे दिन स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और आयुष्मान योग का अद्भुत संयोग.

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि तुला (प्रथम भाव) में संचरण करेंगे.

शुभ मुहूर्त:

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक.

शुभ चौघड़िया: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक.

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस अवधि में कोई भी नया या मांगलिक कार्य आरंभ न करें.

शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और धन

न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के लिए सुनहरा मौका: अगर आप कारोबारी हैं और बाजार में कोई नया उत्पाद (New Product) उतारने या नई सर्विस शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन सर्वोत्तम है. सितारों की अनुकूल स्थिति आपके आइडियाज को तुरंत गति देगी और बाजार से सकारात्मक रिस्पॉन्स मिलने के संकेत हैं.

आयुष्मान योग से बड़े सौदों में अप्रत्याशित लाभ: आज कुंडली में बन रहा आयुष्मान योग व्यापारिक गतिविधियों को नई ऊंचाई देगा. बिजनेस में अटके हुए बड़े प्रोजेक्ट्स फाइनल हो सकते हैं, जिससे भविष्य में बड़े आर्थिक मुनाफे का मार्ग प्रशस्त होगा. आय के नए स्रोत विकसित होंगे.

अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन से बढ़ेगा मुनाफा: व्यापार-व्यवसाय में मनमुताबिक लाभ होगा और भाग्य पूरी तरह आपके पक्ष में खड़ा नजर आएगा. आज अपने क्षेत्र के वरिष्ठ और अनुभवी व्यापारियों के साथ समय बिताएं; उनसे मिलने वाली रणनीतिक सलाह आपके मुनाफे को दोगुना करने में मददगार साबित होगी.

2. करियर और नौकरी

पुरानी गंभीर समस्याओं से मिलेगा स्थायी छुटकारा: नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन राहत भरा साबित होगा. कार्यस्थल पर पिछले काफी समय से चली आ रही कोई बड़ी तकनीकी, कानूनी या विभागीय परेशानी हमेशा के लिए सुलझ सकती है, जिससे कार्यस्थल पर आपका तनाव पूरी तरह दूर होगा.

सीनियर का आशीर्वाद और सहज रोजगार के अवसर: आज ग्रह गोचर पूरी तरह आपके अनुकूल हैं, जिसके चलते दफ्तर में सीनियर्स आप पर पूरी तरह मेहरबान रहेंगे. वहीं जो युवा नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें आज ज्यादा भागदौड़ किए बिना सहज रूप से रोजगार प्राप्ति के बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं.

दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप से बचें: कार्यक्षेत्र में अपनी एकाग्रता केवल अपने लक्ष्यों पर बनाए रखें. किसी सहकर्मी के निजी विवाद या बिना मांगी सलाह देने से बचें. अपने काम से काम रखना ही आज आपकी प्रतिष्ठा को मजबूत बनाए रखेगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व सामाजिक सरोकार

इंटरव्यू और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता: विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दिन उत्साहवर्धक रहेगा. किसी प्रतिष्ठित परीक्षा, चयन प्रक्रिया या जॉब इंटरव्यू में सफलता मिलने की सुखद खबर आज आपको मिल सकती है, जिससे घर में उत्सव का माहौल रहेगा.

लव लाइफ में रोमांच और मूवी-शॉपिंग का प्लान: पर्सनल लाइफ में आपका सबसे करीबी दोस्त या पार्टनर हर कदम पर साथ देगा. लव पार्टनर के साथ आज कहीं बाहर घूमने, मूवी देखने या फेस्टिव शॉपिंग करने का बेहतरीन प्लान बन सकता है, जिससे रिश्तों में ताजगी और मजबूती आएगी.

माता की सेहत का रखें विशेष ख्याल: आज का दिन अपने पारिवारिक दायित्वों को समझने का है. अपनी माताजी के भावनात्मक जुड़ाव के साथ-साथ उनके शारीरिक स्वास्थ्य और खान-पान पर भी पूरा ध्यान दें. उनका स्नेह और आशीर्वाद आपके मानसिक तनाव को पूरी तरह खत्म कर देगा.

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. काम के दबाव से खुद को मुक्त रखें और मौसमी बदलावों से मां के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी करें.

लकी कलर: क्रीम (Off-White/Cream).

लकी नंबर: 4.

अनलकी नंबर: 3.

तुला राशि के लिए रविवार व रूप चतुर्दशी का विशेष उपाय

रूप चतुर्दशी और रविवार के शुभ संयोग पर तुला राशि के लोग सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से रोली, अक्षत और लाल पुष्प डालकर अर्घ्य दें और 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें.

रूप चौदस के उपलक्ष्य में उबटन लगाकर स्नान करें और सायंकाल मां लक्ष्मी व यमराज के निमित्त मुख्य द्वार पर तिल के तेल का चौमुखा दीपक प्रज्वलित करें. इसके साथ ही किसी वृद्ध या जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, गुड़ या तांबे के बर्तन का दान करें. यह उपाय आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर कर आर्थिक सम्पन्नता और यश में वृद्धि करेगा.

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